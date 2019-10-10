Ecem Karaağaç’ı enerji yüklemesi yapacağım diyerek istismar etmişti! İstenen ceza belli oldu

Survivor yarışmacısı olarak tanıdığımız Ecem Karaağaç programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım birinci olacaksın' diyen Halil G. adlı kişi tarafından günlerce istismar edilmiş üzerine bir de 90 bin lira vermişti. Karaağaç'ı istismar eden dolandırıcıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İbrahim Halil G. hakkında istenen ceza belli oldu.