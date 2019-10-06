Adriana Lima’nın terk ettiği iş adamı Emir Uyar teselliyi başka kollarda aradı!
Adriana Lima’nın terk ettiği işadamı Emir Uyar, önceki akşam teselliyi başka kollarda aradı... Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bu yaza damga vuran Emir Uyar, hızlı çıktı. Victoria's Secret eski meleği ile 6 aylık aşkı geçtiğimiz günlerde biten işadamı, önceki akşam çapkınlık turundaydı.
Başka kollarda teselli bulan Uyar, Etiler'deki Chicky Boom adlı mekan çıkışı yakayı ele verdi.
KEYİFLERİ KAÇTI...
Mekanda yeni aşkıyla sarmaş dolaş eğlenen işadamı, çıkışta flaşların patlamasıyla şoke oldu.
Uyar, kumral güzeli arkasında bırakıp hızla aracına bindi. Genç kadın ise daha sonra Uyar'ın olduğu araca geçti.
TEK BAŞINA KALDI
Gizemli güzel, Uyar'ın kendisini bırakıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, yüzünü gizlemeye çalıştı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- EDHO'da Hızır tetikte bekliyor
- Gönül Yazar’dan şok açıklama: Beni de yokladı
- Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor!
- Çocuk dizisinin küçük yıldızı Efe bakın kaç yaşında çıktı
- Serdar Ortaç’tan Chloe Loughnan açıklaması: Fiyatı artmıştır
- Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kaldı!
- EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bakın kiminle evliymiş...
- Serenay Sarıkaya minik serveti bir çırpıda dağıttı
- Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı! Daire fiyatına elbiseyle...
- Sibel Can'ın kızı estetik mi yaptırdı?
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?
- BİM aktüel 11 Ekim Cuma kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda hesaplı ürünler!
- İran’dan Irak’taki olaylara ilişkin açıklama
- THY en az lise mezunu 700 yeni kabin memuru alacak! THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BM'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu hakkında flaş açıklama
- Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Türkiye Suriye’ye ne zaman girecek? Barış Pınarı harekatı nedir?