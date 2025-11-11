CANLI | Askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Karakutu bulundu | 18 askerimiz naaşına ulaşıldı
Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 18 şehidimizin naaşına ulaşılırken, 2 şehidimizi arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yurt içi ve yurt dışından peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını vurguladı. Olay yerindeki arama çalışmaları sürerken uçağa ait karakutunun bulunduğu duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
KARAKUTU BULUNDU
20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası uçağa ait karakutunun bulunduğu duyuruldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, kazanın nedenini aydınlatacak en önemli delil olan karakutuyla ilgili haberi verdi.
SIR PERDESİNİ ARALAYACAK KARAKUTU BULUNDU
Vural, soruşturmanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
"Uçağın da aynı zamanda karakutusunun bulunduğu belirtiliyor. Bu iki bilgi oldukça kıymetli. Belki de en çok bahsetmiş olduğumuz, o bizlere bilgi vermek amacıyla en önemli anlam taşıyan karakutu bulundu."
Vural ayrıca, daha önce yapılan resmi açıklamalarda "dört şehidimizin naaşının da uçağın kokpit bölgesinde bulunduğunun" belirtildiği bilgisini de yineledi. Bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen Türk ve Gürcü ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.
BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: DİKKATLE ARAŞTIRILACAKTIR
MHP lideri Devlet Bahçeli "Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait C-130 Tipi Askeri Kargo Uçağının Düşmesiyle" ilgili açıklamada bulundu.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.
Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır.
Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.
Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.
Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.
Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum.
"18 ASKERİN NAAŞI BULUNDU"
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi.
ENKAZDAN İLK GÖRÜNTÜLER!
Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu.
Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıklarken, şehitlerimizin kimlikleri de belli oldu.
İşte uçak kazasında şehit olan askerlerimizin isimleri:
Gökhan KORKMAZ (Hv.Plt.Yb.)
Serdar USLU (Hv.Plt.Bnb.)
Nihat İLGEN (Hv.Plt.Bnb.)
Cüneyt KANDEMİR (Hv.Plt.Ütğm.)
Emre MERCAN (Hv.Uçk.Bkm.Ütğm.)
Nuri ÖZCAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.)
Ümit İNCE (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.)
Hamdi Armağan KAPLAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Burak ÖZKAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
İlker AYKUT (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Akın KARAKUŞ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Emrah KURAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.)
Ramazan YAĞIZ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş)
Emre ALTIOK (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Berkay KARACA (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Burak İBİĞİ (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
İlhan ONGAN (Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.)
Ahmet Yasir KUYUCU (Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş.)
Cem DOLAPÇI (Hv.Uls.Uzm.Çvş.)
Emre SAYIN (Hv.Uls.Uzm.Çvş.)
MSB ACI HABERİ DUYURDU
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.
İNCELEMELER BAŞLADI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BARRACK'TAN TAZİYE MESAJI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.
DAVUT GÜL TAZİYE MESAJI
İstanbul Valisi Davut Gül, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Gül, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bir uçak düşer, bir milletin yüreği dağlanır. İşte böylesi bir yangın... Milletçe başımız sağ olsun. Rabb'im, şehit olan yiğitlerimizi Efendimize komşu eylesin." ifadelerine yer verdi.
