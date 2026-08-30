Girne açıklarında yolcu gemisi battı! İçinde 267 kişi bulunuyor! Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuştu

Kaptan Cahit İstikbal, "Çok talihsiz bir kaza, dilerim 259 yolcu sağ salim kurtulur. Kaptanın beyanına göre gemi su almış. Su, gemi içerisinde bir tarafta ağırlık oluşturarak dengeyi bozmuş, ağırlık merkezini değiştirmiş ve denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu durumun çok kısa bir sürede gerçekleştiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

KORKUTAN BENZERLİK: COSTA CONCORDIA VE SEWOL HATIRLATMASI

Olayın vahametini geçmişteki büyük kazalarla kıyaslayan Dr. Kaptan Cahit İstikbal, "Giglio Adası'nda devrilen Costa Concordia gemisi hadisesi vardı, ona benzer bir alabora durumu görüyorum. Yolcular içeride sıkışmış olabilir. Geminin neden su aldığı kilit soru; bir cisme çarpmış olabilirler. Güney Kore'deki Sewol kazasında da gemi dönüş manevrası esnasında alabora olmuştu. Acil geri dönelim diye alabandayla dümen basıldıysa, bu manevradan dolayı da gemi yatmış olabilir" sözleriyle facianın teknik boyutuna dikkat çekti.

"İÇERİDE KALANLAR OLABİLİR"

İstikbal, "Kötünün iyisi diyelim, en azından hepsinin içeride sıkışıp kalmadığı anlaşılıyor. Can yeleklerinin su almaya başladığı esnada giydirildiği görülüyor. Deniz kuvvetlerimize bağlı dalgıçların bir an önce helikopterlerle bölgeye ulaştırılması lazım. Geminin içerisinde, hava boşluklarında kalanlar olabilir, onları kurtarmak için özel bir ekibin içeri girmesi şart" açıklamasında bulundu.

Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise, "Kaptan inşallah bütün mürettebatla birlikte kurtulmuştur, onlardan daha net bilgi alabileceğiz. Şu anki tahminler bu yönde" diyerek sözlerini noktaladı.