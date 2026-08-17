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CANLI Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü! Deprem şehitleri dualarla yad edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü! Deprem şehitleri dualarla yad edildi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü gibi taze... 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, felaketin sene-i devriyesinde saatler 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri dualarla yad edildi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, felaketin merkezüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninden son durumu aktardı.

Türkiye, bundan 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da büyük bir felaketle sarsıldı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle adeta beşik gibi sallandı. Saniyeler süren sarsıntı, geride binlerce yıkılmış bina, enkaz altında kalan hayatlar ve tarifsiz bir acı bıraktı.


Yaşanan afette 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 binden fazla kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yakınlarını kaybedenler acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken, Gölcük'te depremin 27. yılında deprem şehitleri düzenlenen anma programlarıyla dualarla yad edildi.

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1999 DEPREMİNİN 27. YIL DÖNÜMÜNDE ANBEAN YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

04:12

KURTULMUŞ: GEÇEN YILLARA RAĞMEN UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." 

03:59

ÇELİK: KAYBETTİĞİMİZ AZİZ CANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı. 

03:52

AFAD: HATIRLAMAK VE HAZIRLIKLI OLMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.
 

03:46

SAKARYA'DA SELALAR YÜKSELDİ

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında sela okundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde hafız Ahmet Gencer tarafından sela okundu.

Selanın ardından İl Vaizi Mehmet Çatallar tarafından dua edildi.

03:24

YALOVA'DA YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Anma programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gazipaşa Caddesi güzergahından Deprem Anıtı’na kadar devam etti.

Burada düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Marmara Depremi'ni hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Bu depremin Türkiye'ye çok şey öğrettiğini belirten AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, "Yapılaşma bakımından, arama kurtarma çalışmaları bakımından ve Türkiye 17 Ağustos’tan sonra 1999 yılından itibaren afetlerle mücadele, yapılaşma gibi tüm bu alanlarda adeta çağ atlayan bir sürecin başlangıcı oldu." dedi.

Büyükgümüş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin de zihinlerde hala taze olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bundan 3 sene önce meydana gelen ve tüm dünya tarihi bakımından çok büyük bir deprem felaketini üzülerek ve orada da kardeşlerimizi ebediyete irtihal edenlerle birlikte yaşayarak bu süreci de atlattık. Allah’a çok şükür, 17 Ağustos'tan devletimiz çok büyük tecrübe edindi. Özellikle son 20 yılda attığımız adımlarla gerek arama kurtarmada gerek yapılaşmada gerek deprem sırasındaki tüm koordinasyonlarda önemli adımlar katettik. Özellikle son 1 yılda 6 Şubat depremini yaşayan 11 ili sokak sokak gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 600 binden fazla bağımsız bölümü 3 yıl gibi kısa sürede inşa ettik."

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI SÜRATLE BAŞARMAMIZ LAZIM"

Felaketlerin yaşanmadan önce şehirleri dirençli hale getirmenin herkes için önemli bir ödev niteliğinde olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"İnşallah Yalova'mızda da tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarımızı birlikte alarak, mücadelemizi birlikte vererek adımlarımızı atacağız. Burada kamu tarafında karar alıcılara, belediyelere, bakanlıklarımıza, görev düştüğü gibi aynı zamanda sivil çalışmalara, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bir görev düşüyor. Kentsel dönüşüm konusunda herkes muhasebesini önüne koyarak, atmamız gereken adımları süratle başarmamız lazım. Bizlere düşen diğer konularda gerekli adımları atmak. 17 Ağustos'ta hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum.”

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da bu depremi yaşayan herkesin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi anladığını dile getirdi.

Usta, ülkedeki aktif faylara dikkati çekerek, "Bizlere düşen, deprem gerçeğini her an yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyerek işte bizim için önem arz eden tedbirleri vatandaş olarak almalıyız. Elbette bizler de devletimizi temsilen bu tedbirleri en üst düzeyde almaya ve sizlerle paylaşmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin katıldığı anma programı, alana kurulan stantların gezilmesiyle devam etti. 
 

03:06

DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA YAD EDİLDİ

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı. 

