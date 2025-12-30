CANLI - Vali Gül'den A Haber'e açıklama: Okullar tatil mi oluyor?
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kent gelenlinde etkisini artınran yağışlar sonrasında Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağışların megakentte ne kadar süreceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Tek, kar yağışının sabaha kadar devam devam edeceğini söyledi.
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kent gelenlinde etkisini artınran yağışlar sonrasında Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de yaptığı açıklamada İstanbul'da başlayan kar yağışına ilişkin konuştu. Tek, megakentte yağışların ne kadar süreceğine ilişkin konuşarak şunları söyledi:
"İstanbul'da, yine İstanbul'da da zayıf da olsa gözükecek ama yani ayın 1'inden sonra akşam yani yılbaşının ertesi günü akşamı biraz daha doğuya kaymış olacak. Çok hızlı gidecek aslında biraz doğuya doğru bu sistem. Konya'da yağış alacak yerler arasında ki, çok kurak bir dönemden geçtik aslında. Kurak dönem aslında biraz devam ediyor. Yağışlar ortalamaların çok üzerine çıkmadı. Bu yağışlara ihtiyacımız var dediğiniz gibi. Konya'da yağış alacak yerler arasında gözüküyor. İstanbul için söyleyeceklerim şunlar olsun:
"YAĞIŞ SABAHA KADAR DEVAM EDECEK"
Bu saat bu yağış önümüzdeki benim radar görüntüleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri onları da takip ediyoruz. Çünkü onlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu anda son durumu direkt ölçüyor istasyon İstanbul'daki bulunan istasyonlardan. Oradaki sıcaklık değerlerine de bakarak kuzeyli akışın devam ettiğini görüyoruz. Yer yer örneğin ben Anadolu yakasında Üsküdar'da oturuyorum. Burada da kar yağışı başlamış vaziyette. Kar yağışı sabaha kadar bu şekilde devam edecek gözüküyor. Daha çok tabii ki kuzey ve iç kesimlerde 2 az önce söylediğimiz gibi Beşiktaş, Üsküdar, Eminönü gibi ilçelerde Kadıköy'de işte bir örneğin Pendik, Kartal'a doğru gittiğimiz zaman oralarda biraz daha o denizin verdiği sıcaklık etkisinden dolayı sıcaklıklar çok fazla sert düşmüyor. Yani sıfırın altına çok inecek gibi gözükmüyor ama bu yağışta karın zeminde tuttuğunu özellikle yüksek kesimlerde tutacağını gösteriyor. Yarının büyük bir bölümü İstanbul sabah saatlerinde o bu zeminde tutmuş karla beraber beyaz görüntüden uyanmış olacak gözüküyor yarın sabah saatleri itibariyle. İstanbul için de tablo böyle. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların tekrar artacağını söyleyelim."
VALİ GÜL A HABER'E AÇIKLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde yağmaya başladı.
Konuya ilişkin Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise "Yağışlar barajlarda doluluk oranının ne kadar etkiler?" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA KAR TUTMAYA BAŞLADI
İstanbul genelinde kar yağışı başlarken A Haber ekranlarına ulaşan karelerde lapa lapa yağış etkisini sürdürüyor. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışların ne kadar süreceğine ilişkin konuştu.
A Haber Muhabiri Ahmen Nazif Vural, İstanbul Başakşehir'den yaptığı canlı yayında bölgede yaşanan yoğun yağışı gözler önüne serdi. Vural, beklenen kar yağışının yaklaşık 1 saattir devam ettiğini belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya değinerek, yağışın bir kaç saat daha devam etmesinin tahmin edildiğini söyledi.
