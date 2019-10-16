3 haftada 7 kilo verdiriyor! Giden kilolar geri dönemiyor
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Son zamanların gözdesi Aristo diyeti herkesi şaşkına çevirdi. Yaz gelip, deniz sezonu açılınca akla gelen ilk konulardan biri fazla kilolar. Kış boyunca alınan kiloları hızlı bir şekilde vermenin yollarını arıyoruz. Bir dönemin favorisi olan ketojenik diyet rafa kalkıyor. Şimdi trend 'Aristo diyeti' Peki 3 haftada 7 kilo verdiren Aristo diyeti nedir? İşte detaylar...
İşte 3 haftada 7 kilo verdiren Aristo diyeti ile ilgili tüm merak edilenler... Aristo diyeti temelinde Vejeteryan olan filozof Aristo'nun ismini taşıyan diyet modelidir. 3 haftada 7 kilo vermek mümkün. Mevsim sebzelerini pişirmeden çiğ tüketilmeli. Bu sebzeler düşük glisemik indekse sahip olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Jön Türkler
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yayın tarihi...
- Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti
- Demirel çiftinden sanat galerisi...
- Stoch'un eşinin 300 bin TL'lik İstanbul kaçamağı
- Sibel Can'dan yardım eli...
- EDHO her alanda zirvede!
- Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Kenan İmirzalıoğlu'nun evlilikle ilgili sözleriyle olay oldu!
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
Daha Fazla Gör
- ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye gelecekte...
- Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?