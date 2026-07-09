Meteoroloji'den sağanak alarmı: Aniden bastıracak! Metrekareye 20 kilogram yağış
Temmuz ayının ortalarına girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Trakya bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Kavurucu sıcakların ardından gelen serin ve yağışlı hava, sıcaklıkları 5-6 derece birden düşürürken; ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Beklenen yağışın gün boyu süreceğine dikkat çekilerek, metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği belirtildi.
Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'nin kuzeybatısını etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Trakya genelindeki tüm iller için "sarı kod" vererek tedbirli olunması çağrısında bulundu.
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İSTANBUL'DA AVRUPA YAKASI DİKKAT!
Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
METREKAREYE 10-20 KİLOGRAM YAĞMUR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Bugün başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor.
Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise yarın mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI
9 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ
Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz bölgesinde geniş bir alana yayılması bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkili olduğu görüldü.
10 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLAR KARADENİZ VE İÇ KESİMLERE KAYIYOR
Cuma günü Marmara genelinde yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar bu kez Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz çevresinde yer yer devam ediyor. Ege ve Marmara’da sıcaklıklar yükselme eğilimine giriyor.
11 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
Hafta sonunun ilk gününde yurdun batı ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar tamamen etkisini yitiriyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olurken, yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda lokal olarak varlığını sürdürüyor.
12 TEMMUZ PAZAR: YURT GENELİNDE YAZ SICAKLARI HAKİM
Pazar günü yağışlı sistem yurdu neredeyse tamamen terk ediyor. Batıdan doğuya kadar tüm bölgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) açık, güneşli ve yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bir yaz günü yaşanacak.
13 TEMMUZ PAZARTESİ: YENİ HAFTADA BATIDAN YENİ YAĞIŞ DALGASI
Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürürken, Trakya ve Marmara'nın batı sınırlarından itibaren yeni bir yerel sağanak yağış dalgasının giriş yapacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.