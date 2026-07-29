CANLI YAYIN

CANLI | Muğla, Antalya Balıkesir, İzmir ve Mersin'de alevlerle mücadele! Bakan Yumaklı: 115 yangından 110'u kontrol altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Muğla, Antalya Balıkesir, İzmir ve Mersin'de alevlerle mücadele! Bakan Yumaklı: 115 yangından 110'u kontrol altında

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dünden bu yana devam eden yangınlarla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu" dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin başta olmak üzere yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, kritik noktalarda yoğun çalışma yürütülüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 408 ev tedbir amacıyla tahliye edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Bölgede 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelle mücadele devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

Antalya'da Kumluca ilçesindeki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kaş'taki orman yangınında ise müdahale sürüyor. Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçeleri ile İzmir'deki yangınlarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini, 110 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

CANLI ANLATIM

11:00

ANTALYA SERİK'TE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.

Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.

Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.

Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

10:45

MERSİN'DE ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

MERSİN AYDINCIK'TA ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

10:30

MANAVGAT'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ahaber
10:12

BAKAN YUMAKLI: 115 YANGINDAN 110'U KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun birçok kentinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktardı. Bakan Yumaklı’nın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"En son bilgilendirmemizi dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu.

BAKAN YUMAKLI: 115 YANGININ 110'U KONTROL ALTINDA

Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları... Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan, gün ışımasıyla birlikte de havadan, hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDEKİ YANGIN

Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 02:00 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahale oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız.

ANTALYA ALANYA'DAKİ ORMAN YANGINI

Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdığı Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar, maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23:00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek: Hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engelliyordu maalesef.

Tabii tecrübeli arkadaşlarımız, bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyu devam edecek.

Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşamüstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız.

"MÜCADELEMİZ SON ATEŞ SÖNENE KADAR DEVAM EDECEK"

Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.

Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Hep ifade ettiğimiz husus: Yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam.

Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası, bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.

"BU SADECE BİR ORMAN YANGINI DEĞİL"

Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse yüzde 70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Yani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.

Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum.

Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim: Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum."

Ahaber
10:03

ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan ara vermeden müdahale ettiğini söyledi.

Yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirten Güneş, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

KAŞ İLÇESİNDE ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Enerjisi düşük olarak devam eden yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

08:43

9 İLDE ORMAN YANGINI: MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'de 29 Temmuz 2026 tarihinde 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Yalova, Aydın ve Kütahya'daki yangınlarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, bazı bölgelerde kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'DA YANGINLARLA EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

MUĞLA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve güçlü bir müdahale gerçekleştirildiği belirtildi.

HASTANE BOŞALTILDI, 408 EV TAHLİYE EDİLDİ

Valilik açıklamasında, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların koordinasyon içinde sahada olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı."

Açıklamada, mücadelenin yangın tamamen söndürülene kadar aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

ANTALYA'DA YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına ulaşan yangında 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen evlerden 10'unun zarar gördüğü belirtildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangının enerjisinin azaldığını belirterek, "Ekiplerin sahada çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, yangının enerjisi azaldı, gece saatlerinde aşırı rüzgar çıkmazsa sabaha kadar kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yangından yaklaşık 50 hektarlık bir alan etkilendi" dedi.

Kumluca-Kemer kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

MUĞLA'DA YANGIN MÜCADELESİ: EKİPLER SAHADA

KAŞ'TA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gece boyunca devam eden müdahaleler ve hava araçlarının desteğiyle yangının enerjisinin düşürüldüğü, ekiplerin kontrol altına alma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İZMİR'DE YANGINLARDA KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangında ise ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'DE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarında çıkan orman yangınına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Vali Ömer Toraman, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale merkez Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangının ise tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

BALIKESİR'DE YANGINLARDA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Antandros Kazı Alanı çevresinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edremit-Altınoluk ve Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu bildirdi.

YALOVA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kapaklı köyü bölgesindeki yangına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelle müdahale edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AYDIN VE KÜTAHYA VE MANİSA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ayrıca Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

Ahaber
05:39

FETHİYE'DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için de tedbirler alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ediyor. 

03:32

ALANYA'DA 45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi.

İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının devam ettiği bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekiplerinin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Farklı illerden bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, kuvvetli rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalara yayılırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgelerde mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oluyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK: YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor. Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi. 
 

03:20

SEYDİKEMER'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim alanlarına ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede bir ev ağır hasar görürken, traktör ve saman balyaları yanarak kül oldu. Vatandaşlar ise ahırdaki hayvanlarını son anda kurtarmayı başardı.

 

01:55

BORNOVA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

01:53

MUĞLA'DA 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakârca mücadele ettiği vurgulandı. Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.

01:50

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler vatandaşların da desteğiyle alevlerle mücadeleye başladı.

Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde orman yangını başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.  

01:23

AFAD SAHADA: 3 BİN 514 PERSONELLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

Türkiye'nin 9 ilinde çıkan orman yangınlarına karşı başlatılan yoğun müdahale aralıksız sürüyor. AFAD, Çanakkale, Antalya, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve diğer yangın bölgelerinde 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını açıklarken, ekiplerin alevlere karşı koordineli şekilde seferber edildiğini duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadelede devletin tüm imkanları sahaya sevk edildi. AFAD'ın açıklamasına göre, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da çıkan yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DEV EKİPLER ALEVLERE KARŞI SEFERBER OLDU

AFAD, an itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AFAD'DAN KOORDİNASYON VURGUSU

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır." denildi.

ÜST DÜZEY GÖREVLENDİRME

Yangın bölgelerindeki çalışmaları yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak amacıyla AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile daire başkanlarının da yangın yaşanan illere görevlendirildiği bildirildi.

23:24

BAKAN YUMAKLI: 4 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma." 

22:32

TÜRKİYE ALEVLERLE SAVAŞIYOR! A HABER EKİPLERİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman ve zirai alan yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken, devletin tüm birimleri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. A Haber ekipleri yangın bölgelerinden son gelişmeleri aktardı.

TÜRKİYE ALEVLERLE SAVAŞIYOR: MUĞLA VE ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINLARINA DEVASA MÜDAHALE

Yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Muğla Valiliği'nin açıklamasına göre yangın sabah saat 07.45 sularında zirai alanda başladı ancak rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçradı" bilgisini paylaştı. Bulundukları bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Kurşun, "Şu anda bir evin önündeyiz ve içeride alevler halen daha devam ediyor. Bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere nakledildi ancak hala dumanların arasında kalan hayvanlar bulunuyor" sözleriyle bölgedeki trajik tabloyu aktardı.

BİN CİVARINDA PERSONEL GECE MESAİSİNDE

Müdahale çalışmalarının detaylarına değinen Ata Gündüz Kurşun, "Hava kararana kadar uçak ve helikopterlerle çok yoğun bir hava müdahalesi gerçekleştirildi; adeta yangın havuzlarının başında helikopter kuyrukları oluştu. Ancak havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi ve bayrağı yaklaşık bin civarında orman işçisi ile arazözler devraldı" ifadelerini kullandı. Çatak Mahallesi dahil 6-7 mahallenin yangının hedefi olduğunu belirten Kurşun, "Birçok yerleşim yeri boşaltılmış durumda, adeta bir film senaryosu gibi bir gün yaşadık" diyerek sahadaki son durumu özetledi.

ÇANAKKALE’DE RÜZGARIN HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞTI

Çanakkale ve çevresindeki yangınlara dair son bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Vedat Sezer, "Çanakkale Merkez'de saat 15.00 civarında zirai alanda başlayan yangın, hızı zaman zaman saatte 100 kilometreyi bulan sert rüzgar nedeniyle çok geniş bir alana yayıldı" dedi. Alevlerin Sarıcaeli köyündeki yerleşim alanlarına kadar yaklaştığını belirten Sezer, "Alevler geçtiğimiz yıllarda yanan orman alanları, makilik ve zirai bölgelerde etkili oluyor. Rüzgarın hesaba katılamayan hızı nedeniyle ekipler zor anlar yaşasa da askeri güçlerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine girmesi önlendi" sözlerini kullandı.

YAŞLI BAKIMEVİ VE SİTELER TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede alınan güvenlik önlemlerine vurgu yapan Vedat Sezer, "Sarıcaeli köyünde bulunan ve özel bir şirkete ait olan yaşlı bakımevindeki 70 vatandaşımız, Çanakkale Valiliği'nin hızlı aksiyonuyla alevler ulaşmadan tahliye edildi. Ayrıca köyün üst kısmındaki bazı siteler de tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Yangının etkilediği diğer bölgeler hakkında da bilgi veren Sezer, "Ayvacık'ın Ahmetçe köyü yakınlarındaki yangın bazı turistik tesislere sıçradı ve maddi hasar oluştu ancak itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyük bir facia önlendi" dedi.

BÖLGEDE SON DURUM: ENERJİ DÜŞÜYOR

Yangınların genel durumu hakkında iyimser bilgiler de paylaşan Vedat Sezer, "Bayramiç Barajı yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Merkez ve Ayvacık'taki yangınların enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. Balıkesir'in Edremit, Altınoluk, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki yangınlarda da yer ekiplerinin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor" bilgisini verdi. Sezer, "Şu an için sevindirici haber, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın söz konusu olmamasıdır. Devletin tüm imkanları, jandarma, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda bölgeye seferber edilmiş durumda" diyerek sözlerini noktaladı.