A HABER GÜRCİSTAN'DA
A Haber muhabiri Selman Kutlu Gürcistan'dan son gelişmeleri aktardı:
"Şu anda biz Gürcistan'a giriş yaptık. Batum'la Tiflis arasında bir noktadayız. Yaklaşık Tiflis'e 300 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Enkaz alanına ulaşmaya çalışıyoruz ama son dakikalarda gelmeye devam ediyor tabii ki. Sizler yayında da aktarıyorsunuz. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın önemli bir açıklaması oldu. Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17:00 civarlarında uçağın enkazına ulaşmışlar ama burada önemli olan bir nokta; Türk makamlarından, özellikle enkaza giriş yapılmaması yönünde, dokunulmaması yönünde sanırım bir yani temenni ya da bir bilgi iletildi. Ve özellikle burada enkazın, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alındığı açıklaması geldi. Ve ardından da yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkaz arama kurtarma çalışmalarına, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
"İSTANBUL VE ANKARA'DA ÖZEL EKİP YOLA ÇIKTI"
Türkiye şu anda hem İstanbul ve Ankara'dan özel ekipler, kaza kırıma uğrayan uçağın olduğu bölgeye gitmek için yola çıktı. Biz de sınır kapısından geçerken özellikle bölgeden AFAD ve UMKE ekipleri bu enkazı incelemek üzere, bizle beraber sınırdan geçtiler. Aynı yol güzergahında yola devam ediyoruz. Tabii ki uçağın düşme nedeni şu anda tam olarak belli değil ama benim buralardan burada yerel yetkililerden, özellikle bu hava kurumunda aldığım bilgiler sonucunda şöyle bir bilgi var: Uçağın düşmeden önce herhangi bir uyarı, yani iniş için izin ya da güvenli bölge için bir izin talebinin olmadığı, herhangi bir bilgi verilmediği teyide muhtaçtır bu ama buradaki aldığım bilgiler hani bir acil yardım çağrısı gitmediği yönünde bilgi verdi bana. Öte yandan hava şartlarına bakacak olursak, bölgede herhangi bir olumsuz hava şartı yok. Bunu özellikle belirteyim. Yağmur, sis, duman, böyle bir şart da yok. Uçağın düştüğü alan, Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Tabii ki baktığınız zaman saat 17:00'da uçak düştü. İlk olarak Gürcistan ekipleri, arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı ve bu noktadan sonra başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buradaki yetkililerle görüşerek bilgi aldı ve olay konusunda hemen Türkiye'den ekipler Gürcistan'a doğru yola çıkarıldı.
"AKINCI TİHA BÖLGEDE"
Aynı zamanda Akıncı TİHA da Gürcistan'a geldi. Onu da belirteyim. Bölgede havadan izlenimleri alıyorlar Akıncı TİHA'da. Bölgede çalışmalarını yürütüyor. Uçakta 20 personelimiz bulunuyordu Azerbaycan dönüşünde ve Azerbaycan'dan ayrıldıktan, sınırı 5 kilometre geçtikten sonra uçak düştü. T-130 tipi kargo uçağıydı. 20 kişilik personelimiz bulunuyordu bunda ve açıklamalar sürekli geliyor ama şu anda söylenen en önemli nokta: Türkiye'nin özellikle kaza kırım yerinde herhangi bir müdahale edilmemesi yönünde oldukça Gürcistan makamlarına bildirimleri var. Çünkü hem İstanbul'dan hem Ankara'dan, aynı zamanda karayoluyla da Rize, Trabzon ve Samsun AFAD ve UMKE ekipleri bölgede kaza kırım incelemesini yapacaklar. Bu konuda Gürcistan makamlarıyla sürekli iletişim halindeler. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Gürcistan Başkanı Kobakhidze ile telefonla görüştü ve bilgi almıştı. Kaza kırım ekipleri, söylediğim gibi Gürcistan ekipleri ulaşmış ama şu anda Türk ekipleri de, özellikle Ankara'dan uçakla gidenler bölgeye ulaşmak üzereler ama bölge geniş çaplı olarak, Türkiye'nin bu talimatı, isteğiyle bölge tamamen geniş bir alan kapatıldı. Basın mensupları da alana sokulmuyor ve kaza kırım uçağına kesinlikle kimse yaklaştırılmıyor. Bu konuda özellikle Türkiye çok titiz davranıyor. Çünkü kendi ekiplerimizin bölgede inceleme yapıp uçağın neden düştüğüne dair orada incelemelerde bulunacak. Biz yolumuza devam edeceğiz. 350 kilometre, gece geç saatlerde de olsa orada olacağız."
BİLECİK, KARABÜK VE BÜYÜKÇEKMECEYE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.
KARABÜK VE BÜYÜKÇEKMECE'DE ŞEHİT AİLELERİNE ACI HABER ULAŞTI
Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın acı haberi, Karabük’teki ailesine ulaştı. Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Kormaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu. Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
BAKAN GÜLER GÜRCİSTAN VE AZERBAYCANLI BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ
A HABER SICAK NOKTADAN YAYINDA: 1 KİŞİ PARAŞÜTLE ATLADI
A Haber canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri aktaran AZ TV muhabiri Ruslan Hasanov, bölgeden son bilgileri paylaştı. Hasanov’un aktardığına göre, görgü tanıklarından biri, uçaktan bir kişinin paraşütle atladığını iddia etti.
