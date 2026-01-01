Mazlumun sesi İstanbul'da yükseliyor! Gazze için Galata Köprüsü'nde tek yürek
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır süren Büyük Filistin Yürüyüşü 2026'nın ilk gününde yeniden gerçekleşti. Her fırsatta mazlum Gazze halkının yanında olan Türkiye, bugün Filistin'e Destek Yürüyüşü kapsamında Galata Köprüsü'nde buluştu. İstanbul'un tarihi camilerinde sabah namazını kılan vatandaşlar, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla Galata Köprüsü'ne yürüdü. TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gazze için düzenlenen yürüyüşe 520 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlendi. Masum Filistin halkına destek için gerçekleştirilen yürüyüşe 520 bin kişinin katıldığı bildirildi.
İŞTE YAŞANANLAR...
"NETANYAHU TIPKI BOSNA’DAKİ KATİLLER GİBİ MAHKUM OLACAK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Galata Köprüsü ve çevresini hınca hınç dolduran mahşeri kalabalık, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya net bir mesaj gönderdi. Meydandaki coşkuyu ve kararlılığı A Haber mikrofonlarına değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İstanbul’dan tarihi bir çağrıda bulundu İstanbullular. Her birine teşekkür ediyoruz. Yarım milyondan fazla insan dünyaya çok büyük ve tarihi bir çağrıda bulundu. Adalet çağrısında bulundu; çocuk katliamları sona ersin, soykırım suçu işlenmesin çağrısında bulundu ve Filistin davasının savunuculuğunu milletimiz bugün İstanbul’da tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."
"70 BİN İNSAN KATLEDİLDİ, BATI CESARET VERDİ"
7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden vahşete dikkat çeken Bakan Tunç, modern dünyanın bu sınavda sınıfta kaldığını belirtti:
"7 Ekim’den bu yana Gazze’de bir insanlık suçu, bir soykırım suçu işleniyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen hala bu suç işlenmeye devam ediyor maalesef. 70 binden fazla insan orada katledildi ve bunun yarıdan fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu süreçte çocuk ve kadın haklarını savunan uluslararası kuruluşlardan maalesef ses çıkmadı. Batılı yönetimler İsrail’in yanında oldular, adeta İsrail’e bu suçu işlerken cesaret verdiler."
"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU: SİSTEM İFLAS ETTİ
Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının işlevsizliğini eleştiren Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o meşhur sözünü hatırlattı:
"Uluslararası ceza mahkemesinde devam eden bir soruşturma var ancak soruşturmayı başlatan başsavcı görevden alındı, yaptırıma tabi tutuldu. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail yargılanıyor ama alınan tedbir kararları uygulanmıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde o beşli yapıdan bir üye veto ettiğinde karar çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5’ten büyüktür, uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır' derken tam da buna işaret ediyor."
"NETANYAHU TIPKI BOSNA’DAKİ KATİLLER GİBİ MAHKUM OLACAK"
Tarihsel bir kıyaslama yaparak adaletin er ya da geç tecelli edeceğini savunan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu mesele bir asrı aşan bir mesele. Osmanlı döneminde orada insanlar huzur içindeydi. 1897’den sonra sorunlar başladı. Ama insanlık vicdanı bu noktaya gelecektir. Bu soykırım suçunu işleyenler mutlaka ama mutlaka uluslararası hukuk önünde bir yaptırıma tabi tutulacaklardır. Nasıl Bosna’da yıllar sonra o soykırımcılar kurulan uluslararası mahkemede hesap verdiler ve zindanlara atıldılar; bir gün gelecek Netanyahu ve arkadaşları da soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olacaklardır."
KESİN ÇÖZÜM: 1967 SINIRLARINDA ÖZGÜR FİLİSTİN
Türkiye’nin dış politikadaki dik duruşunun altını çizen Yılmaz Tunç, kalıcı barışın şifresini verdi:
"Kalıcı çözüm, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasından geçer. Türkiye olarak her platformda, BM kürsüleri de dahil olmak üzere bunu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Bugün İstanbul’da her yaştan, her kesimden insanımızın omuz omuza durması, bu davanın asla yalnız kalmayacağının en büyük kanıtıdır."
