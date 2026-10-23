CANLI | Zonguldak’ta maden faciası! Patlamada ihmal mi var? Uzman isim A Haber'de açıkladı
CANLI | Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken 5 işçi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçük altında mahsur kalan bir işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, patlamanın olası nedenlerini A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte maden faciasına ilişkin son gelişmeler...
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeninde grizu patlaması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ocaktan çıkarılan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
İşte Zonguldak'taki maden faciasına ilişkin anbean son gelişmeler...
CANLI ANLATIM
MADENDEKİ PATLAMANIN NEDENİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE İHTİMALLERİ PAYLAŞTI
İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen, 2 işçinin hayatını kaybettiği ve 5 işçinin yaralandığı grizu patlamasını A Haber ekranlarında değerlendirdi.
"KAYAÇ ARASINA SIKIŞMIŞ GAZ BİR ANDA ALEV ALABİLİR"
Maden ocaklarındaki patlamaların teknik boyutunu ve olası ihmalleri değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "Galeri içerisinde mevcutta havalandırmanın yetersizliği, grizunun dışarıya atılması ve içeride metan birikmesinin önlenmesi, hava hızının ayarlanması gibi birçok unsurun yanında beklenmeyen bazı küçük unsurlar da oluyor ve bunlar patlamalara sebep oluyor" dedi.
Sondaj aralıklarının önemine değinen İşcen, "Örneğin, mevcuttaki yapı içerisini bir kayaç gibi düşünün. İç kayaç yapı, sondaj aralığı eğer sık yapılmadıysa, kazdığınız yerin arka tarafını bilmeniz lazım ne olduğunu. Boşluk varsa, orada birikmiş bir gaz varsa, bu gazın mevcutta boşaltılması, sondajlanması ve dışarı atılması gerekiyor. Su da olabilir, bu gaz da olabilir. Kayaç arasına sıkışmış bir gaz olabilir. Bu sırada bu gaz bir anda siz kırma faaliyeti yaptığınız esnada alevlenip patlamaya sebep olabiliyor. Bu tarz bir oluşum da olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
ZONGULDAK VALİSİ AÇIKLADI: 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin son durumu açıkladı. Patlama sırasında ocakta 8 işçinin bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, 7 işçinin çıkarıldığını, 2'sinin hayatını kaybettiğini ve 5'inin yaralandığını bildirdi. Madende kalan bir işçiye ise ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Vali Hacıbektaşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun."
ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.