Hasanov'un aktardıkları şu şekilde:
Yani şu anda biz olay yerinden biraz uzaktayız ve ben isterim ki, o bölgeyi size takdim edeyim. Bakın böyle bir rölyefli (engebeli) bir bölge. Tam Azerbaycan sınırından 5 kilometre uzaklıkta. Ve artık olay yeri ise tam bu istikamettedir. Ben çalışırım o istikameti size göstereyim. Ve gördüğünüz bu araba Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın çalışanıdır ve bizim şu anda bölgeye giriş iznimiz yok. Belirtiliyor ki, bölgede şu anda soruşturma işlemleri yapılıyor. Ve biraz önce de Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Gelashvili ve onun yardımcıları, ilgili kurumların resmi şahısları olay yerindeydiler. Şu anda da olay yerinde soruşturma, yani inceleme işleri yapılıyor. Ve ben biraz önce artık Gürcistan medyasında bir ilginç durum açıklandı. Bölgede tarımla meşgul olan şahıs, hadisenin şahidinin açıklaması yayıldı ve o belirtiyor ki, ben çiftlikten su getiriyordum ki, birkaç defa dönen, sonra yüksek süratle kazaya uğrayan ve patlayan bir helikopter gördüm.
"BİR KİŞİNİN TEPEDEN PARAŞÜTLE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
Hadise şahitlerinden biri, Sighnaghi belediyesinde yaşanan uçak kazası hakkında Gürcistan'ın Imedi News kanalının 'Kronika' programına bu sözleri söylemiş. Ve onun sözlerine göre, güçlü bir patlama oldu ve helikopter alev alarak yere düştü. O anda helikopterin yanında üç kişi gördüğünü söylüyor. Onlardan biri diyor, yangını söndürüyordu. Hadise yerine gelince gördüm ki, bir kişi vefat etmiş. Derhal telefonumu alıp 112'yi aradım. Ve şu anda da görüyorsunuz, araba olay yerine gidiyor. Ve diyor ki, tepede bir kişinin de paraşütle düştüğünü gördüm, ama onun sağlığından haberim yok. Yerinden kımıldamıyordu.
"GÜRCİSTAN SAHASINI GEÇTİKÇEN SONRA TEHLİKE SİNYALİ VERMEDEN RADARDAN ÇIKTI"
Hızla sınırda olan polisten biri. Artık polisler bölgeye sevk edildi. Zaten şu anda da bölgede polisler var. Ve artık biraz önce de böyle bir açıklama yayınlanmıştı ki, Gürcistan Hava Seyrüsefer Merkezi'nin bilgisiydi ve orada belirtildi ki, Gürcistan sahasını geçtikten sonra birkaç dakika sonra Türkiye'nin C-130 uçağı, tehlike sinyali vermeden Gürcistan Hava Seyrüsefer hizmetinin radarlarından kayboldu. Bundan sonra Gürcistan Hava Seyrüsefer hizmeti, belirlenmiş arama kurtarma operasyonlarına başladı. Yani bu konuda Gürcistan Hava Seyrüsefer hizmetinin bilgisi böyle deniliyor. Ve o da belirtiyor ki, Türkiye'ye ait C-130 uçağı, Gürcistan sahasını geçtikten birkaç dakika sonra tehlike sinyali vermeden Gürcistan Hava Seyrüsefer hizmetinin radarlarından kayboldu.
Bundan sonra Hava Seyrüsefer hizmeti, belirlenmiş arama kurtarma işlerine başladı. Ve şu anda da bölgede soruşturma işleri yapılıyor ve o da bilgide belirtildi ki, Türkiye uçağının havalandığı Azerbaycan'ın Gence şehrinin havalimanı artık bu konuda bilgilendirildi ve Türkiye tarafına da kazayla ilgili bilgi verilmişti. Ve daha sonra Gürcistan medyasında Türkiye medyasına istinaden bilgiler bildirildi ki, olay yerinde 20 Türk askeri varmış o uçakta. Evet.
