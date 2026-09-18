Soruşturmanın perde arkasını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "Oldukça önemli bir operasyon. Sabah saatlerinde yapılan operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi. Aralarında ünlüler, sosyal medya fenomenleri, işletmeciler ve iş adamlarının olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" sözleriyle operasyonun boyutunu paylaştı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılacak ardından ifadelerine başvurulacak ve kan-saç örneği alınacak.

İŞTE O İSİMLER

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Nilperi Şahinkaya

Hande Demir

Hasan Şaş

Melis İşiten

Yeliz Yeşilçimen

Anıl Durmuş

Hazal Filiz Küçükköse

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Sayat Zurnacı

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerini aktaran Karaca, "Gözaltı kararının verilmesinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere ilk önce sağlık kontrolüne götürülecekler. Oradaki ifadelerinden sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler" ifadelerini kullandı. Haklarında biyolojik inceleme ve arama kararı bulunan isimlerin işlemleri jandarma ve emniyet birimlerince sürdürülüyor.