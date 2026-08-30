Girne açıklarında yolcu gemisi battı! İçinde 267 kişi bulunuyor! Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuştu
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 260 yolcu ve 7 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü A Haber canlı yayınında açıkladı.
Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Miras, gemide 267 kişinin bulunduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.
CANLI ANLATIM
GEMİ NASIL ALABORA OLDU?
Kaptan Cahit İstikbal, "Çok talihsiz bir kaza, dilerim 259 yolcu sağ salim kurtulur. Kaptanın beyanına göre gemi su almış. Su, gemi içerisinde bir tarafta ağırlık oluşturarak dengeyi bozmuş, ağırlık merkezini değiştirmiş ve denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu durumun çok kısa bir sürede gerçekleştiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
KORKUTAN BENZERLİK: COSTA CONCORDIA VE SEWOL HATIRLATMASI
Olayın vahametini geçmişteki büyük kazalarla kıyaslayan Dr. Kaptan Cahit İstikbal, "Giglio Adası'nda devrilen Costa Concordia gemisi hadisesi vardı, ona benzer bir alabora durumu görüyorum. Yolcular içeride sıkışmış olabilir. Geminin neden su aldığı kilit soru; bir cisme çarpmış olabilirler. Güney Kore'deki Sewol kazasında da gemi dönüş manevrası esnasında alabora olmuştu. Acil geri dönelim diye alabandayla dümen basıldıysa, bu manevradan dolayı da gemi yatmış olabilir" sözleriyle facianın teknik boyutuna dikkat çekti.
"İÇERİDE KALANLAR OLABİLİR"
İstikbal, "Kötünün iyisi diyelim, en azından hepsinin içeride sıkışıp kalmadığı anlaşılıyor. Can yeleklerinin su almaya başladığı esnada giydirildiği görülüyor. Deniz kuvvetlerimize bağlı dalgıçların bir an önce helikopterlerle bölgeye ulaştırılması lazım. Geminin içerisinde, hava boşluklarında kalanlar olabilir, onları kurtarmak için özel bir ekibin içeri girmesi şart" açıklamasında bulundu.
Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise, "Kaptan inşallah bütün mürettebatla birlikte kurtulmuştur, onlardan daha net bilgi alabileceğiz. Şu anki tahminler bu yönde" diyerek sözlerini noktaladı.
MÜRETTEBATLA BİRLİKTE 267 KİŞİ BULUNUYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.
Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.
KKTC ULAŞTIRMA BAKANI A HABER'DE
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuşurken "Şu an kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Gemide 267 kişi bulunuyor. Tahliye çalışmaları devam ediyor helikopterler de devrede. Batan gemi saat 12.30'da Girne'den yola çıktı" dedi.