Kılıçdaroğlu'ndan yeni arınma hamlesi! İki il başkanı görevden alındı

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, MYK kararıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla görevden alındılar" ifadelerini kullandı. Görevden almaların ardından koltuklara oturan yeni isimleri de paylaşan Yeşiltaş, "CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzıoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığına ise Hasan Şahin atanmış durumda" sözleriyle son gelişmeleri aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" HEDEFİ TAM GAZ

Parti teşkilatlarında süregelen değişim dalgasının devam edeceğini belirten Yeşiltaş, "Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi doğrultusunda illerde bazı değişikliklerin olması bekleniyordu ki geçtiğimiz hafta da Ankara, İstanbul ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu illerde görev değişikliği olmuştu" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bazı il başkanlarının disipline sevk edildiğini, bazılarının ise doğrudan görevden el çektirildiğini vurguladı.

KURULTAY ÇATLAĞI VE KOLTUK KAVGASI

MYK sonrası gözlerin Parti Meclisi’ne (PM) çevrildiğini ifade eden Yeşiltaş, "MYK toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni topladı. PM’de özellikle bundan sonraki sürece dair yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay talebi var ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talep doğrultusunda adım atması mümkün görünmüyor" sözleriyle partideki kurultay krizinin altını çizdi.

GÖZLER SAAT 16.00’DAKİ AÇIKLAMADA

Parti sözcüsünün kameralar karşısına geçeceğini hatırlatan Yeşiltaş, "Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Parti Sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. Hem MYK'da hem de Parti Meclisi toplantısında alınan kararlara dair açıklama yapacak" ifadeleriyle süreci takip ettiklerini belirtti.