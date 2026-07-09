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Meteoroloji'den sağanak alarmı: Aniden bastıracak! Metrekareye 20 kilogram yağış

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den sağanak alarmı: Aniden bastıracak! Metrekareye 20 kilogram yağış

Temmuz ayının ortalarına girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Trakya bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Kavurucu sıcakların ardından gelen serin ve yağışlı hava, sıcaklıkları 5-6 derece birden düşürürken; ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Beklenen yağışın gün boyu süreceğine dikkat çekilerek, metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği belirtildi.

Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'nin kuzeybatısını etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Trakya genelindeki tüm iller için "sarı kod" vererek tedbirli olunması çağrısında bulundu.

CANLI ANLATIM

07:12

İSTANBUL'DA AVRUPA YAKASI DİKKAT!

Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

METREKAREYE 10-20 KİLOGRAM YAĞMUR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Bugün başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor.

Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise yarın mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ahaber
07:11

5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI

9 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ

Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz bölgesinde geniş bir alana yayılması bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkili olduğu görüldü.

10 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLAR KARADENİZ VE İÇ KESİMLERE KAYIYOR

Cuma günü Marmara genelinde yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar bu kez Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz çevresinde yer yer devam ediyor. Ege ve Marmara’da sıcaklıklar yükselme eğilimine giriyor.

11 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

Hafta sonunun ilk gününde yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar tamamen etkisini yitiriyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olurken, yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda lokal olarak varlığını sürdürüyor. 

12 TEMMUZ PAZAR: YURT GENELİNDE YAZ SICAKLARI HAKİM

Pazar günü yağışlı sistem yurdu neredeyse tamamen terk ediyor. Batıdan doğuya kadar tüm bölgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) açık, güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bir yaz günü yaşanacak. 

13 TEMMUZ PAZARTESİ: YENİ HAFTADA BATIDAN YENİ YAĞIŞ DALGASI

Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürürken, Trakya ve Marmara'nın batı sınırlarından itibaren yeni bir yerel sağanak yağış dalgasının giriş yapacağı tahmin ediliyor. 

Ahaber
07:10

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ahaber
07:09

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

07:08

MARMARA'DA ANİDEN BASTIRACAK

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

07:07

EGE AZ BULUTLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

07:06

AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

07:05

İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

07:04

BATI KARADENİZ'DE GECEYE DİKKAT

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

07:03

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

07:02

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

07:01

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık

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