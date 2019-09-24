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İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa'nın güzel co-pilotları

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2019
YAĞMUR SARIOĞLU VE SELİN ŞEKERCİ'DEN HAVALI DENEYİM

ve , önceki gün TEKNOFEST’te İtalyan akrobasi pilotu ile uçağında co-pilotluk yaptı. Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecanı yaşandı. 'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve güzel oyuncu Selin Şekerci, İtalyan akrobasi pilotu ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.


Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.

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