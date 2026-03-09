CANLI | Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 2. gün: İmamoğlu yeniden hakim karşısında
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasının ilk oturumunda 161 milyar liralık kamu zararı ve 143 ayrı rüşvet-yolsuzluk eylemi gündeme geldi. Eski Başkan Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri olarak yargılandığı duruşmada dün gerginlik yaşanmıştı. İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısında. Avukatlar ile adliye personeli arasında, duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasında hesap günü. İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkıyor.
CANLI ANLATIM
İMAMOĞLU SALONDA!
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki sanıklar salona getirildi. Mahkeme heyeti bekleniyor.
DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM! A HABER TAKİPTE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dev davanın ikinci duruşması bugün Silivri’de devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanığın, "çıkar amaçlı suç örgütü" iddialarıyla yargılandığı davanın ilk günü büyük bir kaos ve gerginliğe sahne olmuştu.
MAHKEME SALONUNDA TANSİYON YÜKSEK
Duruşmanın ilk gününde yaşananları ve bugünkü beklentileri aktaran A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Dün başlayan duruşma, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça gergin geçti. İmamoğlu’nun avukatlarının, müvekkillerinin bir selamlama konuşması yapması yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilince salonda tansiyon yükseldi ve izleyiciler dışarı çıkarıldı." ifadelerini kullandı. Davanın bugünkü ayağında da benzer bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor.
DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM: KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin hemen karşısında bulunan duruşma salonundaki son gelişmeleri paylaşan Kutludağ, "Şu an için henüz duruşma başlamış değil. Arkadaşım Kadir Mercan içeriden süreci anbean takip ediyor. Kendisinden aldığımız son bilgilere göre tutuklu sanıklar henüz salona alınmadı ve kimlik tespitine henüz geçilemedi." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
407 SANIKLI DEV DOSYA
İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarının odağındaki bu dev davada yargılama süreci oldukça kapsamlı bir sanık listesini kapsıyor. Konunun detaylarına değinen Aslı Bilger Kutludağ, "Hiç bilgisi olmayan izleyicilerimiz için hatırlatalım; İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 407 sanık ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Bu sanıklardan 107’si tutuklu bulunuyor." ifadeleriyle davanın büyüklüğüne dikkat çekti. Gün içerisinde sanıkların savunmalarının alınmasıyla yargılama sürecinin devam etmesi öngörülüyor.
AVUKATLAR SALONA ALINDI
İBB davasında, duruşma salonu önünde avukatlar ile adliye personeli arasında gerginlik yaşandı. “Kimlik kontrolü krizi” kısa sürede çözüldü ve avukatlar duruşma salonuna alındı. Duruşma, planlandığı şekilde devam ediyor.