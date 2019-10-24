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Kim Kardashian yeni yaşını baklava ile kutladı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.10.2019
KAN ÇEKTİ

Ermeni asıllı 'li yıldız , önceki gün 39. yaşını ile kutladı. Güzel yıldız, Türk mutfağının vazgeçilmezi baklavayı sosyal medyada da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ermeni asıllı 'li yıldız Kim Kardashian, önceki gün 39. yaşını baklava ile kutladı. Güzel yıldız, Türk mutfağının vazgeçilmezi baklavayı sosyal medyada da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kökeninin 'a dayandığı iddia edilen Kardashian'ın yemesi "Kan çekti" dedirtti.

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