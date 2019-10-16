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3 haftada 7 kilo verdiriyor! Giden kilolar geri dönemiyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.10.2019
3 HAFTADA 7 KİLO VERDİRİYOR!

Son zamanların gözdesi herkesi şaşkına çevirdi. Yaz gelip, deniz sezonu açılınca akla gelen ilk konulardan biri fazla kilolar. Kış boyunca alınan kiloları hızlı bir şekilde vermenin yollarını arıyoruz. Bir dönemin favorisi olan ketojenik diyet rafa kalkıyor. Şimdi trend 'Aristo diyeti' Peki verdiren ? İşte detaylar...

İşte verdiren ile ilgili tüm merak edilenler... Aristo diyeti temelinde Vejeteryan olan filozof Aristo'nun ismini taşıyan diyet modelidir. 3 haftada 7 kilo vermek mümkün. Mevsim sebzelerini pişirmeden çiğ tüketilmeli. Bu sebzeler düşük glisemik indekse sahip olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.

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