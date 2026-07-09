Meteoroloji'den sağanak alarmı: Aniden bastıracak! Metrekareye 20 kilogram yağış

Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

METREKAREYE 10-20 KİLOGRAM YAĞMUR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bugün başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor.

Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise yarın mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.