22:20

ÇATALCA'DA OTLUK ALANDAKİ YANGIN SERAYA SIÇRADI

Çatalca'da saat 15.30 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç ile serada hasar meydana gelirken, yaklaşık 600 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

20:37

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ İTFAİYE EKİPLERİ DESTEK İÇİN BÖLGEDE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesi Altınoluk ile Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Akın, “Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor. Ancak Edremit Altınoluk Şahinderesi ve Gömeç Kumgedik Mahallesi'nde devam eden yangınlar nedeniyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ ekiplerimiz, sahada 32 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 dozer, 2 hizmet aracı ve 2 adet 35 tonluk su ikmal tırı ile görev yapıyoruz. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli itfaiye ekipleri destek vermek amacıyla intikal halindedir” ifadelerini kullandı.

"AYVALIK TIFILLAR MAHALESİ’NİN TAHLİYESİ BAŞLATILMIŞTIR"

Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı Ayvalık Tıfıllar Mahallesi’nin tahliyesinin başlatıldığı aktaran Akın, "Ayrıca Altınoluk Şahinderesi bölgesine de tedbir amaçlı 3 adet otobüs tarafımızca sevk edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ, ilçe belediyelerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, UMKE, Kızılay ve tüm ilgili kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını ve riskli bölgelere yaklaşmamalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

20:23

YALOVA'DA YANGIN 5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personelin müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. 

19:09

ALEVLER CANLI YAYINDA BÖYLE YÜKSELDİ

Çanakkale'de etkisini sürdüren orman yangınında ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin farklı bir noktada yeniden yükseldiği anlar A Haber canlı yayınına yansıdı. Yangın bölgesinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer'in yayını sırasında kaydedilen görüntüler, yangının yeniden şiddetlendiğini gözler önüne serdi.

A HABER O DEHŞET ANLARINI CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLEDİ! ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ
18:25

MUĞLA VALİSİ AÇIKLADI: 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün boyunca peş peşe çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bugün Muğla genelinde 5 ayrı orman yangınının meydana geldiğini belirten Akbıyık, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına ise ekiplerin aralıksız müdahale ettiğini açıkladı.

MUĞLA'DA YANGIN ALARMI! 5 NOKTADA ALEVLER YÜKSELDİ: 4’Ü KONTOL ALTINDA

Vali Akbıyık, "Maalesef bugün 5 orman yangını meydana geldi Muğla'da. Dördü kontrol altına alındı. Bazı yerlerde yangının enerjisi düştü ancak havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor." dedi.

4 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangında 4 evin zarar gördüğünü açıklayan Akbıyık, "Üzgünüz. Yine 4 tane ev yandı. Bunlardan üçü harabe olan, bir tanesi normal ev." ifadelerini kullandı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yangınla mücadele için devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirten Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na süreç hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. İçişleri Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızla sürekli görüşerek bölgedeki tüm imkanları seferber ederek yangını kontrol altına almak istiyoruz." diye konuştu.

Muğla genelinde vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Akbıyık, "Tüm Muğla'mız seferber. Herkes yeşil vatanı korumak için cansiperane çalışıyor." dedi.

18:18

ÇANAKKALE'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde başlayan yangının çıkış noktası ve hava şartlarına ilişkin bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Vedat Sezer, "Meteorolojinin uyarı yaptığı riskli bir sürece girilmişti ve yangın merkeze bağlı Saraycık'ta düzensiz bir arazide başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen alevler, saatteki hızı 80-90 kilometreyi, zaman zaman ise 100 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede Sarıcaeli köyü üzerindeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı" dedi. Sezer, bölgede yoğun bir orman dokusu olmamasına rağmen, kuruyan otlar ve makilik alanların alevlerin hızla ileriye atlamasına neden olduğunu belirterek, "Aslında bölgede son iki yılda çıkan yangınlar nedeniyle yanacak büyük bir ormanlık alan kalmadı ancak düzensiz maki ve tarım arazilerindeki örtü yangını, yüksek rüzgarla birlikte hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI: ŞİDDETLİ FIRTINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

KRİTİK NOKTALARDA TAHLİYE OPERASYONU

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine alınan güvenlik önlemlerine değinen Vedat Sezer, "Sarıcaeli köyünün hemen üst tarafında bulunan özel sektöre ait bir yaşlı bakım evi, Çanakkale Valiliği ekiplerince hızlı bir şekilde tahliye edildi. Bölgedeki birçok site ve yerleşim alanında yaşayan vatandaşlar için de tahliye talimatı verildi" sözleriyle bölgedeki paniği aktardı. Yangının ilerleme yönü hakkında da bilgi veren Sezer, "Alevler; Yağcılar köyü, Aşağı Okçular yönü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin bulunduğu Radar Tepesi ve TOKİ konutlarının olduğu bölgeye doğru ilerleyişini sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

