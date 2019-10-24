Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm canlı izle! – ATV
Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm canlı izle! Her Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümde yer yerinde oynayacak. Yılmaz ile Züleyha kaçmaya çalışırken, Demir idam sehpasına doğru adım adım ilerliyor. Demir’in hayatı Şermin’in söyleyeceği bir söze bağlıyken, çiftlikte bütün oklar Züleyha’ya yönelecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izleme ekranı!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Bir Zamanlar Çukurova izle! Gerginliğin giderek tırmandığı dizide bu hafta şok eden gelişmeler yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölümde; Demir idam kararıyla yüzleşirken konakta ortalık karışacak. Yılmaz'la kaçmaya çalışan Züleyha bir yandan da masumiyetini ispatlamaya çalışacak. Demir'in hayatını kurtarabilecek tek isim Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda ölüm tehlikesiyle karşılaşacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izleme sayfası…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 41. bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.
FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!
Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.
SANİYE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE, GAFFUR PERİŞAN!
Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.
SABAHATTİN BAŞHEKİM OLUNCA KIYMETE Mİ BİNECEK?
Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.
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