CANLI | CHP Olağanüstü Kurultayı başladı! Dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu detayı! Adı koltuğa yazılmadı

09:00 21 Eylül 2025

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları o noktadan aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

22. Olağanüstü Kurultay için delegeler salondaki yerlerini almaya başladılar. Kurultayda 1.127 kurultay delegesi oy kullanacak. Ve şu anda görünen tabloda mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday görülüyor. Ancak parti tüzüğüne göre 66 civarında delegenin imzasını alabilen partililer de genel başkan adayı olabiliyor. Ancak Özgür Özel'in karşısında şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre herhangi bir ismin aday çıkması pek muhtemel değil. Ama önümüzdeki dakikalar her şeye gebe.

Tabii kurultay 22. Olağanüstü Kurultay kararı neden alındı? Malum 15 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın duruşması vardı. O duruşmada mutlak butlan veya kayyım yönünde bir karar çıkma ihtimaline karşı Cumhuriyet Halk Partili delegeler olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ve nihayetinde bugüne tarih verildi. 22. Olağanüstü Kurultay bugün gerçekleşecek.

Parti Meclisi seçimi de olacak nihayetinde ancak Parti Meclisi seçiminde de çarşaf liste olmayacak. Şu anda görevde olan mevcut Parti Meclisi üyeleri tekrar yeniden Özgür Özel tarafından aday gösterilecek. Belki bir iki isim listeden çıkarılabilir. Özgür Özel'in inisiyatifinde olan bir durum bu. Başka isimler bir iki tane başka bir isim blok listede kendisine yer bulabilir.

KILIÇDAROĞLU KATILACAK MI?

Önceki kurultaylarda olduğu gibi Özgür Özel önceki genel başkanları da arayarak kurultaya davet etti. Eski genel başkan, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilenler arasında haliyle. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü kurultaya gelmesi beklenmiyor. Edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Tabii salona seyirci alınmayacağını da ifade etmiştik. O nedenle sakin bir kurultayın olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim.