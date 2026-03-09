CANLI YAYIN

CANLI | Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 2. gün: İmamoğlu yeniden hakim karşısında

Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasının ilk oturumunda 161 milyar liralık kamu zararı ve 143 ayrı rüşvet-yolsuzluk eylemi gündeme geldi. Eski Başkan Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri olarak yargılandığı duruşmada dün gerginlik yaşanmıştı. İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısında. Avukatlar ile adliye personeli arasında, duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasında hesap günü. İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkıyor.

CANLI ANLATIM

10:48

İMAMOĞLU SALONDA!

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki sanıklar salona getirildi. Mahkeme heyeti bekleniyor.

 

 

10:40

DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM! A HABER TAKİPTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dev davanın ikinci duruşması bugün Silivri’de devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanığın, "çıkar amaçlı suç örgütü" iddialarıyla yargılandığı davanın ilk günü büyük bir kaos ve gerginliğe sahne olmuştu.

İBB YOLSUZLUK DAVASINDA KRİTİK GÜN

MAHKEME SALONUNDA TANSİYON YÜKSEK
Duruşmanın ilk gününde yaşananları ve bugünkü beklentileri aktaran A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Dün başlayan duruşma, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça gergin geçti. İmamoğlu’nun avukatlarının, müvekkillerinin bir selamlama konuşması yapması yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilince salonda tansiyon yükseldi ve izleyiciler dışarı çıkarıldı." ifadelerini kullandı. Davanın bugünkü ayağında da benzer bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor.

DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM: KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin hemen karşısında bulunan duruşma salonundaki son gelişmeleri paylaşan Kutludağ, "Şu an için henüz duruşma başlamış değil. Arkadaşım Kadir Mercan içeriden süreci anbean takip ediyor. Kendisinden aldığımız son bilgilere göre tutuklu sanıklar henüz salona alınmadı ve kimlik tespitine henüz geçilemedi." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

407 SANIKLI DEV DOSYA
İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarının odağındaki bu dev davada yargılama süreci oldukça kapsamlı bir sanık listesini kapsıyor. Konunun detaylarına değinen Aslı Bilger Kutludağ, "Hiç bilgisi olmayan izleyicilerimiz için hatırlatalım; İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 407 sanık ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Bu sanıklardan 107’si tutuklu bulunuyor." ifadeleriyle davanın büyüklüğüne dikkat çekti. Gün içerisinde sanıkların savunmalarının alınmasıyla yargılama sürecinin devam etmesi öngörülüyor.

 

 

10:18

AVUKATLAR SALONA ALINDI

İBB davasında, duruşma salonu önünde avukatlar ile adliye personeli arasında gerginlik yaşandı. “Kimlik kontrolü krizi” kısa sürede çözüldü ve avukatlar duruşma salonuna alındı. Duruşma, planlandığı şekilde devam ediyor.

 

 

09:30

İMAMOĞLU DAVASININ İLK DURUŞMASINDA İKİNCİ OTURUM

 İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK
Avukatlar ile adliye personeli arasında, duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 GÜN DEVAM EDECEK
Davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmada, sanıkların savunmalarına devam edilecek. Adliyeye gelen avukatlar duruşma salonuna girişte kimlik kontrolü yapan personel ile gerginlik yaşadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ‘ihbar eden’, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ‘suçtan zarar görenler’, 16 kişi ‘müşteki’, 5 kişi ‘müşteki-şüpheli’ ve Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 402 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ‘örgüt yöneticisi’ olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu’nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, 12 kez ‘rüşvet’, 7 kez ‘suç gelirlerinin aklanması’, 2 kez ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, 2 kez ‘kişisel verileri ele geçirme veya yayma’, 4 kez ‘suç delillerini gizleme’, ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘kamu malına zarar verme’, 47 kez ‘rüşvet alma’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, 9 kez ‘irtikap’, 46 kez ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, 4 kez ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, 70 kez ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanununa muhalefet’, ‘Orman Kanununa muhalefet’ ve ‘Maden Kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı.

