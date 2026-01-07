Şam yönetiminden "temizlik" operasyonu: Sırada Deyrizor ve Rakka var I PKK/YPG'nin hedefi kaçış koridoru

22:04 08 Ocak 2026

Suriye’nin Halep kentinde Eşrefiye ve Maksudiye mahallelerinde teröristlerle Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilerde Eşrefiye teröristlerden tamamen temizlenirken Halep Valisi’nden de örgütün kaçmaya başladığı açıklaması geldi.

Son olarak konuya ilişkin A Haber’de son gelişmeleri aktaran Gazeteci Mete Sohtaoğlu, teröristlerin arabulucularla Suriye İç Güvenlik Teşkilatı'nın A1 timlerinden can güvenliği isteyerek güvenli koridor talebinde bulunduğunu aktardı. Sohtaoğlu, konuya ilişkin konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“TERÖRİSTLER ARABULUCULARLA KORİDOR TALEP EDİYOR”

“Biraz önce, aldığım bir bilgi, bir koridor, açılması konusunda, Suriye İç Güvenlik Teşkilatı'nın A1 timlerine, örgüt bazı arabulucularla bir talepte bulunuyor. Bir insani koridor mu demek lazım? Ya da örgüt militanlarının herhalde, evet bu daha doğru, örgüt militanlarının çıkışı için Halep vilayetinden bir pazarlığa örgüt oturmuş durumda ve muhtemelen operasyonun ilerleyeceği Şeyh Maksud'a vardığı zaman da örgütün bu merkezden örgütün bulunduğu diğer alanlara, transferi konusunda can güvenlikleri meselesinde bir garanti isteyerek muhtemelen örgüt Şeyh Maksud'u da, boşaltacak gibi gözüküyor.

AŞİRETLER YPG’YE İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Güvenli bir koridor talep ediyorlar. Bir de şunu özellikle söyleyeyim; yayının başında, teslim olan YPG'lilerin görüntüleri sıradan görüntüler değil. Onları esir alanlar Bakara aşireti. Bakara aşireti daha önce Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de Esad rejimi zamanından beri örgütle yan yana olan aşiretlerdi. İlk defa bugün hem örgüte karşı hem YPG'ye karşı bir isyan bayrağı açtılar. Bu, yayının ilerleyen dakikalarında Suriye'nin genelini konuşacağımız meseleler için en önemli dinamiklerden bir tanesi.

21 TERÖRİSTİN TESLİM OLMA ANLARI PAYLAŞILDI

Suriye'deki ilk yansıması bu. Hem burayı, bunları yakaladılar hem de bu alanları Suriye ordusunun güvenlik güçlerinin girebileceği şekilde teslim ettiler. Şu an saf değiştirmiş kelimesi tam olarak oturuyor. Yani Bakara aşireti Eşrefiye bölgesinde, saf değiştirerek Suriye ordusu iç güvenlik güçlerinin tarafına geçti silahlı güçleriyle ve şu an örgüt militanlarını da yakalayıp, şu an benim, bildiğim burada 21 kişi var. Bu örgüt militanlarını da teslim ettiler.”