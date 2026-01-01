Mazlumun sesi İstanbul'da yükseliyor! Gazze için Galata Köprüsü'nde tek yürek

10:54 01 Ocak 2026

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Galata Köprüsü ve çevresini hınca hınç dolduran mahşeri kalabalık, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya net bir mesaj gönderdi. Meydandaki coşkuyu ve kararlılığı A Haber mikrofonlarına değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul’dan tarihi bir çağrıda bulundu İstanbullular. Her birine teşekkür ediyoruz. Yarım milyondan fazla insan dünyaya çok büyük ve tarihi bir çağrıda bulundu. Adalet çağrısında bulundu; çocuk katliamları sona ersin, soykırım suçu işlenmesin çağrısında bulundu ve Filistin davasının savunuculuğunu milletimiz bugün İstanbul’da tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."

"70 BİN İNSAN KATLEDİLDİ, BATI CESARET VERDİ"

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden vahşete dikkat çeken Bakan Tunç, modern dünyanın bu sınavda sınıfta kaldığını belirtti:

"7 Ekim’den bu yana Gazze’de bir insanlık suçu, bir soykırım suçu işleniyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen hala bu suç işlenmeye devam ediyor maalesef. 70 binden fazla insan orada katledildi ve bunun yarıdan fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu süreçte çocuk ve kadın haklarını savunan uluslararası kuruluşlardan maalesef ses çıkmadı. Batılı yönetimler İsrail’in yanında oldular, adeta İsrail’e bu suçu işlerken cesaret verdiler."

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU: SİSTEM İFLAS ETTİ

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının işlevsizliğini eleştiren Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o meşhur sözünü hatırlattı:

"Uluslararası ceza mahkemesinde devam eden bir soruşturma var ancak soruşturmayı başlatan başsavcı görevden alındı, yaptırıma tabi tutuldu. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail yargılanıyor ama alınan tedbir kararları uygulanmıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde o beşli yapıdan bir üye veto ettiğinde karar çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5’ten büyüktür, uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır' derken tam da buna işaret ediyor."

"NETANYAHU TIPKI BOSNA’DAKİ KATİLLER GİBİ MAHKUM OLACAK"

Tarihsel bir kıyaslama yaparak adaletin er ya da geç tecelli edeceğini savunan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mesele bir asrı aşan bir mesele. Osmanlı döneminde orada insanlar huzur içindeydi. 1897’den sonra sorunlar başladı. Ama insanlık vicdanı bu noktaya gelecektir. Bu soykırım suçunu işleyenler mutlaka ama mutlaka uluslararası hukuk önünde bir yaptırıma tabi tutulacaklardır. Nasıl Bosna’da yıllar sonra o soykırımcılar kurulan uluslararası mahkemede hesap verdiler ve zindanlara atıldılar; bir gün gelecek Netanyahu ve arkadaşları da soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olacaklardır."

KESİN ÇÖZÜM: 1967 SINIRLARINDA ÖZGÜR FİLİSTİN

Türkiye’nin dış politikadaki dik duruşunun altını çizen Yılmaz Tunç, kalıcı barışın şifresini verdi:

"Kalıcı çözüm, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasından geçer. Türkiye olarak her platformda, BM kürsüleri de dahil olmak üzere bunu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Bugün İstanbul’da her yaştan, her kesimden insanımızın omuz omuza durması, bu davanın asla yalnız kalmayacağının en büyük kanıtıdır."

Programa katılan protokol listesi şu şekilde:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İbrahim Yumaklı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Beşiktaş JK Başkanı Serdar Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AK Parti önceki dönem il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Davut Kavranoğlu.