17:10

DURUŞMA ERTELENDİ

İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu 7'si firari toplam 402 sanık, ilk kez Silivri’de hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerini davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti. Duruşmaya yarın (10 Mart Salı) saat 10.00'da devam edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Davanın ilk duruşması saat 11.00'de başladı. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra da sanıkların savunmalarına geçilecek.

16:37

İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINDA İLK DURUŞMA: AVUKATLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 7'si firari toplam 402 sanık, ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. Duruşmada izleyicilerin düzeni bozduğunu belirten mahkeme heyeti salonu terk etti. Duruşma saat 14.00 sıralarında yeniden başladı.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Pehlivan'ın avukatı Hasan Fehmi Demir ve Fikret İlkiz, reddi hakim talebinde bulundu. İmamoğlu'nun avukatlarının ardından tutuklu Fatih Keleş ve Buğra Gökçe'nin avukatları da sırayla söz alarak reddi hâkim talebini yineledi.

14:37

3 SAAT ARANIN ARDINDAN DURUŞMA İZLEYİCİLİ DEVAM ETTİ

Verilen aranın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme başkanı ile görüşmek istedi. Mahkeme başkanının talebi kabul etmesi üzerine, Çelik ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından mahkeme başkanı duruşmanın izleyicilerle birlikte devam etmesine karar verdi. Bu kararın üzerine duruşma salonunda olan izleyiciler salondan dışarı çıkarılmadı.

13:59

İBB'DE RÜŞVET VE YOLSUZLUK DAVASINDA ORTALIK KARIŞTI! İMAMOĞLU MAHKEMEYİ KİLİTLEDİ

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör iltisaklı kişilerin işe alınması ve yolsuzluk iddialarını konu alan davanın ilk duruşmasındaki gergin anları A Haber canlı yayınında aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanının uyarılarına rağmen kürsüyü işgal etmesi, duruşmanın seyrini değiştirdi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, İmamoğlu'nun savunmasının en sona bırakılacağını açıklamasıyla salonda tansiyon yükseldi ve duruşmaya ara verildi.

İBB'DE YOLSUZLUK VE RÜŞVET DAVASINDA ORTALIK KARIŞTI

DURUŞMADA İMAMOĞLU GERGİNLİĞİ

İBB davasındaki gelişmeleri yerinden takip eden Abdurrahman Şimşek, sabah 07:30'da Silivri'deki duruşma salonuna giriş yaptıklarını ve 10:00'da başlaması beklenen duruşmanın 11:00'de başladığını belirtti. Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının söz alarak taleplerde bulunduğunu ancak Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Biz heyet olarak burada sıralama yaptık, burada belli şekilde sıralamaya göre gideceğiz. Tutuksuz sanıklarla ilgili herhangi bir ifade alma işlemi olmayacak. Nisan ayının sonuna kadar sadece tutuklu sanıklar yönünden ifadeler alınacak" dediğini aktardı. Bu açıklamanın hemen ardından yaşananları Şimşek, "Ekrem İmamoğlu birden kürsüyü işgal etti adeta. Söz verilmeden, mahkeme başkanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen" sözleriyle anlattı. Şimşek, İmamoğlu'nun avukatının talebini, "Bir açılış konuşması gibi, bir örgüt lideri olarak yargılandığı bir davada selamlama konuşması yapacak denildi" şeklinde ifade etti.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanının "selamlama konuşması" talebini reddetmesine rağmen İmamoğlu'nun ısrarla kürsüye çıkarak konuşma yapmak istediğini belirten Şimşek, "Mahkeme başkanı ısrarla 'Lütfen yerinize oturun' diye yaklaşık 10'a yakın uyarıda bulundu. Buna rağmen yerine oturmayınca ve seyircilerden de tepkiler gelmeye başlayınca mahkeme başkanı duruşmayı seyircisiz olarak devam edeceğim dedi" ifadelerini kullandı. Tansiyonun artması üzerine mahkeme başkanı duruşmayı saat 13:30'a erteledi. Mehmet Karataş, bu kaos ortamını, "Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme düzenine uymaması, Mahmut Tanal gibi isimlerin, Ali Mahir Başarır gibi insanların orada gaza getirerek sloganlar attırması, tüm bunlar mahkemenin gidişatını sekteye vurdu" sözleriyle özetledi.

ASRIN VURGUNU: 143 EYLEM, 17 AYRI SUÇ

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, davanın büyüklüğüne dikkat çekerek önemli detaylar paylaştı. Karataş, "Bu örgütün içerisinde toplam 107 kişi tutuklu. 3000'den fazla bir sayfalık bir iddianame hazırlandı ve bu iddianamede özellikle de 143 eylem var" diyerek örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin gibi isimlerin de yer aldığını belirtti. Karataş, iddiaların ciddiyetini, "Fatih Keleş'e baktığımızda burada 48 kez rüşvet aldığı görülüyor. 55 kez ihaleye fesat karıştırdığı görülüyor. Yine Murat Ongun'a baktığımızda 53 kez ihaleye fesat karıştırmış" örnekleriyle açıkladı. Karataş, "Asrın vurgunu neredeyse. 160 milyardan fazla bir para konuşuluyor. Şimdi bunların konuşulacağı bir salonda, sizin avukatınızın kalkıp mahkeme başkanına bir selamlama konuşması yapsın diye saçma sapan bir teklifte bulunduğu zaman, mahkeme başkanı bunu kabul etmediğinde orada bir kaos çıkarma ortamı oluşuyor" şeklinde konuştu.

SAVUNMASI EN SONA BIRAKILINCA KIYAMET KOPTU

Duruşmadaki gerilimin asıl sebebini ise Abdurrahman Şimşek açıkladı. Şimşek, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın verdiği kararı, "Ekrem İmamoğlu'nun 143 eylemden tamamından sorumlu olduğu için en sonunda onun savunmasını alacağız dedi. Mahkeme heyeti olarak biz buna kararlaştırdık dedi. Zaten bundan sonra kıyamet koptu bir anda" sözleriyle aktardı. Davanın bundan sonraki sürecinde önce kimlik tespiti yapılacağını, ardından 3.900 sayfalık iddianamenin okunacağını ve bu sürecin günler süreceğini belirten Şimşek, iddianamenin okunmasının ardından 107 tutuklu sanığın teker teker savunmalarının alınacağını söyledi.

 

13:06

İBB DAVASINDA BÜYÜK PROVOKASYON! İMAMOĞLU VE CHP'LİLER DURUŞMA SALONUNU KARIŞTIRDI!

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "asrın yolsuzluk davası" olarak nitelendirilen İBB davasında yaşananları canlı yayında aktardı. CHP'li vekillerin sloganlarıyla başlayan gerginlik, sanık Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonunda "selamlama konuşması" yapmak istemesiyle tırmandı. Mahkeme başkanının talebi reddetmesi ve uyarılarına rağmen kaosun devam etmesi üzerine duruşmaya ara verildi ve seyirciler salondan çıkarıldı.

İBB DAVASINDA BÜYÜK PROVOKASYON

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, İBB davasındaki son durumu olay yerinden bildirdi. Karataş, mahkeme salonu ve çevresindeki yoğunluğun en son 2017-2018 yıllarındaki FETÖ davalarında görüldüğünü belirterek davanın önemine dikkat çekti.

TARİHİ DAVADA FETÖ DURUŞMALARINI ARATMAYAN YOĞUNLUK

Karataş, 107'si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın "asrın en büyük yolsuzluk duruşması olarak yerini koruduğunu" ifade etti. Olumsuz bir durum yaşanmaması için çok ciddi hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Karataş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman'ın da sabah erken saatlerde adliyeye gelerek tüm hazırlıkları yerinde denetlediğini ve salonun kusursuz bir şekilde hazırlandığını söyledi.

