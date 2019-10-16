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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever sanat galerisi açtı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.10.2019
DEMİREL ÇİFTİNDEN SANAT GALERİSİ...

Fenerli ile güzel eşi , sanata olan aşklarını bir adım ileriye taşıdı. Bugüne kadar birçok eser satın alan mutlu çift, ’ni açtı..

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli eşi Zeynep Sever, sanat aşığı olup çıktı. Dokuz yıldır örnek bir evlilik sürdüren mutlu çift, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sayısız sanat galerisine katıldı. Gittikleri yerlerden de birçok sanat eseri satın aldı. Sever, iki yıl önce sergisindeki üç tabloya 260 bin lira ödeme yaptı. Kaleciliği bırakıp, teknik heyetine dahil olan Demirel ise geçen yıl Ali Elmacı'ya 150 bin TL'lik aile tablosu yaptırdı.

Tablo ve heykellerle evlerinin havasını değiştiren çift, yakın bir tarihte ise Demirel Sanat Galerisi'ni açtı. İlk sergi ise geçtiğimiz yaz Ege'nin incisi 'daki lüks bir otelde yapıldı. Evdeki birçok parçayı galeriye taşıyan ikili, çağdaş sanatçıların da tanınmalarına imkan sağladı...

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