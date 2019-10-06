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Adriana Lima’nın terk ettiği iş adamı Emir Uyar teselliyi başka kollarda aradı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.10.2019
ADRİANA LİMA TERK ETMİŞTİ! TESELLİYİ BAŞKA KOLLARDA ARADI

’nın terk ettiği işadamı , önceki akşam teselliyi başka kollarda aradı... Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bu yaza damga vuran Emir Uyar, hızlı çıktı. Victoria's Secret eski meleği ile 6 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde biten işadamı, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

Başka kollarda teselli bulan Uyar, Etiler'deki Chicky Boom adlı mekan çıkışı yakayı ele verdi.

KEYİFLERİ KAÇTI...
Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.

Uyar, kumral güzeli arkasında bırakıp hızla aracına bindi. Genç kadın ise daha sonra Uyar'ın olduğu araca geçti.


TEK BAŞINA KALDI
Gizemli güzel, Uyar'ın kendisini bırakıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, yüzünü gizlemeye çalıştı.

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