Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekmişti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 8 Kasım Zafer dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.

"KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOK"

Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlanacağını belirterek, fevkalade bir durum yaşanmaması halinde o gün Azerbaycan'da olmayı planladığını ifade etmişti.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."