Programa katılan protokol listesi şu şekilde:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AK Parti önceki dönem il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Davut Kavranoğlu.
520 BİN KİŞİ KATILDI!
Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.
Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı.
Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı bildirildi.
Devam eden programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okunuyor.
"GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDIR"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
Değerli İstanbullular, gününüz aydın olsun. Yeni yılımız milletimize, bütün Müslümanlara, Filistin'e ve insanlığa huzur getirsin inşallah. Rabbim gözü yaşlı annelerin gözyaşını dindirsin. Rabbim bu millet için gecesini gündüzüne katarak çalışan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimize güç, kuvvet versin. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabrı cemil nasip etsin.
“GAZZE'DE YAŞANAN ASLA BİR SAVAŞ DEĞİLDİR”
Bugün burada yine yeni yılın ilk sabahında Gazze'de ve Filistin'de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını, aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını, ahlaki iddia taşıyan tüm uluslararası kurumların iflas ettiğini gösteren bir kırılma hattı olduğunu haykırmak için toplandık. Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan sadece bir güvenlik meselesi değildir.
“SOYKIRIM AÇLIKLA YAPILIYOR, SUSUZLUKLA YAPILIYOR”
Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım yalnızca on binlerce ton bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla yapılıyor, susuzlukla yapılıyor, soğukla yapılıyor, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor.
“NETANYAHU’YU RABBİMİZ KAHHAR İSMİ ŞERİFİYLE KAHR-U PERİŞAN EYLESİN”
Bugün Filistin'de ağır kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkândan yoksun insanlar var ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek, isteyerek ve hatta zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var. Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını Rabbimiz Kahhar ismi şerifiyle kahr-u perişan eylesin.
“MODERN BİR YOK ETME SİYASETİ”
Savaşın dahi bir hukuku vardır. Ancak bırakın Gazze'de bu hukukun ihlal edilmesini, fiilen bu hukuk yok sayılmıştır. Cenevre Sözleşmeleri, işte Batı'nın kendi sözleşmeleri açık ve nettir. Sivillerin hedef alınması, orantısız güç kullanılması, yaşam altyapısının yok edilmesi açık savaş suçudur. Bu suçlar üstelik münferit değildir. Bu suçlar süreklidir. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir. Hem de İsrail vatandaşlarının güçlü desteğiyle yönetilmektedir ve tam da bu nedenle şunu söylüyoruz: Bunlar bir çatışma değildir. Bunlar devlet gücüyle icra edilen modern bir yok etme siyasetidir.
“FİLİSTİNLİ MAALESEF İSRAİL İÇİN İNSAN SAYILMIYOR”
Filistinli maalesef İsrail için insan sayılmıyor. Dünyanın Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı andan itibaren takındığı tavırları bir düşünün. Bir yanda askeri, ekonomik, politik ambargolar, diğer tarafta uluslararası spor müsabakalarından, şarkı yarışmalarından, birçok etkinlik ve organizasyondan men edilmiş Rusya var. Dostoyevski'nin bile yasaklandığı bir dünya. Diğer yanda 21. yüzyılın Hitler'i Netanyahu ile sarmaş dolaş bir dünya.
"FİLİSTİN ANAHTAR BİR KAVRAM"
TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Şentop, “2026'nın ilk gününde daha güneş doğmadan biz gelmiştik bu meydana. Aşağı yukarı dolmak üzereydi meydan. Filistin meselesiyle ilgili son zamanlarda ateşkesle beraber biraz bir tavsama oldu. Meselenin rayına girdiğini düşünen insanlar oldu dünyada da, Türkiye'de de. Fakat Filistin meselesi yani son birkaç ayın, birkaç senenin meselesi değil. Aslında Filistin anahtar bir kavram. Filistin dediğimiz zaman biz II. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir dünya düzenini kastediyoruz. Bunu unutmamak lazım. Bu düzenin değişmesi lazım. İşte bugün buradan 1 Ocak 2026'da milletimizin büyük teveccühüyle, on binler var burada. Onların teveccühüyle bu Filistin meselesini akılda tuttuğumuzu göstermek, başkalarına da hatırlatmak için buradayız. Milletimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
"DOĞU KUDÜS'ÜN GERÇEK SAHİPLERİNİ TÜM BENLİĞİMLE SELAMLIYORUM"
Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, "Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var." dedi.
