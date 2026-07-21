CHP'de tarihi bölünme günü! Özel ve ekibi gemiyi terk ediyor
CHP'de uzun süredir devam eden liderlik ve kurultay tartışmaları sonrası gözler Manisa milletvekili Özgür Özel’e çevrildi. Mutlak butlan kararından bu yana her türlü provokatif eyleme imza atan Özel'in bugün "yeni partiyi" ilan etmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. Parti kulislerinde, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bugün düzenleyeceği grup toplantısında yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağı konuşuluyor.
AHABER.COM.TR CHP'DE YAŞANANLARI ANBEAN AKTARIYOR
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GENEL MERKEZ BOŞ DURMUYOR
Bölünmenin eşiğine gelen CHP'de genel merkez kanadı da boş durmuyor. Şu ana kadar partide çift başlılığa neşter vurma konusunda kararlı bir görüntü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının, yarın kritik bir toplantı daha yapması bekleniyor.
Söz konusu MYK toplantısında Özel'in atacağı adımlar enine boyuna tartışılacak. Ayrıca bir kez daha çok sayıda il başkanının görevden alınabileceği, bazı isimlerin ise disipline sevk edilebileceği aktarıldı.
CHP yönetimi, şu ana kadar genel merkeze isyan bayrağı açan ve sükûnet çağrılarına rağmen her türlü disiplinsizliğe imza atan 51 il başkanını görevden almış, bunlardan 16'sını ise disipline sevk etmişti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA RESMİ BAŞVURU YAPILMASI BEKLENİYOR
Özel cephesinin bu hafta cuma günü ya da haftaya pazartesi günü yeni parti için İçişleri Bakanlığına resmi başvuru yapabileceği öne sürülüyor. Yeni partinin genel merkezi için ise Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina ön plana çıkıyor.
YENİ PARTİNİN SON İSTİŞARELERİ
Grup toplantısı sonrası Özel kanadında hareketlilik daha da ivme kazanacak. Özel, hafta boyunca eski PM üyeleri, il başkanları ve kendisini destekleyen milletvekilleri ile kapsamlı toplantılar yaparak yeni partinin yol haritasını ve yeni kadrolarını masaya yatıracak.