CHP'Lİ VEKİLLER SLOGANLARLA ORTAMI GERDİ

Duruşmanın başlamasıyla birlikte salonda gerilimin tırmandığını aktaran Mehmet Karataş, provokasyonun fitilini CHP'li vekillerin ateşlediğini belirtti. Karataş, sanıkların salona alındığı andan itibaren, "her zamanki figürler var" diyerek, başta CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve Mahir Başarır gibi isimlerin sloganlar atmaya başladığını ve salondaki seyirciyi "bir noktada artık bir galyana getirmeye çalıştıklarını" sözleriyle aktardı.

İMAMOĞLU'NDAN MAHKEMEDE SKANDAL TALEP: SELAMLAMA KONUŞMASI YAPMAK İSTEDİ

Gerilimin en üst noktaya çıktığı anın Ekrem İmamoğlu'nun talebi olduğunu belirten Karataş, İmamoğlu içeri girdikten sonra avukatlarından birinin mahkeme heyetine kabul edilemez bir teklifte bulunduğunu söyledi. Karataş, avukatın, "Ekrem İmamoğlu bir selamlama konuşması yapmak istiyor" diyerek eşi benzeri görülmemiş bir talepte bulunduğunu ifade etti. Karataş, "Hangi sanığın bugüne kadar mahkeme salonunda kalkıp da bir selamlama konuşması, açılış konuşması yaptığı görülmüş?" diyerek durumun garipliğine dikkat çekti.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI, KAOS BİTMEDİ: DURUŞMAYA ARA VERİLDİ!

Mahkeme Başkanı'nın bu skandal talebi haklı olarak reddettiğini aktaran Mehmet Karataş, başkanın, "Bugüne kadar hiç siz böyle bir şeye tanık oldunuz mu?" şeklinde bir söylemle cevap verdiğini ve bunun doğru olmayacağını belirttiğini aktardı. Bu ret kararının ardından salonda kaosun başladığını, sözlü olarak sloganların atıldığını ve kargaşanın büyüdüğünü belirten Karataş, Mahkeme Başkanı'nın defalarca uyarıda bulunduğunu ancak İmamoğlu'nun söz hakkı verilmediği halde sürekli konuşmak istediğini söyledi. Gürültünün artması üzerine Mahkeme Başkanı'nın, "Ara vereceğim" diyerek uyarıda bulunduğunu ancak kaosun sürmesi üzerine önce seyircilerin salondan çıkarılmasına, ardından da duruşmaya ara verilmesine karar verdiğini ifadelerini kullandı.

 

11:49

MAHKEME HEYETİ SALONU TERK ETTİ; DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, salondaki izleyicilerin çıkmadığı takdirde duruşmaya devam edilmeyeceğini söyleyerek salonu terk etti. Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

11:41

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Duruşmanın başlamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu söz almak isteyerek sanık sandalyesinden kalkarak kürsüye geldi. Mahkeme başkanı, "Ekrem İmamoğlu kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın böyle devam ederken salondan çıkarmak durumunda kalırsın. Söz hakkı almak istedin, ben de vermedim. Konu sizinle ilgili değil avukatlarla ilgili. Bu şekilde devam etmeyin. Daha yargılamaya başlamadık. Sizinle ilgili henüz bir karara varmadık." diyerek uyarıda bulundu.

İMAMOĞLU'NA İLK UYARI

Ekrem İmamoğlu söz almak için ısrarda bulundu ve kürsüde konuşmaya devam etti. Mahkeme başkanın yoğun ısrarına rağmen yerine geçmeyen İmamoğlu hakkında ara karar kuruldu. Zapta geçilen yazıda, "Sanık Ekrem İmamoğlu kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek kendisinin birçok kez uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, yerine getirmediği görüldü. Bir daha yapması durumunda salondan çıkarılacağı konusunda oy birliğiyle uyarıldı." denildi.