Beşinci, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, TÜGVA öncülüğünde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eylemde yaptığı konuşmasına, Türkiye'yi canı pahasına koruyan şehitleri rahmetle anarak başladı.
Eylem alanında toplananlara hitap eden Beşinci, "Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Bugün burada çifte standartlı açıklamalara, geciktirilmiş kınamalara, kayıtsızlığa, vicdansızlığa karşı güçlü bir duruş var. Bugün burada suskunluğun duvarı yıkılıyor, alışkanlığın zinciri kırılıyor, tarihe vicdan kaydı düşülüyor." açıklamalarında bulundu.
Galata Köprüsü'nün farklı şehirlerden, dillerden, hayatlardan katılanlarla bugün vicdan kürsüsüne dönüştüğünü söyleyen Beşinci, "Bu aziz kürsüden masum ve cesur Filistin halkını, Gazze'nin soylu evlatlarını, Batı Şeria'nın mücahit yüreklerini, Doğu Kudüs'ün gerçek sahiplerini, tüm benliğimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Beşinci, "Sizlere sormak istiyorum. 'Canımız, kanımız, evimiz, Kudüs'e feda olsun' diyerek tüm ailesini Filistin'e adayan İsmail Haniye burada mı? 'Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten korkuyorum' diyerek savaş meydanında şehit olan yiğit adam Yahya Sinvar burada mı? 'Karadan, denizden ya da havadan diyerek' düşmana korku salan sesin, sözün sahibi cesur adam Ebu Ubeyde burada mı?" şeklinde konuştu.
Yalova'da üç gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in de isimlerini anan Beşinci, "Hepsi burada. Onlar şehit, bizler şahit. Şahit misin Galata?" diye seslendi.
Gazze topraklarına 27 aydır 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bin sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600 ailenin tamamının nüfustan silindiğini, 5 bin aileden geriye sadece birer kişi kaldığını, 45 bin Filistinlinin ampute olduğunu, 12 bin Filistinlinin tutuklandığını aktaran Beşinci, "Yani tüm dünyanın gözleri önünde bir halk haritadan değil, hayattan silindi." dedi.
Birleşmiş Milletleri de eleştiren Beşinci, şunları söyledi:
"Ey BM, 2. Dünya Savaşı sonrasında küresel barışın teminatı olarak kurulmamış mıydınız? Küresel adaleti tesis etmeyecek miydiniz? Dil, din, ırk, herkes eşit değil miydi? Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkı olmayacak mıydı? Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğmamış mıydı? Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, İnsan Hakları Beyannamesi ile ortaya atılan maddelerin tamamı Gazze topraklarında ihlal edilmedi mi? Duymadınız mı, görmediniz mi? Yazıklar olsun! Vallahi yazıklar olsun, billahi yazıklar olsun! Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, yakıp yıktınız, yazıklar olsun! Suyu, elektriği, ilacı, silah yaptınız, yazıklar olsun! Ölümü, sürgünü, esareti, kader gibi sundunuz, yazıklar olsun! Hayatı, umudu, geleceği çaldınız, yazıklar olsun!"
Beşinci, Filistinlilere verdiği destek mesajında, "Size ahdimiz olsun ki duman rengine mahkum edilmiş bu dünyaya medeniyeti, insaniyeti, hürriyeti, hakkaniyeti biz getireceğiz. Bunu biz yapacağız, biz başaracağız." dedi.
TÜGVA Başkanı Beşinci, eyleme katkı sağlayan 400'e yakın sivil toplum kuruluşuna, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm spor kulüpleri ile alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
"GAZZE'DEKİ MAZLUMLARIN AHI ARTIK ARŞI AŞTI"
ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi.
