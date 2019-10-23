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Lüks çanta tutkusuyla bilinen Bahar Şer kural bozmadı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2019
ÇANTASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI...

Lüks çanta tutkusuyla bilinen , önceki gün bir davette 25 bin dolarlık Hermes çantasıyla hava attı. Şer’in 145 bin liralık çantası, “Bahar Hanım’ın serveti elinde” dedirtti.

Türkiye'nin en geniş Hermes çanta koleksiyonuna sahip isim olan Bahar Şer, önceki günkü adL davetinde şov yaptı. Hermes tutkunu Şer, 25 bin dolarlık (yaklaşık 146 bin lira) çantasıyla boy gösterdi.

Her davette koleksiyonundaki farklı bir çantayı görücüye çıkaran Bahar Hanım, geçtiğimiz ay da iki hafta içinde kullandığı 1 milyon 625 bin TL'lik çantalarıyla olay olmuştu.

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