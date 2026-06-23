Kılıçdaroğlu'ndan yeni arınma hamlesi! İki il başkanı görevden alındı
CHP’de uzun süredir tartışma konusu olan grup toplantısı krizi bugün yeni bir boyut kazanıyor. Özgür Özel yaptığı açıklamada kurultay çağrısını yinelerken, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Antalya ve Kayseri il başkanlarını görevden aldı.
CHP'de gözler bugün yapılan toplantıda. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de MYK ve 14.00'te PM toplantısı düzenleme kararı alırken, Özgür Özel ise son ana kadar kararını açıklamadıktan sonra kürsüye çıkıp konuşma kararı aldı.
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İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI
Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin atandı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, MYK kararıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla görevden alındılar" ifadelerini kullandı. Görevden almaların ardından koltuklara oturan yeni isimleri de paylaşan Yeşiltaş, "CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına ise Hasan Şahin atanmış durumda" sözleriyle son gelişmeleri aktardı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" HEDEFİ TAM GAZ
Parti teşkilatlarında süregelen değişim dalgasının devam edeceğini belirten Yeşiltaş, "Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi doğrultusunda illerde bazı değişikliklerin olması bekleniyordu ki geçtiğimiz hafta da Ankara, İstanbul ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu illerde görev değişikliği olmuştu" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bazı il başkanlarının disipline sevk edildiğini, bazılarının ise doğrudan görevden el çektirildiğini vurguladı.
KURULTAY ÇATLAĞI VE KOLTUK KAVGASI
MYK sonrası gözlerin Parti Meclisi’ne (PM) çevrildiğini ifade eden Yeşiltaş, "MYK toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni topladı. PM’de özellikle bundan sonraki sürece dair yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay talebi var ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talep doğrultusunda adım atması mümkün görünmüyor" sözleriyle partideki kurultay krizinin altını çizdi.
GÖZLER SAAT 16.00’DAKİ AÇIKLAMADA
Parti sözcüsünün kameralar karşısına geçeceğini hatırlatan Yeşiltaş, "Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. Hem MYK'da hem de Parti Meclisi toplantısında alınan kararlara dair açıklama yapacak" ifadeleriyle süreci takip ettiklerini belirtti.
ÖZEL KURULTAY İSTEDİ
Öte yandan Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısı yaptı.
"Tedbir kararı kurultaya engel değil" diyen Özel, "Kadınların seçtiği başkana erkekler atama yapıyor. 30 yaşın altındakilerin kendi seçtiği başkanlara hepsi 30 yaşın üstündeki bir MYK atama yapıyor. Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum." şeklinde konuştu.
YENİ İHRAÇLAR YOLDA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bugün oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve ardından yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantılarında, partideki "değişim" rüzgarları ve disiplin süreçleri ele alınıyor. Olağanüstü kurultay taleplerinin reddedilmesi ihtimali güçlenirken, kulislerde Özgür Özel ve ekibinin Temmuz ayında yeni bir parti kuracağı iddiası yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA "MAHKEME" RESTİ
Parti içindeki kurultay tartışmalarına değinen İlter Yeşiltaş, "Geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi, olağanüstü kurultay için topladıkları delege imzalarını genel merkeze teslim etmişlerdi. Eğer genel merkez bu konuda bir adım atmazsa, Özgür Özel ve kurmaylarının konuyu mahkemeye taşıyacağı yönünde hazırlıklar var." ifadelerini kullandı. Genel merkezin bu talebe karşı tavrını da aktaran Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu, tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade etmişti. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkezden bir kurultay kararı çıkması imkansız olarak nitelendiriliyor." sözleriyle aktardı.
DİSİPLİN SOPASI DEVREDE: YENİ İHRAÇLAR KAPIDA
Parti içindeki disiplin süreçlerinin genişlediğini belirten Yeşiltaş, "Geçtiğimiz hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Bugünkü kritik toplantılarda, Kars ve Sinop teşkilatları başta olmak üzere bazı milletvekilleri ve il başkanları hakkında da ihraç sürecinin başlatılabileceği ifade ediliyor." bilgisini paylaştı.
TEMMUZ AYINDA "YENİ PARTİ" İDDİASI
Günün en ses getiren iddiasını paylaşan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, bugün saat 13.30’da TBMM’deki grup toplantısında kürsüde olacak ve önemli mesajlar verecek. Olağanüstü kurultay talebi karşılanmazsa, Özgür Özel’in yeni bir parti kurarak yoluna devam edeceği konuşuluyor." dedi. Parti ismi hakkındaki spekülasyonlara da açıklık getiren Yeşiltaş, "Yürüyüş Partisi ismi Zeynel Emre tarafından yalanlansa da Özgür Özel ve ekibinin Temmuz ayı içerisinde yeni bir parti kurmasına artık kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerini kullandı.