Buraya çok ciddi bir vicdan seli aktığını söyleyen Ceylan, "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar." ifadelerini kullandı.
Ceylan, "Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için." şeklinde konuştu.
Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.
Çeşitli yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.
Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
"İNŞALLAH RABBİM KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİZLERE NASİP EDER"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.
Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.
Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.
SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER!
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.
Eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Süleymaniye Camisi'nde de sabah namazının ardından vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başladı.
"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
GAZZE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI!
Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüş başladı.
YOĞUN KALABALIK!
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Sultanahmet'te toplanarak Galata Köprüsü'ne yürüyenler havadan görüntülendi.
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı. Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı. Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.
Sultanahmet'te toplananlar ise Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. Grubun yürüyüşü havadan görüntülendi.
KÜTAHYA'DAN OTOBÜSLERLE GELDİLER!
Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katılacak olanlar sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci yürüyüşe gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaş yürüyüş için Kütahya'dan otobüslerle geldiğini belirtirken "Tabii sinmeyeceğiz, susmayacağız. Bu zulüm durana kadar, Filistin özgür olana kadar, Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlerimize devam edeceğiz. Onun için memleketin dört bir köşesinden otobüslerle, kendi araçlarıyla buraya yığılan insanları görüyoruz. Her yer tıklım tıklım. Gerçekten buraya gelmekte de çok zorlandık. Kütahya'dan geliyoruz. Otobüslerimizle geldik. Tabii bir noktaya kadar ulaşılabiliyor, sonrasında güvenlik tedbirleri icabıyla buraya kadar yürümek zorunda kaldık. Ama hiç önemli değil. Bunlar gerçekten orada yaşananlar karşısında yapılabilecek en basit eylemlerden biri ama yaklaşık 3 senedir devam ediyor. Ben hepsine katılmaya çalıştım. Bu sene de üçüncüsüne katılıyorum. O sesi duyurmak, en azından o siyonistlerin kulaklarına bunu bağıra bağıra söylemek çok önemli bir şey. Yani şu eyleme katılmak için heveslenenle gelemeyen de aynı şekilde ben düşünüyorum. Ama gelenler için "Hiçbir şey yapmıyoruz" demesinler, çok şey yapıyorlar. Burada bulunmaları, haykırmaları gerçekten onların kulaklarının ta dibine kadar gidiyor bence. Onlar da bunu duyuyorlar. O yüzden de çok önemsiyorum bu eylemi. Bunu düzenleyenleri, buraya emek verip gelenleri herkesi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah ben dediğim gibi biraz önce eninde sonunda mutlak ve mutlak Filistin kurtulacak. Kudüs özgür kalacak, Gazze kurtulacak inşallah. Bu gözler bunları görecek.. Biz 20 otobüs civarında geldik, 20 otobüstük. Yani bin kişiye yakınız neredeyse. İnşallah ben tüm ülkeyi de düşününce burada yüz binlerce insan olacak diye düşünüyorum ve heyecanlanıyorum açıkçası. Biraz sonra katılacağız inşallah eylemimize." ifadelerini kullandı.
YILIN İLK SABAHINDA BİR ARAYA GELDİLER!
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "Dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bölgede son detayları aktardı.
Tepeci, "Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ayasofya Camii'nin olduğu noktadayız. Ayasofya Camii Meydanı'ndayız. Her yıl olduğu gibi bugün üçüncüsü düzenleniyor ve Filistin'deki zulme dur demek için yine bugün yürüyüş gerçekleşecek. İlk önce sabah namazı kılınacak. Camilerde namazlar kılındıktan sonraysa Eminönü'ne doğru bir yürüyüş gerçekleşecek. Tabii vatandaşlar akın akın gelmeye başladı." dedi.