BAŞKAN ERDOĞAN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUM ELE ALINDI
Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.
GÜRCÜ BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI
Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Erdoğan'a iletti. Görüşmede Erdoğan Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.
ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ NOKTADAN CANLI YAYIN!
A Haber askeri kargo uçağımızın düştüğü noktadan canlı yayın ile anbean gelişmeleri aktarıyor.
A Haber yayınına bağlanan AZ TV Muhabiri Ruslan Hasanov'un aktardıkları şu şekilde:
"Şu anda kaza yerinden biraz uzaktayız ve şunu dikkatinize sunayım ki, burada bir Gürcü polisi aracı var ve buradan bizi artık bölgeye, tam olayın yaşandığı noktaya bırakmıyorlar, yani izin vermiyorlar. Çünkü bildiriliyor ki, şu anda orada soruşturma işlemleri devam ediyor, araştırma işlemleri devam ediyor. Ve biliyorsunuz ki, biraz önce de Gürcistan İçişleri Bakanlığı bölgeye geçti ve çok büyük ihtimalle, yani bir saat önceye kadar oradaydılar ama şu anda elde ettiğimiz bilgiye göre de şu anda da Gürcistan İçişleri Bakanlığı oradadır ve şu anda bölgede soruşturma işlemleri devam ediyor. Ve şu anda bulunduğumuz mesafe, belirttiğim gibi Türkiye askeri uçağının Sighnaghi belediyesinde kazaya uğradığı yerdeyiz ve bildirdiğim gibi ilgili kurtarma ve soruşturma işlemleri aktif bir şekilde burada devam ettiriliyor.
UÇAK SIGHNAGHI BÖLGESİNE DÜŞTÜ
Ve İçişleri Bakanlığı'nın biraz önce açıkladığı bilgiye göre, Gela Gelashvili, birinci yardımcısı Roni Meskhi ve çeşitli polis departmanlarının başkanlarıyla birlikte uçağın düştüğü bölgeye inceleme yapmışlar ve şu anda bu inceleme süreci devam etmekte ve ayrıntılı yapılan işler hakkında onlara bilgi verilmiş. Ve yerel medya da şunu bildiriyor ki, Türkiye askeri uçağı, Gürcistan'ın devlet sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğumuz bölge, yani Sighnaghi belediyesinin bölgesidir. Ve bildiğimiz gibi artık böyle bilgiler aldık ki, uçak Azerbaycan'dan Türkiye'ye uçuyormuş. Evet.
Ulaşılması, rölyef (yer şekli) bakımından zor bir rölyef, ama toprak yoldur. Şimdi kamerayı çevireyim, biraz bölgeyle sizi tanıştırayım. Bakın, görüyorsunuz, böyle bir rölyefli, çok zorlu bir yol, yolsuzluk şartlarıdır. Bakın bu yoldan geliyoruz, karşıdan tam araba görüyorsunuz, ışıkları görüyorsunuz. Bakın olay yeri orasıdır. Ve o bölge biraz o taraftadır.
GÜRCİSTAN OLAĞANÜSTÜ HALLER BAKANLIĞI ÖZEL ARACI BÖLGEDE
Tam o istikamette olay yeri. Evet. Ve burada artık yine olay yerine diğer bir araba geldi. Biz yoldan gelirken birçok acil yardım 112... Artık görüyoruz biz, bölge yerine gidiyor. Bakın görüyorsunuz ve burada da Gürcü polisi var. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın çalışanlarıdır ve onların bildirdiğine göre, bölgeye gitmek şu anda yasak. Yani şu anda soruşturma işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak biz olayın yaşandığı noktaya gitmeye iznimiz yok. Yani özel medya için özel bir izin alınıyor, diyor, henüz bu konuda hiçbir bilgi verilmemiş. Ve bölgede de Azerbaycan'dan diğer gazeteciler var ve onlar da olay yerini artık incelemek istiyorlar, olay yeri hakkında röportajlar sunmak istiyorlar. Ve hala ki bu mekândayız. Bakın diğer araba artık olay yerine doğru, o acil yardım arabasıydı, yani zor durumlarda Gürcistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın özel arabasıydı, öyle diyelim. Ve burada da polis çalışanları hala ki nöbet bekliyor ve bölgeye girişi yasaklamışlar.
