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CANLI Marmara'da lodos alarmı: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Marmara'da lodos alarmı: Çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

Marmara Bölgesini esir alan şiddetli lodos, İstanbul ve Bursa'da hayatı felç etti. İstanbul'da binaların çatıları uçarken, devrilen dev ağaçlar park halindeki çok sayıda aracı kullanılamaz hale getirdi ve raylı sistem seferlerini aksattı. Bursa'da ise saatte 68 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

Marmara Bölgesinde perşembe günü başlayan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi ve bazı toplu taşıma hatlarında aksamalar yaşandı. Bursa'da ise hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor.

İşte bölgede yaşananlar

CANLI ANLATIM

13:19

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 74 ihbar yapıldığı belirtildi. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenilirken fırtına nedeniyle 12 koru ve park geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bazı teleferik hatlarında seferler durdurulurken, Şehir Hatları ve deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından çeşitli tedbirler alındı. 

İstanbul Valiliği de megakent için yarın 05:00'e kadar kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. 

74 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi. Açıklamada, 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı, ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi.

12 KORU VE PARK ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları ile Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu. Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hattında seferler iptal edildi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar alternatif güzergâhlarda gerçekleştirileceği bildirildi.

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Valilik açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi. 

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YAZI
11:45

YEDİKULE SAHİLİ'NDE LODOS ETKİLİ OLUYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lodos fırtınası nedeniyle her gün sahile gelenler sahilde yaptıkları yürüyüş sırasında zor anlar yaşadı. Lodos fırtınası denizde de metrelerce yükseklikte dalgalar oluşmasına neden oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Sahilde bulunanlar dalgaların kayalıklara çarptığı sırada oluşan manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Lodos fırtınası nedeniyle dalgaların getirdiği yosun ve kum kayalıkları aşarak sahile taşındı. 

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11:30

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

 

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11:05

BURSA’DA LODOS NEDENİYLE AĞAÇLAR VE KULÜBE DEVRİLDİ

Bursa’da etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar güçlük yaşarken, Yıldırım ilçesinde parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. 

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10:35

BURSA'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.

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10:30

TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL

Hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

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10:28

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Sultangazi'de Cebeci ile Sultançiftliği mahallelerindeki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Ekipler, devrilen ağaçlar ile hasar gören araçları kaldırmak için çalışma yaptı.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye düştü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ilçedeki boş bir binanın çevresinde bulunan saclar, fırtına nedeniyle kaldırıma devrildi.

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10:25

EYÜPSULTAN'DA ÇATI UÇTU

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından uçan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Güngören Haznedar Mahallesi'nde üzerine ağaç devrilen araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde de devrilen ağaç nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

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10:20

İSTANBUL'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

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07:30

BUDO'NUN 10 SEFERİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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#İstanbul #Marmara #Bursa
Süleyman Yıldırmaz
Editör
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