Tepeci daha sonra alana gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir vatandaşın açıklamaları şu şekilde: "Ya şöyle duygularımı ifade etmek istiyorum. Bugün bildiğiniz gibi 1 Ocak yılbaşı. Dünyanın yedi kıtasından, 200 ülkeden her yerden yılbaşı kutlamaları görüntüleri gelirken biz burada tarafımızı belli etmek için işte Ayasofya Camii'nde, Sultanahmet Meydanı'nda buluştuk. İnşallah Galata Köprüsü'nde de geçeceğiz buradan. Tarafımızı belli etmek istiyorum. Ben bugün üniversitede okuyan bir gencim neticede. Elimdeki yapabileceğim kaynaklarım sınırlı, çok fazla bir gücüm yok. Ama en azından yarın öbür gün bunu hesabını verdiğim zaman çocuklarıma, torunlarıma bunu anlatacağım zaman sizin de babanız, dedeniz burada bu mesajı veriyordu. Buradaydı. Yani elinden geleni ardına koymadı mesajını vermek istiyorum. Onun için buralardayız, burada olmaya devam edeceğiz inşallah."
ZULME KARŞI TEK YÜREK!
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.
TOPLANMA ALANLARI BELLİ OLDU
İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Büyük Filistin Yürüyüşü için toplanma alanları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Taksim, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanı olarak belirlendi.
HANGİ GİRİŞLER KULLANILACAK?
Katılımcılar, alana giriş için Galata Köprüsü’nün Eminönü yönünde K1 ve K2, Karaköy yönünde ise K3 numaralı giriş noktalarını kullanabilecek.
Etkinliğin düzenleneceği Galata Köprüsü’ne ulaşımda; Marmaray Sirkeci Durağı’ndan K1 girişine yaklaşık 5 dakika, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Haliç Durağı’ndan K2 girişine ortalama 7 dakika yürüme süresi bulunuyor.
T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt Durağı’ndan toplanma alanlarına yaklaşık 5 dakikada, T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar Durağı’ndan ise K2 girişine yine 5 dakikalık yürüyüşle ulaşılabiliyor.
ARAÇLA GELECEKLER İÇİN OTOPARK BİLGİSİ
İstanbul’un farklı noktalarından organizasyon kapsamında otobüs seferleriyle alana ulaşım sağlanacak. Özel araçla gelecek katılımcılar için Galataport otoparkı etkinlik süresince hizmet verecek.
BİLAL ERDOĞAN VATANDAŞLARI DAVET ETMİŞTİ
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşarak 2 yıldır olduğu gibi yeniden Gazzeli masum siviller için desteğin sürmesi gerektiğini ifade ederek vatandaşlara bugün (1 Ocak 2026 Perşembe) düzenlenecek tarihi yürüyüşe davet etti.
Bilal Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarında; "1 Ocak'ta, iki yıldır olduğu gibi yine Filistin için Galata Köprüsü'nde toplanacağız. Yani şu anda hani 'bir soykırım işte ateşkesle bitti' denilebilecek bir noktaya gelmedik. Çünkü ateşkesin sık sık ihlal edildiğini biliyoruz. Ateşkesin bitmesi Gazze'de insanların hayatlarına devam edebildiği anlamına gelmiyor, diken üstünde tabiri caizse ve enkaz üzerinde yaşıyorlar. Batı Şeria'da Müslümanların malına, mülküne, canına tecavüzlerin arttığını görüyoruz, her gün daha fazla saldırıların olduğunu görüyoruz. " ifadelerini kullandı.
GAZZE HALKI İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TEK YÜREK
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımını sürdürürken,Türkiye her fırsatta mazlumun yanında olmaya devam ediyor. Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenleniyor.
Milli İrade Platformu tarafından 2 yıldır hayata geçirilen "Büyük Filistin Yürüyüşü" 2026'nın ilk gününde yeniden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek. Masum Filistin halkına destek için gerçekleşecek tarihi yürüyüş sabah namazının ardından başlayacak.
Filistin'deki katliama dur demek için gerçekleştirilecek tarihi yürüyüş sabah namazının ardından başlayacak. "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte her yıl olduğu gibi yüz binlerce kişinin katılması beklenirken toplanma alanları ise belli oldu.
