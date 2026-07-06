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CANLI | NATO Ankara Zirvesi başlıyor! Liderler tek tek başkent yolunda | İlk gelen isim Rutte

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | NATO Ankara Zirvesi başlıyor! Liderler tek tek başkent yolunda | İlk gelen isim Rutte

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacak 36. NATO Zirvesi'nin başlamasına saatler kala tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı ile 100'e yakın bakanın yanı sıra binlerce yabancı misafiri de ağırlayacak. Liderler yola çıkarken Ankara'ya ilk ulaşan isim NATO Genel Sekreteri Rutte oldu. ABD Başkanı Trump da 7 Temmuz Salı günü Ankara'da olacak.

Türkiye'nin diplomatik merkezine dönüşen Ankara'da, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne serecek zirve kapsamında başkent, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak.

İLK GELEN İSİM RUTTE

Liderlerin Ankara yolculuğu başlarken, zirve için kente ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

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CANLI ANLATIM

15:08

TRUMP 7 TEMMUZ'DA ANKARA'DA! ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamadaşu ifadelere yer verdi: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

14:33

ANKARA'YA GELEN İLK İSİM RUTTE

Liderler kritik zirve için yola çıkarken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya ulaşan ilk isim oldu.

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE ANKARA'DA
Ahaber
13:40

BAŞKAN ERDOĞAN TEK TEK GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

 

13:20

EN YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi'nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.

 

Ahaber
13:00

NATO ZİRVESİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

'NATO 3.0' olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

 

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