Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli ve Sefo’ya gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve rapçi Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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GÖZALTI LİSTESİNDE TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR
Soruşturmanın perde arkasını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "Oldukça önemli bir operasyon. Sabah saatlerinde yapılan operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi. Aralarında ünlüler, sosyal medya fenomenleri, işletmeciler ve iş adamlarının olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" sözleriyle operasyonun boyutunu paylaştı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılacak ardından ifadelerine başvurulacak ve kan-saç örneği alınacak.
İŞTE O İSİMLER
- Aras Bulut İynemli
- Seyfullah Sağır (Sefo)
- Melis Sezen
- Nilperi Şahinkaya
- Hande Demir
- Hasan Şaş
- Melis İşiten
- Yeliz Yeşilçimen
- Anıl Durmuş
- Hazal Filiz Küçükköse
- Volkan Akçıray
- Zeynep Akçıray
- Eda Güzelcik
- Sezer Çakır
- Sayat Zurnacı
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerini aktaran Karaca, "Gözaltı kararının verilmesinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere ilk önce sağlık kontrolüne götürülecekler. Oradaki ifadelerinden sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler" ifadelerini kullandı. Haklarında biyolojik inceleme ve arama kararı bulunan isimlerin işlemleri jandarma ve emniyet birimlerince sürdürülüyor.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo) ve Nilperi Şahinkaya’nın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,
Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."
ARAS BULUT İYNEMLİ VE ŞARKICI SEFO'YA GÖZALTI KARARI
Operasyon kapsamında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve şarkıcı Sefo hakkında gözaltı kararı verildi.
ÜNLÜLERE YENİ DALGA OPERASYON
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi.