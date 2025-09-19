CANLI | Alevlerle yoğun mücadele! Bakan Yumaklı açıkladı: Muğla ve Antalya'daki yangınlar kontrol altında

10:51 20 Eylül 2025

A Haber muhabir Ata Gündüz Kurşun’un yangın bölgesinden aktardıkları şöyle:

Rüzgar halen daha devam ediyor. Hal böyle olunca da yangın da büyüyerek devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. İçler acısı görüntüler. Ne yazık ki Yeşil Vatanımızın alevlere teslim olmuş durumda. Muğla Köyceğiz'deki yangın önceki gece saatler 00:32'yi gösterdiğinde başlamıştı. Halen daha devam ediyor rüzgarın da etkisiyle. Geride bıraktığımız dakikalarda Köyceğiz yangınıyla alakalı AFAD tarafından bir açıklama yapıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da bölgede olduğunu söyleyelim. Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde etkili oluyor şu anda orman yangınları ve bu saydığım üç mahallede 218 haneden toplamda 582 vatandaşımızın tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı.

Antalya Alanya'daki gibi yerleşim yerlerine sirayet etme durumu söz konusu değil Köyceğiz'deki orman yangınının. Tedbir amacıyla çünkü çevrede yerleşim yerleri var. Ormanlık alanlara yakın olan yerleşim yerleri var. Oralara çok şükür sirayet etmiş değil. Aynı zamanda yangına bugün itibarıyla 14 helikopter, 10 uçak, 256 kara aracı ve yaklaşık bin civarında personelle yoğun, aralıksız bir şekilde müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi AFAD tarafından yapılan son açıklamada. Biz şu anda Sazak Mahallesi'ndeyiz. O saydığım üç mahalleden, Pınar, Akköprü ve Sazak Mahallesi'nde etkili oluyor.

Bölgeye bir arazözün girme imkanı yok. Orman işçilerinin girme imkanı yok. Sadece uçak ve helikopterlerle bu yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın hızı da 20-30 kilometreyi bulmuş durumda. Yangın havuzları tabii ki ormanlarımızın olmazsa olmazı. Dört bir tarafında yangın havuzları var. Derinliği 4 metreyi, 5 metreyi bulan yangın havuzları ve helikopterler de işte sürekli olarak bu yangın havuzlarından sepetlerine üçer, dörder tonluk sularını doldurup yangına müdahale ediyor.

Yani şu üç-dört tonluk bu sepeti doldurabilmek için dakikalarca mücadele veriyorlar. Kolay bir operasyon değil, kolay bir müdahale değil bu. Yani orman işçileri bir taraftan, karadan o ateş savaşçıları. Havadan pilotlar, gerçekten de çok canhıraş bir mücadele sergiliyor.