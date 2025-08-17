CANLI | Orman yangınlarında sevindiren gelişme: Gelibolu'daki yangın kontrol altında
Yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayan yangın, Eceabat’a kadar ulaşırken Çanakkale'den sevindiren bir haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gelibolu’daki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyururken 7 köyde tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri döndü. Öte yandan yangınların kontrol altına alınmasını sonrası tarihi alanlar da ziyarete yeniden açıldı.
Yurdun birçok noktasında alevlerle mücadele devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile bazı yangınlar kontrol altına alınırken diğer yangınlar ise sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
TARİHİ ALAN ZİYARETE AÇILDI
Çanakkale Gelibolu'daki yangın nedeniyle kısmen kapatılan tarihi alan ziyarete açıldı.
TAMAMEN KONTROL ALTINDA
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkele'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.
TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDE YAŞAYANLAR EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR
Yangın nedeniyle Gelibolu’nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan köylerde yangın riski azaldığı için isteğe bağlı olarak vatandaşlar yeniden evlerine döndü.
'BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gece boyunca karadan yapılan müdahalelerin ardından yangının 00.15 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.
BAKAN YUMAKLI: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de devam orman yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.
Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir. Ayrıca; Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ADANA'DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.
İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nde saat 16.00'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınına 6 helikopter, 2 uçak, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 greyder, 3 treyler, 3 itfaiye su tankeri ve 13 iş makinesi olmak üzere toplam 71 araçla müdahale ediliyor. Çalışmalarda 134'ü Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden, 48'i diğer kurumlardan olmak üzere 182 personel görev alıyor.
KISMEN KONTROL ALTINDA
Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafeye kadar yaklaşması üzerine bölgeye iş makineleri ile şeritler açıldı. Hava araçlarının desteğiyle yangının köye ulaşması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.
Yangının iki ayrı noktada çıkması nedeniyle kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
ADANA'DA ORMAN YANGINI! MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana'nın İmamoğlu ilçesi akşam 16.50 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Üçtepe Mahallesi'nde yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.
ANKARA'DA ORMAN YANGINI
Ankara'nın Bala ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Alevlere Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7’YE ÇIKTI
Çanakkale’de devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen köy sayısı 7’ye çıktı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. Bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 7’ye çıktı.
Yangın dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı geçici süreyle kapatıldı. Tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çanakkale’de devam eden yangında 7 köy tahliye edildi
Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamada, "Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerine yer verildi.
BAKAN YUMAKLI: ÇANAKKALE'DE 6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ .
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 Uçak, 18 Helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.
6 KÖYDE VATANDAŞLAR GÜVENLİ NOKTAYA TAHLİYE EDİLDİ
Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor.
Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.
DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYIN
Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.
Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkiliği olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA ÇIKTI .
Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri yakınlarında dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sıçramamıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
TARİHİ NOKTALAR GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.
VALİ TORAMAN: EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR
Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"YERLEŞİM BİRİMLERİNE SİRAYET ETMEDİ"
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.
Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın, tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.
Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı
RÜZGAR DİNDİ YANGININ ENERJİSİ AZALDI
A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangına ilişin bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Yangının Eceabat sınırını da aştığını belirten Sezer, şu ifadeleri kullandı:
"Gelibolu'da başlayan ve Eceabat sınırını da aşan yangın genişleyerek devam ediyor. Büyük Anafarta köyüne yaklaşmış durumda. Gelibolu yarım adasının önemli bölümünde yangın etkili oldu. Geniş bir satıhda alevlerin etkisi devam ediyor. Öncelikle yangının başladığı ve büyüme eğilimi gösterdiği saatlerden sonra geride bıraktığımız dakikalarda rüzgarın hızında bir azalma olduğunu söyleyelim. Bu da alevlere yansımış durumda. Rüzgar fazla iken yüksek görünen alevler, şuan biraz daha sinmiş durumda. Bununla da yangının enerjisinin biraz azaldığını söyleyebiliriz."
ÇANAKKALE’DE 5 KÖYDEN 251 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın sürerken tedbir amacıyla tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlar ve 985 personel ile yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.
YANGIN TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE SIÇRAMADI
Çanakkale Valiliği'nin yangında tedbir amaçlı tahliye edilen köyler hakkında bilgi verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız, ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibari ile yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir."
BOLU'DA OTLUK ALANDA YANGIN: 3 EV KÜL OLDU
Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangından alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü.Yangın, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde çıktı. Köyde evlerin yakınında bulunan otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Yangının büyümesiyle birlikte alevler evlere sıçradı. Ev, ahır ve samanlıkların yanmasıyla birlikte büyüyen yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangında 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA 5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter karadan ise 94 arazöz, 3 iş makinesi toplam 560 personel ile müdahale ediliyor.
YANGINDA TEDBİR AMAÇLI 5 KÖY BOŞALTILDI
Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi.
.
A HABER GELİBOLU'DAKİ YANGININ MERKEZİNDE .
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını alarmı devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla büyürken, yangın tarihi Gelibolu Yarımadası’na doğru ilerliyor. Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. A Haber ekibi gelişmeleri anbean aktardı.
Muhabir Vedat Sezar, “Rüzgar o kadar kuvvetli ki alevler 1 kilometre ileriye taşınıyor” dedi. Yangının boyutu nedeniyle bölge adeta mahşer alanına dönmüş durumda. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle vatandaşların zehirlenme riski bulunduğu belirtiliyor.
ÇANAKKALE'DE YANGIN! GELİBOLU'DA 2 KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın, dron ile havadan görüntülendi.
