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Girne açıklarında yolcu gemisi battı! İçinde 267 kişi bulunuyor! Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne açıklarında yolcu gemisi battı! İçinde 267 kişi bulunuyor! Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuştu

KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 260 yolcu ve 7 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü A Haber canlı yayınında açıkladı.

Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Miras, gemide 267 kişinin bulunduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

14:11

GEMİ NASIL ALABORA OLDU?

Kaptan Cahit İstikbal, "Çok talihsiz bir kaza, dilerim 259 yolcu sağ salim kurtulur. Kaptanın beyanına göre gemi su almış. Su, gemi içerisinde bir tarafta ağırlık oluşturarak dengeyi bozmuş, ağırlık merkezini değiştirmiş ve denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu durumun çok kısa bir sürede gerçekleştiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

YOLCU GEMİSİ GİRNE AÇIKLARINDA NEDEN ALABORA OLDU?

KORKUTAN BENZERLİK: COSTA CONCORDIA VE SEWOL HATIRLATMASI

Olayın vahametini geçmişteki büyük kazalarla kıyaslayan Dr. Kaptan Cahit İstikbal, "Giglio Adası'nda devrilen Costa Concordia gemisi hadisesi vardı, ona benzer bir alabora durumu görüyorum. Yolcular içeride sıkışmış olabilir. Geminin neden su aldığı kilit soru; bir cisme çarpmış olabilirler. Güney Kore'deki Sewol kazasında da gemi dönüş manevrası esnasında alabora olmuştu. Acil geri dönelim diye alabandayla dümen basıldıysa, bu manevradan dolayı da gemi yatmış olabilir" sözleriyle facianın teknik boyutuna dikkat çekti.

"İÇERİDE KALANLAR OLABİLİR"

İstikbal, "Kötünün iyisi diyelim, en azından hepsinin içeride sıkışıp kalmadığı anlaşılıyor. Can yeleklerinin su almaya başladığı esnada giydirildiği görülüyor. Deniz kuvvetlerimize bağlı dalgıçların bir an önce helikopterlerle bölgeye ulaştırılması lazım. Geminin içerisinde, hava boşluklarında kalanlar olabilir, onları kurtarmak için özel bir ekibin içeri girmesi şart" açıklamasında bulundu.

Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise, "Kaptan inşallah bütün mürettebatla birlikte kurtulmuştur, onlardan daha net bilgi alabileceğiz. Şu anki tahminler bu yönde" diyerek sözlerini noktaladı.

Ahaber
13:59

MÜRETTEBATLA BİRLİKTE 267 KİŞİ BULUNUYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN YOLCU GEMİSİNDEKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

13:45

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI A HABER'DE

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'e konuşurken "Şu an kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Gemide 267 kişi bulunuyor. Tahliye çalışmaları devam ediyor helikopterler de devrede. Batan gemi saat 12.30'da Girne'den yola çıktı" dedi.

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI ARIKLI'DAN ALABORA OLAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
13:43

NELER YAŞANDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne-Taşucu seferini yapan bir yolcu gemisi, fırtınaya yenik düşerek denizin ortasında alabora oldu. 346 yolcu kapasiteli dev geminin sulara gömülmesiyle bölgede tam bir can pazarı yaşanırken, Sahil Güvenlik ekipleri ve çevre tekneler yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı.

CAN PAZARI YAŞANIYOR

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Filo Denizcilik’e ait Hyper Glass yapımı Filojet isimli 346 yolcu kapasiteli hızlı yolcu gemisi yaklaşık bir saat önce harekete geçti ve 4 mil açıklarda su almaya başladı ve battı. Şu anda can pazarı yaşanıyor orada. Diğer yolcu taşıyan gemi firmaları ve limanda demirli Şahsar’a ait yat ve yolcu tekneleri de bölgeye çağrıldı. Kötü haber yok şimdilik, bir boğulma ya da ciddi bir sıkıntı söz konusu değil gibi görünüyor. En azından bir can kaybı yok şu ana kadar gelen bilgiler ışığında." ifadelerini kullandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Stüdyodan gelişmeleri aktaran A Haber sunucusu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’ndan bir açıklama var. Girne açıklarında bir feribotun su aldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aşırı fırtına sebebiyle alabora olduğu bilgisi var. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi, Sahil Güvenlik ekipleri şu an bölgede ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." sözleriyle durumu aktardı.

"GEMİ DALGALARA YENİK DÜŞTÜ"

Mersin’den son gelişmeleri bildiren Mehmet Miras, "Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı o bölgede arama çalışmaları yapıyor. Tabii şu anda resmi kaynaklarda herhangi bir can kaybı olup olmadığı bize iletilmedi. Geminin çok da sağlıklı bir deniz otobüsü olmadığı öğrenildi. Aşırı fırtınada ve dalgalara yenik düşen bu deniz otobüsü Girne’nin 4 mil açığında alabora oldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor, gerek Mersin’den gerek Antalya’dan bölgeye en yakın Sahil Güvenlik botları da şu anda orada çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

13:40

GİRNE AÇIKLARINDA GEMİ BATTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu. Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

 

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