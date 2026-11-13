CANLI Marmara'da lodos alarmı: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!
Marmara Bölgesini esir alan şiddetli lodos, İstanbul ve Bursa'da hayatı felç etti. İstanbul'da binaların çatıları uçarken, devrilen dev ağaçlar park halindeki çok sayıda aracı kullanılamaz hale getirdi ve raylı sistem seferlerini aksattı. Bursa'da ise saatte 68 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.
Marmara Bölgesinde perşembe günü başlayan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi ve bazı toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşandı. Bursa'da ise hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor.
İşte bölgede yaşananlar
CANLI ANLATIM
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 74 ihbar yapıldığı belirtildi. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenilirken fırtına nedeniyle 12 koru ve park geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bazı teleferik hatlarında seferler durdurulurken, Şehir Hatları ve deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından çeşitli tedbirler alındı.
İstanbul Valiliği de megakent için yarın 05:00'e kadar kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.
74 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi. Açıklamada, 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı, ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi.
12 KORU VE PARK ZİYARETE KAPATILDI
Fırtına nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları ile Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.
TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu. Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hattında seferler iptal edildi.
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar alternatif güzergâhlarda gerçekleştirileceği bildirildi.
Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.
HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR
Valilik açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.
YEDİKULE SAHİLİ'NDE LODOS ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodos fırtınası nedeniyle her gün sahile gelenler sahilde yaptıkları yürüyüş sırasında zor anlar yaşadı. Lodos fırtınası denizde de metrelerce yükseklikte dalgalar oluşmasına neden oldu.
FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Sahilde bulunanlar dalgaların kayalıklara çarptığı sırada oluşan manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Lodos fırtınası nedeniyle dalgaların getirdiği yosun ve kum kayalıkları aşarak sahile taşındı.
VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.