CANLI | Muğla, Antalya Balıkesir, İzmir ve Mersin'de alevlerle mücadele! Bakan Yumaklı: 115 yangından 110'u kontrol altında
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dünden bu yana devam eden yangınlarla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu" dedi.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin başta olmak üzere yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, kritik noktalarda yoğun çalışma yürütülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 408 ev tedbir amacıyla tahliye edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Bölgede 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelle mücadele devam ediyor.
Antalya'da Kumluca ilçesindeki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kaş'taki orman yangınında ise müdahale sürüyor. Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçeleri ile İzmir'deki yangınlarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini, 110 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
CANLI ANLATIM
ANTALYA SERİK'TE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.
Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.
Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.
Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.
Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
MERSİN'DE ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
MANAVGAT'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.