İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa'nın güzel co-pilotları
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Selin Şekerci ve Yağmur Sarıoğlu, önceki gün TEKNOFEST’te İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı. Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve güzel oyuncu Selin Şekerci, İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.
Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?
- Sibel Can'ın kızı Melisa Ural estetik mi yaptırdı?
- Meryem Uzerli'den dikkat çeken anlaşma
- Türk yemeklerini ABD'de öğrencilere tanıtacak
- Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı
- Emina Jahovic ve İbrahim Kutluay'dan dikkat çeken sohbet
- Burak Dakak'ın sevgilisi de ünlü çıktı
- Hande Erçel son paylaşımıyla olay oldu!
- Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının en mutlu günü
- Çağatay'ın hayranlarından yardım seferberliği
Daha Fazla Gör
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
- 24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
- Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!
- İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Beşiktaş Başakşehir maç özeti | BJK Başakşehir özet ve goller!
- Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?