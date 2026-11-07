Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile ikili görüşme! Hangi konular masada?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Karabağ'ı ziyaret edecek. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bugün Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın uçağı Azerbaycan'a doğru hareket etti.
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BAŞKAN ERDOĞAN HAREKET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a doğru hareket etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TARİHİ "ZAFER GÜNÜ" MEKTUBU
Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekmişti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 8 Kasım Zafer dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.
"KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOK"
Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlanacağını belirterek, fevkalade bir durum yaşanmaması halinde o gün Azerbaycan'da olmayı planladığını ifade etmişti.
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."
ERDOĞAN'DAN KARABAĞ'A ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Karabağ ziyaret programına ilişkin detayları duyurdu.
ZAFER GÜNÜ VESİLESİYLE KARABAĞ ZİYARETİ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirileceğini belirtti.
ERDOĞAN VE ALİYEV İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçheleri değerlendirilecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler istişare edilecek.