Müdahale çalışmalarının koordinasyonuna dikkat çeken Vedat Sezer, "Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerine askeri helikopterler de destek veriyor. Karadan ise itfaiye ve arazözlerin yanı sıra Jandarma ve Emniyet’e ait TOMA’lar yerleşim yerlerini korumak için bölgeye sevk edildi" dedi. UMKE, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de sahada hazır bulunduğunu belirten Sezer, "Can kaybı yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışılıyor. Güvenlik gerekçesiyle köye sivil araç girişine izin verilmezken, sadece yangın söndürme ve resmi görevli araçların geçişi sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

KOMŞU İLLERDEKİ YANGINLAR VE YASAKLAR

Bölge genelindeki yangın riskine ve Balıkesir'deki duruma değinen Vedat Sezer, "Balıkesir'in Körfez bölgesi, Altınoluk ve Gömeç yakınlarında başlayan yangınlar Kazdağı eteklerini tehdit etmiş, ekiplerin bir kısmı oraya sevk edilmişti. Ancak Çanakkale'de çıkan bu yangınla birlikte geride kalan tüm ekiplerle yoğun bir müdahale başlatıldı" dedi. 29 Temmuz itibarıyla açık alanlarda ateş yakılmasının kesinlikle yasaklandığını hatırlatan Sezer, "Meteorolojik koşullar nedeniyle 4 gün süreyle açık alanlarda her türlü ateşli faaliyet ve anız riski taşıyan biçerdöver gibi araçların araziye çıkışı valilik tarafından durdurulmuştu. Şu an tüm ekipler, yerleşim alanlarını alevlerden korumak için seferber olmuş durumda" sözleriyle durumu özetledi.

17:46

A HABER SEYDİKEMER YANGIN BÖLGESİNDE

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan ve rüzgarın şiddetiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye ulaşan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yeşil vatan yanmaya devam ediyor ne yazık ki. Çok şiddetli bir rüzgar var şu anda. Farklı farklı noktalardan ne yazık ki dumanlar değil, alevler yükseliyor. Seydikemer'de Bayırköy civarında çıkan bu yangın, çok geniş bir alanı kapsıyor. Ekipler nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda, her bir taraftan alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün" ifadelerini kullandı. Bölgenin sarp arazilerden oluştuğuna dikkat çeken Kurşun, "Bazı noktalara müdahale sadece havadan gerçekleştirilebiliyor. Hal böyle olunca uçaklar ve helikopterler devreye giriyor. Seydikemer'in neredeyse tamamının üzerini bir duman bulutu kaplamış durumda" sözleriyle sahadaki zorlu şartları aktardı.

MUĞLA SEYDİKEMER’DE KORKUTAN ORMAN YANGINI: RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR

EKİPLER VE ÇEVRE İLLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için sadece Muğla’dan değil, çevre illerden de yoğun destek geldiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Sadece Orman İşletme ekipleri değil; polis, jandarma ve toplumsal olaylara müdahale araçları olan TOMA’lar da burada görev alıyor. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli ve Eskişehir gibi birçok çevre kentten ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgar o kadar şiddetli ki neredeyse ayakta duramıyoruz; bu durum ekiplerin işini ne yazık ki çok zorlaştırıyor" dedi.

ULAŞIM VE YERLEŞİM YERLERİNDE KRİTİK ÖNLEMLER

Yangının yerleşim yerlerini ve ulaşımı doğrudan etkilediğini vurgulayan Kurşun, "Burası Fethiye, Seydikemer ve Antalya'yı birbirine bağlayan karayolu. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamayla bu yol sivil araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle onlarca bina boşaltıldı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Ayrıca bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edilmiş durumda" bilgisini paylaştı.

DİĞER NOKTALARDAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Muğla genelindeki diğer yangın hareketliliğine de değinen Ata Gündüz Kurşun, "Gün içerisinde Fethiye Çiftlik'te, Muğla Merkez Yaraş'ta ve Aydın Kuyucak Sarıcaova'da da yangınlar çıkmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu dört yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü duyurdu. Ancak Seydikemer'deki bu noktada rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesini takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

17:06

ANTALYA’DA 10 KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısında Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde başlayan orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Şahin, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karşı yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşırken, Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığını, tahliye süreçlerini ve ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesini anlattı.

KAŞ'TA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş'taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

KUMLUCA'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER SIÇRADI: 50 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA: TOMALAR DA GÖREVDE

Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem Emniyetin hem Jandarma’nın TOMAları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.

KUMLUCA-KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi.

Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.

FIRTINA UYARISI: "2-3 GÜN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

16:49

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: YANGIN BÖLGELERİNDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlara orman kahramanlarının müdahalesinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca, hava ve kara araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

Ahaber