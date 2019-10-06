Rachel Araz Kiresepi’nin paylaşımı olay oldu! ‘Tek rakibi Hollywood starları’

Rachel Araz Kiresepi’nin paylaşımı olay oldu!.. İşadamı Sami Kiresepi ile evli olan sosyetik güzelin evindeki ayakkabı odası, ‘Tek rakibi Hollywood starları’ dedirtti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Rachel Araz Kiresepi, bu kez de lüks hayatını gözler önüne serdi. İşadamı Sami Kiresepi ile evli olan sosyetik güzel, önceki gün kızının fotoğrafını paylaşınca hemcinslerini kıskandırdı.



Ayakkabılar�� için özel oda

Rachel Araz Kiresepi, dünyaca ünlü markalardan oluşan ayakkabı koleksiyonu için özel bir oda yaptırdı. Bu paylaşımıyla da 'ayakkabı odası'nı gözler önüne seren sosyetik güzel, "Tek rakibi Hollywood starları" dedirtti.