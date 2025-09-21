21 Eylül 2025, Pazar
CANLI | CHP Olağanüstü Kurultayı başladı! Dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu detayı! Adı koltuğa yazılmadı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 10:45 Güncelleme: 21.09.2025 11:11
CHP Olağanüstü Kurultayı başladı

Son dakika... CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile başladı. CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir olurken Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin hiçbir koltuğa yazılmaması dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş salondaki son gelişmeleri aktardı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla start aldı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

10:44 21 Eylül 2025

PROTOKOLDE BİR İLK

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP kongresinden şu detayları aktardı:

"Kurultayda protokolde yer alan önemli bir isim var CHP açısından Muharrem İnce. İlk kez CHP’de kurultayda önde yer ayrıldı ona. Neden önemli? 37. Olağan Kurultay’da Muharrem İnce’ye en arka sırada kendisine yer ayrılmıştı."

10:42 21 Eylül 2025

"7.30 itibariyle buradaydım ben. CHP’de kurultaylar genellikle heyecanlı olur çünkü bir yarış olur. Ancak bugünkü kurultayda herhangi bir heyecanın olmadığını söyleyebiliriz. Zaten delegeler dışında seyirci yok. 

Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmişti. Kılıçdaroğlu bugünkü kurultaya katılmayacağını Özgür Özel’e bildirdi. Zaten onun için de kurultay salonunda yer ayrılmadı. Ancak Murat Karayalçn ve Hikmet Çetin tüm toplantılara hemen hemen katılıyorlar onlar kurultaydaki yerlerini aldılar."

10:20 21 Eylül 2025

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMAYACAK

Hukuki tartışma oluşturmamak için bugünkü kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.
10:10 21 Eylül 2025

900'DEN FAZLA DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü Kurultay’da 900'den fazla kayıtlı delege oy kullanacak. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapıldı. Ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

10:00 21 Eylül 2025

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY BAŞLADI

CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, delegelerin çağrısıyla Ankara'da toplandı. CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin İstanbul il yönetiminin ve 2023 yılında yapılan 38’inci Olağan Kurultay’da seçilen kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarının ardından 662 kurultay delegesinin imzasıyla yapılan başvuru üzerine Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde  saat 10.00'da toplandı.

 

09:00 21 Eylül 2025

A HABER TAKİP EDİYOR

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları o noktadan aktardı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GÜNÜ

İşte o açıklamalardan satır başları;

22. Olağanüstü Kurultay için delegeler salondaki yerlerini almaya başladılar. Kurultayda 1.127 kurultay delegesi oy kullanacak. Ve şu anda görünen tabloda mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday görülüyor. Ancak parti tüzüğüne göre 66 civarında delegenin imzasını alabilen partililer de genel başkan adayı olabiliyor. Ancak Özgür Özel'in karşısında şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre herhangi bir ismin aday çıkması pek muhtemel değil. Ama önümüzdeki dakikalar her şeye gebe.

Tabii kurultay 22. Olağanüstü Kurultay kararı neden alındı? Malum 15 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davanın duruşması vardı. O duruşmada mutlak butlan veya kayyım yönünde bir karar çıkma ihtimaline karşı Cumhuriyet Halk Partili delegeler olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ve nihayetinde bugüne tarih verildi. 22. Olağanüstü Kurultay bugün gerçekleşecek.

Parti Meclisi seçimi de olacak nihayetinde ancak Parti Meclisi seçiminde de çarşaf liste olmayacak. Şu anda görevde olan mevcut Parti Meclisi üyeleri tekrar yeniden Özgür Özel tarafından aday gösterilecek. Belki bir iki isim listeden çıkarılabilir. Özgür Özel'in inisiyatifinde olan bir durum bu. Başka isimler bir iki tane başka bir isim blok listede kendisine yer bulabilir.

KILIÇDAROĞLU KATILACAK MI?

Önceki kurultaylarda olduğu gibi Özgür Özel önceki genel başkanları da arayarak kurultaya davet etti. Eski genel başkan, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilenler arasında haliyle. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü kurultaya gelmesi beklenmiyor. Edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Tabii salona seyirci alınmayacağını da ifade etmiştik. O nedenle sakin bir kurultayın olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim.

