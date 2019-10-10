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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Survivor yarışmacısı olarak tanıdığımız Ecem Karaağaç programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım birinci olacaksın' diyen Halil G. adlı kişi tarafından günlerce istismar edilmiş üzerine bir de 90 bin lira vermişti. Karaağaç'ı istismar eden dolandırıcıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İbrahim Halil G. hakkında istenen ceza belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:58
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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu.

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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı.

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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.

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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

BELADAN KORUMUŞ!

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ecem Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.

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Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.