17 AĞUSTOS DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA YAD EDİLDİ

A Haber muhabiri Kübra Tepeci, depremin merkezüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen anma programındaki son durumu aktardı. 

SAATLER 03.02'DE HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI 

Depremin gerçekleştiği tam saatte Gölcük’ten izlenimlerini aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Bundan tam 27 yıl önce aslında burada büyük bir felaket şeklinde deprem meydana geldi. Saatler 03:02’de deprem meydana gelmişti ve bugün de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız yine anılıyor. Depremin merkez üssü Marmara Denizi’ydi, bizler kameraman arkadaşım Ahmet Işık ile birlikte Gölcük’teyiz. En çok etkilenen bölgelerden birisindeyiz aslında. Marmara Denizi’nde meydana gelen bu depremle birlikte deniz karaya doğru taşmıştı ve özellikle deniz tarafında oturan vatandaşlar, evi olanlar, sahilde olanlar ne yazık ki bu depremde denize kapılmışlardı" ifadelerini kullandı.

KAVAKLI SAHİLİ’NDE DENİZİN KARAYI YUTTUĞU O ANLAR

Felaketin en ağır yıkımı yaptığı bölgedeki durumu detaylandıran Kübra Tepeci, "Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti, 17 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos 1999’dan bahsediyoruz. Gölcük’te özellikle bulunduğumuz bu alanda oldukça büyük kayıplar meydana gelmişti Kavaklı sahili tarafında. Çünkü deniz karaya doğru yaklaşık 100 metre kadar ilerlemişti. O sırada sahilde oturanlar, sahilde evleri olanlar ne yazık ki denizin karaya doğru taşmasıyla birlikte denize doğru sürüklenmişlerdi" sözleriyle o dehşet anlarını aktardı.

45 SANİYELİK KIYAMETİN ACISI HAFIZALARDA TAZE

Depremin teknik detaylarını ve yarattığı geniş çaplı yıkımı hatırlatan Kübra Tepeci, "7.4 büyüklüğündeydi, 45 saniye sürmüştü ama o 45 saniyede binlerce canımız yitip gitti. Depremden etkilenen bölgeler Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Bolu başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin tamamında yıkıcı etki yaratmıştı. 27 yıl diyoruz ama biz burada vatandaşlarla konuştuğumuzda, o gün depremde burada olanlarla, yakınlarını kaybedenlerle konuştuğumuzda; dün gibi hatırlıyorlar. Her yıl olduğu gibi buraya geliyorlar, tam da depremin gerçekleştiği saatte buraya çelenk bırakılıyor, dualar ediliyor" dedi.

TÜPRAŞ YANGINI VE DENİZDEKİ CAN PAZARI

Deprem sonrası yaşanan ek felaketlere ve denizde verilen mücadeleye değinen Kübra Tepeci, "O gün burada Tüpraş’ta yangın çıkmıştı depremden sonra ve aslında yangından sonra denizin üzerinin simsiyah olduğunu anlattılar. Hatta buraya büyük araçlar gelip denizde hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerinin çıkarıldığını bizlere anlattılar. Büyük bir felaketti. Marmara Denizi’nde meydana geldiği için deniz karaya doğru ilerlemiş, binaları ve vatandaşları sürükleyip deniz içine doğru çekmişti. Bugün hâlâ denizin içinde o gün denize giden binaların durduğunu hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DİNMEYEN YARASI: BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Gölcük’teki anma programının detaylarını ve Kahramanmaraş depremiyle olan benzer acıyı dile getiren Kübra Tepeci, "Şu anda bir dakikalık saygı duruşuna geçildi, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için. Bizler de aslında bu depremlerin en büyük örneğini yakın zamanda yine Kahramanmaraş’ta görmüştük, yaşamıştık. Orada da binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlıyoruz. Gölcük depreminde de binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralanmıştı. Bugün gün boyu, hatta bugün sabah gün boyu şehitlerimizi anmak, depremde hayatını kaybedenleri anmak için programlar düzenlenecek, dualar edilecek" sözleriyle aktardı. 

03:02

SAAT 03.02'DE HAYAT DURDU

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında saatler 03.02'de anma törenleri gerçekleşti. 

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Vatandaşlar, denize karanfil attı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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