UÇSUZ BUCAKSIZ DAĞLIK BİR ALAN
Bakın, çok uçsuz bucaksız, uçsuz bucaksız bir yerdir. Düz yerlerdir. Yani herhangi yakın bölgede herhangi bir köy yok, yalnız bir şehir yok, bir kent yok. Sadece bu Sighnaghi belediyesinin ekim alanları var, burada üzüm bağları var ve tarımla meşgul olan insanlar bölgede mal, hayvan, koyun otlatıyorlar. Yani böyle bir dağlık bölgedir. Rölyef bakımından hem düzlük hem dağlık bölgedir ve yol da toprak bir yoldur. Yani artık biz tam olay yerine, yani Gürcistan İçişleri Bakanlığı çalışanlarının izni olmadığından biz o olay yerine artık şu anda gidemiyoruz. O bakımdan tam uçağın kazaya uğradığı olay yerini henüz size gösteremiyoruz.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili herhangi bir resmi açıklaması yoktur. Sadece Gürcistan yerel medyası, bu 20 askerin uçakta olduğu bilgisini Türkiye medyasına dayanarak paylaştı.
Biz buraya geldiğimiz zaman bu zor bir zemindi, zor yol şartlarıydı. Birkaç ambulansla karşılaştık, yani polis, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın polis çalışanlarıyla. Yani üç-dört ambulans artık Tiflis'e doğru hareket ediyordu. Yani çöllük bir alanda biz onlara rastladık.
ULAŞILMASI ÇOK KOLAY BİR YER
Evet. Evet, ama şunu merak ettiğim için sormuştum, bölgenin nasıl bir yer olduğunu. Eğer olası bir yaralanma varsa, hızlı bir şekilde ekipler müdahale edebilir, değil mi? Yaralılarımıza çok hızlı bir şekilde ulaşabilirler, çünkü uçak kazalarından biz tecrübemiz var. Pek çok konuda biliyoruz, yani dağların zirvesi, uçurumlar, ulaşılması çok güç yerler. Burası anladığımız kadarıyla ulaşılması çok kolay bir yer. Olası yaralılarımıza varsa da ekipler hızlı bir şekilde müdahale edebilirler diye en azından içimizden geçiriyoruz. Bu inşallah hayatını kaybetmeyenler de vardı...
Ulaşılması o kadar zor değil. Zaten arazide toprak yol var, kaydettiğim gibi. Ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda Gürcistan Olağanüstü Haller Bakanlığı, tıbbi personeli, yani bütün herkes işbirliği içinde.
DÜŞEN UÇAĞIMIZIN ENKAZINDAN GÖRÜNTÜLER!
Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağına ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.
Azerbaycan’da Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı için arma-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağa ait parçalara ulaşıldı. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine düşen uçağa ait parçalar bölge halkı tarafından görüntülendi.
MSB: ENKAZ İNCELEME MAKSADIYLA EMNİYETE ALINDI
MSB: Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.
BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.
Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.
Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun.
GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN ASKERİ UÇAĞIN ARDINDA İSRAİL Mİ VAR?
Askeri stratejist İbrahim Keleş, Gürcistan'da meydana gelen ve Türk askeri personelini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Keleş, olayın bir sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durarak, İsrail'in bölgedeki etkinliğine dikkat çekti.
Keleş, yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, ilk etapta aklına gelen ihtimallerin hava şartları, teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası olduğunu söyledi. Ancak, Gürcistan'da yaşayanların paylaştığı ve uçağın kuyruk kısmının olmadığını gösteren videoların ardından sabotaj ve dış müdahale ihtimallerinin güçlendiğini ifade etti.
"KUYRUĞU OLMAYAN UÇAK SÜZÜLEMEZ, DÖNE DÖNE DİKERİNE İNİŞ YAPAR"
Görüntüleri izlediğinde uçağın kuyruk kısmının olmadığını ve bu şekilde döne döne aşağı doğru düştüğünü belirten Keleş, "Kuyruk kısmı olmadığı takdirde uçağın süzülmesi mümkün değil. Motorları dursa bile eğer kuyruk kısmı sağlamsa uçak süzülerek iner. Ama bu, döne döne dikine iniş yapıyordu" dedi.