08:53

407 SANIK VE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yolsuzluk iddianamesinin kabul edilmesinin ardından yargı süreci Marmara Cezaevi’nin 1 nolu duruşma salonunda start alıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ duruşma öncesindeki atmosferi, "Bugün ilk celse görülecek o davada 407 sanık, bunlardan 105'i tutuklu, ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde, cezaevinin 1 nolu duruşma salonunda olacaklar." sözleriyle aktardı. Katılımın yoğun olması nedeniyle alınan özel önlemlere değinen Kutludağ, "İçeriye sadece 25 gazeteci girebilecek, sayılar sınırlı tutuldu. Sanıkların birinci dereceden akrabaları öncelikli olacak ve her sanığın savunma yapacak sadece üç avukatı bulunacak." ifadelerini kullandı.

İBB YOLSUZLUK DAVASI'NDA İLK DURUŞMA!

İMAMOĞLU "ÖRGÜT LİDERİ" SIFATIYLA YARGILANIYOR

Davanın en dikkat çeken ismi, iddianamede yolsuzluk çarkının tepesindeki isim olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu. İddianamenin detaylarını paylaşan Kutludağ, "Suç örgütü lideri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu gösteriliyor. İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu rekor ceza isteminin nedeni ise iddianamede geçen 143 eylemden 142'si ile suçlanıyor olmasıdır." şeklinde konuştu. 3 bin 800 sayfalık dev iddianameye dikkat çeken Kutludağ, "160 milyarlık bir kamu zararının rüşvet ve irtikap nedeniyle oluştuğu iddia ediliyor." sözleriyle kamunun uğratıldığı devasa zararı vurguladı.

MARATON BAŞLIYOR: KARAR İÇİN GÖZLER 31 MART’TA

Bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan duruşma takviminin oldukça yoğun geçmesi bekleniyor. Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Aslı Bilger Kutludağ, "Duruşma özellikle kimlik tespitleriyle başlayacak. 407 sanığın da kimlik tespiti alınacak. Rakam fazla olduğu için bugün savunmalara geçilir mi bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ancak duruşmaların bir ay boyunca devam edeceğini ve 31 Mart tarihine kadar süreceğini hatırlatalım." ifadelerini kullandı. Davanın seyri ve ortaya çıkacak yeni detaylar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

06:39

2 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü geldi. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık vurgununun, Emirgan'daki 3 villanın, emanetçileri Taç Döviz'de ele geçirilen paraların, Cebeci hafriyat paralarının yurtdışına kaçırılması dahil 142 eylem için hesap vermesi bekleniyor. 2 ay sürmesi beklenen dava bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararı ile 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.

06:20

A TAKIMI DA HAKİM KARŞISINDA

Paraların taşındığı özel jette sadece transfer işlemi yapılmadığı, Ekrem İmamoğlu'nun A takımından Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis ve Hüseyin Köksal'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sayesinde ortaya çıktı.

06:18

İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞEMASI

İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvaribir" yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.

 

 

06:17

YOLSUZLUK SARMALI

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

06:16

MİLYARLIK MÜLKLER

İmamoğlu'nun mal bildirim beyanında olmayan Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer aldı. Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle İstanbul'dan yurtdışına çıkış yaptığı, paraların büyük kısmını da Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya taşıdığı öne sürüldü.

06:15

ÖRGÜTÜN 'EMANETÇİSİ' TAÇ DÖVİZ

İddianamede, kara para aklama soruşturmasında adı geçen Taç Döviz'in ise örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraların "emanetçisi" olduğu ortaya çıktı.

Herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkâna yapılan operasyonda, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği, sadece yüzde 5'inin Taç Döviz'in üç yıllık işlem hacmini oluşturduğu MASAK raporuyla tespit edildi.

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile "para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptandı. Geçtiğimiz şubat ayında ise İstanbul'da bir sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalındı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.

