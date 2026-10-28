Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacak! Başkan Erdoğan liderleri ağırlayacak
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Başkan Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.
Türk dünyasını aynı çatı altında buluşturan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi için liderler başkent Ankara'da bir araya geliyor. Siyasi iş birliğinden ticarete, enerjiden Orta Koridor ulaştırma hatlarına ve dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede stratejik kararların alınacağı zirve, Türk dünyasının entegrasyonu açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
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KÖŞE TAŞI OLACAK
Zirve, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Gaspıralı'nın şiarından ilhamla "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirve, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" doğrultusunda Türk devletleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak hedeflerin somut adımlara dönüştürülmesi açısından önem taşıyor.
Zirve, "Türk Dünyası Yüzyılı"na giden yolda kritik kararların alındığı bir köşe taşı olacak. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meselelerin masaya yatırılacağı toplantıda, üye ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının yer alması bekleniyor. Gözlemci üyelerden olan Macaristan'dan da zirveye dışişleri bakanı seviyesinde katılım öngörülüyor. Öte yandan diğer gözlemci üye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk kez zirvede hazır bulunacak.
TÜRK KÜLTÜRÜ DAMGASI
İki gün sürecek zirvede diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinlikler de öne çıkacak. Bilgekağan, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlarının bire bir kopyası tanıtılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a nişan tevcih töreni düzenlenecek. Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet Başkanları Zirvesi, Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvede, teşkilat bünyesindeki mevcut işbirliklerinin yanı sıra geleceğe yönelik ortak projeler ve bölgesel- küresel gelişmeler değerlendirilecek.
ZİRVEDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ MASADA
Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler ele alınacak. Liderler, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirirken siyasi ilişkilerden ticarete, yatırımlardan ulaştırmaya, enerji güvenliğinden dijital dönüşüme kadar birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımları görüşecek. Türk dünyasının ekonomik potansiyelinden daha fazla yararlanılması, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi zirvenin öncelikleri arasında bulunuyor. Kültürel ve insani ilişkilerin derinleştirilmesi ile teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması da gündemde yer alacak. Görüşmelerde, Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamında belirlenen ortak hedeflerin somut projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.