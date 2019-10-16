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‘Kim Milyoner Olmak İster?’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu evlilikle ilgili sözleriyle olay oldu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.10.2019
KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN EVLİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİYLE OLAY OLDU!

, önceki akşam sunduğu ’deki ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de evlilikle ilgili şöyle dedi: ‘Evlilik başka, eşini bulmak başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey’

'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yarışmacı Arda Ayten'e 1 milyon TL'lik çeki vererek tarihe geçmişti. 45 yaşındaki sanatçı, bu kez evlilikle ilgili sözleriyle olay oldu.

2016'da kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la evlenen , yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıya şöyle dedi: "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."

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