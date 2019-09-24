İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa'nın güzel co-pilotları

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Red Bull Air Race heyecanı yaşandı. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve güzel oyuncu Selin Şekerci, İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.



Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.