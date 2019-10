Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik dünyaevine girdi! Ünlüleri görkemli geceye katılarak aşklarını ifşa etti

Modacı Gülnur Güneş ile işadamı Yiğit Doğan Çelik, muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Aşklarını gizli saklı yaşayan bazı ünlüler ise görkemli geceye katılarak ilişkilerini ifşa etti.

Ünlü moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik, bir ömür mutluluğa 'Evet' dedi. Görkemli düğün önceki gece Four Seasons'ta gerçekleşti. Sanat, siyaset ve iş dünyası nikah törenine akın etti. Gelinin şahitlerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, evlilik cüzdanını genç çifte verirken, aile birliğinin öneminden bahsetti. Sonra da evlilik cüzdanını Gülnur Hanım'a teslim etti. Gelin Gülnur Güneş, törende kendi tasarladığı üç farklı gelinlik giydi. Damat Yiğit Doğan Çelik'in smokini ise özel dikimdi. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş de düğünde mini konser verdi. Ebru Gündeş çifte, "Tüm kalbimle sonsuz saadet diliyorum" dedi.







35 BİN LİRALIK ELBİSE GİYDİ

Popun asi kızı Aleyna Tilki, 35 bin 475 TL'lik Versace marka elbisesiyle tüm gözleri üzerine topladı. Tilki'nin Gucci marka ayakkabısı 5 bin, Tory Burch marka kolyesi ise bin liraydı. Güzel şarkıcı şıklığıyla tam not aldı.







DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş, aşkı Aleyna Tilki ile görüntü vermekten kaçındı.







ÖZGE ULUSOY VE FARUK ÇOLAKOĞLU AYNI KAREDE

Model Özge Ulusoy, düğüne uzun bir süredir gizli gizli aşk yaşadığı işadamı Faruk Çolakoğlu ile katıldı. Çolakoğlu, yine güzel modelle objektif karşısına beraber geçmedi.







ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NU KİMSE TANIYAMADI!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, geceye sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı. 21 yaşındaki Zehra'nın son görüntüsü estetik iddalarını resmen doğru çıkardı.







AŞIKLAR EL ELE

Derya Uluğ, geceye sevgilisi Asil Gök ile katıldı.







ÇAĞLA ŞIKEL - HAKAN AKKAYA

Ünlü model Çağla Şıkel, düğüne modacı Hakan Akkaya ile katıldı.







BURAK-HATİCE SAĞYAŞAR

Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar...







RÜŞTÜ REÇBER- IŞIL REÇBER

Eski kaleci Rüştü Reçber ile moda tutkunu eşi Işıl Reçber de gecede boy gösterdi.







Cemiyet hayatının ünlü isimleri de düğüne akın etti. Bunlardan biri de Bahar ile Ozan Şer'di. Lükse olan tutkusuyla bilinen Bahar Hanım, bu kez de pahalı mücevherleriyle dikkat çekti.

TAKVİM