SABOTAJ İHTİMALİ VE İSRAİL VURGUSU
Keleş, sabotaj ihtimalini güçlendiren bir diğer unsur olarak ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini gösterdi. Azerbaycan'dan kalkan uçağın Türkiye'ye gelirken düşmesinin ve İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin bir mesaj niteliği taşıyabileceğini ima etti. Keleş, "İsrail'in o bölgede çok etkin olduğunu biliyorum. Azerbaycan'la arası gayet iyi. İsrail girdiği yerde sadece onlara silah satmakla kalmaz" ifadelerini kullandı.
"RESMİ AÇIKLAMALARI BEKLEMEK GEREKİR"
Tüm bu iddiaların birer ihtimal olduğunun altını çizen Keleş, kesin bilgilere ulaşmak için kaza kırım ekibinin çalışmalarının ve kara kutunun incelenmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Keleş, "Biz doğru bilgiye o zaman ulaşacağız. Şu anki söylediklerimizin hepsi ihtimaller dahilinde aklıma ilk gelenlerdi" şeklinde konuştu.
27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.
KALKIŞ YAPTIKTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.
CEVDET YILMAZ AZERBAYCAN BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."
BAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle görüştü. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağa yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN HAYIRLI HABERLER GELMESİNİ DİLİYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."
İŞTE UÇAĞIN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ
İçindeki 20 personelle Gürcistan'da düşen uçağın önceki görüntüleri ortaya çıktı.
EN GÜÇLÜ İHTİMAL: "YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU"
Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 askeri personelin bulunduğunu açıklarken, C-130 uçaklarıyla sayısız göreve katılan eski pilot Bülent Boralı, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.
"MOTORLAR ÇALIŞIYORDU, HAVADA PATLAMA GÖRÜNTÜSÜ YOK"
Kazaya ilişkin ortaya çıkan ilk görüntüleri değerlendiren eski pilot Bülent Boralı, motorların çalıştığını ve havada bir patlama emaresi olmadığını belirtti. Bu durumun, uçağın bir dış müdahale sonucu düşmediği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Boralı, bir uçağın düşmesi için en temel iki senaryoyu şu sözlerle özetledi:
"Uçağın düşmesi için ya motorları gidecek ya uçak üzerindeki kaldırma kuvvetinin ortadan kalkması lazım. Bunun için de ya yapısal olarak parçalanacak, yok olacak uçak veya motorlar duracak. Baktığımızda motorlar çalışıyor... Havada patlama görüntüsü olmaması bence bir nokta. Başka bir cisimle çarpışmış olmasıyla ilgili, hani havada başka bir şeyle çarpıştı da ondan dolayı mı yapısal olarak hasarlandı ve düştü, onu bilemiyoruz."
EN GÜÇLÜ İHTİMAL: "YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU"
Boralı, C-130 gibi yaşlı bir uçak filosunda "yapısal malzeme yorgunluğu" ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu uçakların çok zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Boralı, kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti:
"Eski olduğu için yapısal malzeme yorgunluğu söz konusu olabilir mi diye bakılabilir... Bu uçaklar 50'lerin sonunda üretilmiş bir uçaktan bahsediyoruz ve şartları o kadar zorlayarak uçan bir uçaktır ki bu, üzerindeki yüklerin sürekli olarak değiştiği, bir sivil uçak gibi de kullanılmayan, çok aktif kullanılan, çok taktik bir uçaktır. O sebeple yapısal olarak bu kadar yaşlı bir uçakta, hani kontrol edilse de olabilir. Sadece bir olasılık olarak söylüyorum."
"KIBRIS GAZİSİ" UÇAKLAR: "ÇOK SAĞLAM DİZAYN EDİLMİŞLERDİR"
C-130 uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri için önemine de değinen Bülent Boralı, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı'nda dahi görev almış "gazi uçaklar" olduğunu söyledi. Son derece dayanıklı ve her türlü piste iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Boralı, "C-130 uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli taktik askeri nakliye uçaklarıydı. Çok çeşitli görev alanları var. Aynı zamanda Kıbrıs gazisidir biliyorsunuz C-130'larımız... Çok sağlam dizayn edilmiş uçaklardır," ifadelerini kullandı.
