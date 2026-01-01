Galata’da mahşeri kalabalık: Türkiye Filistin için ayakta! Yahya Sinvar’ın izinde tarihi kıyam

09:10 01 Ocak 2026

Sabah namazıyla başlayan "Büyük Filistin Yürüyüşü"nde kortej, dualar eşliğinde Eminönü Yeni Camii’ne kadar ilerledi. Kalabalığın Galata Köprüsü’nü tamamen doldurduğu o anlarda, vatandaşlar sloganları, bayrakları ve kefiyeleriyle Filistin’in yalnız olmadığını haykırdı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, bu tarihi yürüyüşe katılan vatandaşlara mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldı.

"VİCDANIMIZIN SESİNİ DİNLEYEREK GELDİK"

Yürüyüşe şehit Yahya Sinvar’ın fotoğrafıyla katılan ve Kastamonu’dan geldiğini belirten bir vatandaş, kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Yahya Sinvar’ın ve bütün öncü liderlerin izinden geliyoruz. Vicdanımızın sesini dinleyerek buraya, Kastamonu’dan geldik. İnsanlık görevimizi yapmaya geldik. Filistin, Arakan, Doğu Türkistan özgür oluncaya kadar biz de kanımızın son damlasına kadar meydanlardayız."

MANİSA’DAN GAZZE İÇİN GELDİLER: "İSRAİL’İ DEFEDECEĞİZ"

Manisa Turgutlu’dan yaklaşık 400 kişilik bir grup ile yürüyüşe katılan bir diğer vatandaş ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Manisa Turgutlu’dan 300-400 kişiyle beraber geldik. Duyguluyuz tabii ki. Her zaman Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail’i inşallah bu topraklardan defedeceğiz. Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak bizi buraya getiren en büyük duygu."

"BİZ BURADA ÜŞÜYORUZ AMA FİLİSTİN DAHA SOĞUK"

Dondurucu soğuğa rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren alanı dolduran bir anne, çocuklarıyla birlikte Gazze’deki dramı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık görevimiz için, bütün Filistin için buradayız. Sabah 06:30’dan beri meydanlardayız. Mutluyuz, onurluyuz, kalabalığı gördükçe daha da mutlu oluyoruz. 'Soğuk' dediler, dedik ki Filistin daha soğuk. Biz burada donuyoruz diyoruz ama Filistin’dekiler donmaktan ölüyor. Bu yürüyüş hiçbir parti ya da başka bir amaç gözetmeksizin sadece insanlık için yapılıyor."

GENÇLERDEN GAZZE’YE TAM DESTEK

Üniversiteli gençlerin de yoğun katılım gösterdiği mitingde, Süleymaniye Camii'nden bayrağını alarak gelen bir genç:

"Az önce sabah namazını Süleymaniye Camii’nde kıldık, sonra bu bayrağı aldım geldim. Filistin maşallah, çok güzel bir atmosfer var. Her yer bayraklarla donatılmış durumda. Bu zulmün en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz" diyerek dualarını paylaştı.

7’DEN 70’E BÜYÜK VİCDAN DURUŞU

Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafında toplanan kalabalık, sadece Filistin için değil; Doğu Türkistan’dan Arakan’a kadar tüm mazlum coğrafyalar için umut kaynağı oldu. Ailece yürüyüşe katılan, medyadaki görüntülerin kendilerini çok duygulandırdığını belirten yaşlı bir amca ise: "Medyadan gördüğümüz manzaralar bizi çok duygulandırıyor. Bugün burada olmayı kendime bir görev addettim ve geldim. Allah kabul etsin" dedi.