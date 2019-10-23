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Yıldız Tilbe elbisesinin azizliğine uğradı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2019
DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU...

Önceki akşam Harbiye’de sahne alan , elbisesinin azizliğine uğradı. Mor elbisenin uzun kuyruğuna takılan şarkıcı, düşmekten son anda kurtuldu...

Renkli giyim tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe'nin abartılı stili, başına dert oldu. Önceki akşam 'da sevenleriyle buluşan Tilbe, sahneye çıktığı sırada mor tüllü elbisesinin uzun kuyruğuna takıldı.

Tilbe düşmekten son anda kendisiyle sahne öncesinde röportaj yapan gazeteciler sayesinde kurtuldu. Sanatçının yaşadığı panik ise objektiflere böyle yansıdı. Şarkıcının yaşadığı kaza ise "Kuyruklu Yıldız" esprisi yaptırdı.

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