KAZA KIRIM EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin yapacağı detaylı incelemeler ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler sonucunda netleşeceğini belirten Boralı, sürecin uzun zaman alabileceğini sözlerine ekledi. Olayla ilgili hem Türk hem de Gürcü makamlarının başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
"20 PERSONELİMİZ VARDI"
AZERBAYCAN'DAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ÖNERİSİ
Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Asadov, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefonda görüştü.
Başbakan Asadov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye gönderilmesine ve arama kurtarma çalışmalarına gerekli tüm desteğin sağlanmasına hazır olduklarını söyledi.
Kobakhidze, Azerbaycan'a gösterdiği destek için teşekkür ederek, olay yerinde ilgili kurum temsilcilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.
"SABOTAJ İHTİMALİ ZAYIF AMA..."
Uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen görüntülerin Gürcistan medyasında yayınlanmasının ardından, kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin ilk teknik analizlerini ve olası senaryoları değerlendirdi.
"ÇOK UÇTA BİR MESELE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM"
Kazanın pilotaj hatasından ziyade ciddi bir teknik arıza kaynaklı olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Kemal Olçar, C-130 tipi uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ndeki geçmişine ve pilotların deneyimine dikkat çekti. Olçar, olayın sıradan bir kaza olmayabileceğini vurgulayarak, "Çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum. Yani belki çok ciddi bir teknik arıza ortaya çıkmış olabilir havada. Ondan kaynaklı olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor," dedi.
PİLOTAJ EĞİTİMİ ÜST DÜZEYDE: "GAZİ UÇAKLARIMIZ"
C-130 tipi uçakların 1964 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer aldığını ve pilotaj eğitimlerinin çok üst düzeyde olduğunu belirten Olçar, bu uçakların Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik operasyonlarda da görev aldığını hatırlattı:
"C-130 tipi uçaklar 1964'ten itibaren envanterimizde. Pilotaj eğitimleri çok üst düzeyde ve çok uzun dönem görev yapmış durumda. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda altı uçak aynı anda havalanmış ve hava indirme harekatı düzenlemiş, gazi uçaklarımız birçoğu. Bu anlamda çok çok uçta bir mesele olduğunu tahmin ediyorum."
SABOTAJ İHTİMALİ ZAYIF AMA...
Uçağın düştüğü bölgenin jeopolitik konumuna da değinen Kemal Olçar, sabotaj ihtimalini zayıf gördüğünü ancak yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti. Uçağın Rusya topraklarına yakın bir bölgede düşmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Olçar, "Gürcistan ve Azerbaycan bölgesine baktığımız zaman, hatta İran'ı da katarsak, Rusya topraklarına da çok yakın bir yer. Sabotaj ihtimali bana çok düşük gibi gözüküyor. Çünkü o mesafede güvenli uçuş bölgelerinin dışında C-130 tipi uçaklar çok seyretmezler. Güvenlikleri mutlaka sağlanmıştır," dedi.
KARA KUTU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
Kazanın kesin nedeninin, olay yerine ulaşacak kaza kırım ekiplerinin incelemeleri ve uçağın kara kutusundan elde edilecek veriler ışığında netleşeceğini vurgulayan Olçar, "Gidilince mutlaka dediğim gibi teknik detaylar çıktığında biraz daha netleşmiş olacak. Sorumlu kişiler gerekli incelemeleri yapacaktır, gidince göreceklerdir. Kara kutu bir şekilde o bilgileri mutlaka saklamıştır. Oralardan elde edilen veriler ışığında, Sayın Hükümetimizin aktaracağı bilgiler karşılığında biz de tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız," ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
"MÜHİMMAT PATLAMIŞ OLABİLİR"
Elektronik Yüksek Mühendisi Pilot Ahmet İzgi A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bahsi geçen uçak 4 motorlu jet motoruna sahip üstten kanatlı her zaman için beton veya asfalt olmasa da toprak piste de inip kalkabilen kargo amaçlı ağır yükler taşıyabilen güzel bir uçak. Aktif olarak dünyada 60 ayrı ülkede kullanılıyor. Toplam sayısı da 2 bin 500 civarında. Yani kargo denildiği zaman ilk akla gelen uçaklardan bir tanesi. Bu olayda ne olduğunu şu anda tahmin etmek çok zor ama gördüğüm kadarıyla öncelikle Gürcistan makamları uçağa ulaşmış görünüyorlar. Uçağın nereye düştüğü belli.
