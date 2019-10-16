Fenerbahçe’nin eski yıldızı Miroslov Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova İstanbul'da alışverile çıktı!

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Miroslov Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, geçtiğimiz gün geldikleri İstanbul’da kesenin ağzını açtı. Lüks tutkunu eski yenge, 300 bin liralık alışverişte ne var ne yoksa satın aldı...

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Miroslav Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, İstanbul'dan kopamadı. Ülkemize hayran olan Slovak çift, geçen gün de İstanbul'da alışverişe çıktı.

BEDZETIOVA; Louis Vuitton, Fendi, Gucci'den alışveriş yaptı. 300 bin lira harcayan Slovak güzel, gardırobunu yenileyip ülkemize döviz bıraktı. Bedzetiova, İstanbul'u tercih etmesini de şöyle açıkladı: "Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz."



Alışveriş tutkunu Stoch ile eşi, İstanbul ziyaretinde de kural bozmadı. Lüks markalardan alışveriş yapan çift, birkaç saat içinde servet harcadı.