‘Kim Milyoner Olmak İster?’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu evlilikle ilgili sözleriyle olay oldu!

Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam sunduğu ATV’deki ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de evlilikle ilgili şöyle dedi: ‘Evlilik başka, eşini bulmak başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey’

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yarışmacı Arda Ayten'e 1 milyon TL'lik çeki vererek tarihe geçmişti. 45 yaşındaki sanatçı, bu kez evlilikle ilgili sözleriyle olay oldu.

2016'da kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la evlenen Kenan İmirzalıoğlu, yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıya şöyle dedi: "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."