Eğer uçak parçaları kilometrelerce alana yayılmışsa bu uçağın havada patlamaya maruz kaldığının göstergesi olur. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz.
Eğer havada parçalanmış olarak yere doğru düşmüşse iki tane alternatif var. Hatta üç diyebiliriz. Bu uçağın Azerbaycan uçağı gibi kaza ile aşağıdan bir füzeyle vurulması veya omuzdan atılan herhangi bir sistemle vurulması veya uçağın içerisindeki bir mühimmatın kaza ile patlaması gibi şeylerle ancak bu uçak böyle bir şey yapabilir."
ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.
"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"
Başkan Erdoğan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
"SADECE RESMİ KURUMLARI DİKKATE ALIN"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda "Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
KUMANDA YA DA HİDROLİK KAYBI MI YAŞANDI?
Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fazla, “Normalde bu uçaklar kolay kolay kaza yapmazlar. Nakliye uçakları tamam eski uçaklar yaşları neredeyse 60-70 yaşında olan uçaklardan bahsediyoruz ama bu uçaklar 4 motorlu yani 1 motoru da gitse herhangi bir şey olmadan rahatlıkla gideceği yere gidebilir veya yakın bir meydana inebilir. Kuş sürülerine çarpsa keza aynı şekilde. Aklıma terörle ilgili herhangi bir şekilde dışarıdan bir şey olmuş olabilir mi diye soru işareti olarak geliyor ama bölgede herhangi bir bundan şüpheleneceğimiz tedirginlik duyacağımız yakın dönemde bir gelişme yok. Terörü de gündem dışı tutarsak insanın da aklına herhangi bir şey gelmiyor. Bir şekilde uçağın muhtemelen kumanda kaybı yaşanmış olabilir ama bu kumanda kaybına neden olan ani bir hidrolik kaybı da olabilir. Veya elektrik sistemleri komple gitmiş olabilir. Motor arızalarından farklı olarak düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
UÇAKTA KAÇ PERSONEL OLABİLİR?
Bu uçakların yedekli sistemlerden oluştuğunu belirten Fazla, “Bu uçaklarda en az iki tane pilotun görev yapması gerekiyor birbirlerini destekleyecek şekilde. Asgari 3 maksimum 5 personelin uçakta görev yaptığını öngörebiliriz. Onun haricinde uçakta bulunan yolcu olabilir özel görevli sivil personel olabilir ama ağırlıklı olarak askeri personel olur.” dedi.
İLK OLARAK 1964 YILIN ENVANTERE GİRDİ
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
Karadağ, “Azerbaycan'da önemli bir güne şahitlik etmiştik. Oradan dönüşte, Azerbaycan'dan dönüşte, bir C-130 askeri kargo uçağımızın düştüğü ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Elimizde çok fazla bilgi yok ama yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağımız, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Aslında C-130 askeri uçağını biz "Koca Yusuf" olarak biliyoruz. Bir nakliye uçağı, askeri uçak. İlk olarak 1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmişti. Dolayısıyla lojistik anlamında kullanılıyordu. Kazanın nasıl olduğu, düşüşün nasıl olduğuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ifade edildi. Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla işbirliği yapılıyor. Çalışma, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anlık elimize ulaşan, gelen bilgiler sadece bunlar. Umarız kötü haberler, daha kötü haberler almayız." şeklinde konuştu.
ASKERİ KARGO UÇAĞIMIZ DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'dan havalanan Türkiye'ye ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
Açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler
- A Milliler Dünya Kupası yolunda! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Bu 10 hata evinizi toz yuvasına çeviriyor! Evinizi tozdan uzak tutmanın en etkili yöntemleri
- BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?
- TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?
- Renkli kıyafetleriniz solduysa endişelenmeyin: Tek bardakla yenileniyor!
- EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
- 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
- Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor
- TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?
- CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…