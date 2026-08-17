CANLI Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü! Deprem şehitleri dualarla yad edildi
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü gibi taze... 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, felaketin sene-i devriyesinde saatler 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri dualarla yad edildi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, felaketin merkezüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninden son durumu aktardı.
Türkiye, bundan 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da büyük bir felaketle sarsıldı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle adeta beşik gibi sallandı. Saniyeler süren sarsıntı, geride binlerce yıkılmış bina, enkaz altında kalan hayatlar ve tarifsiz bir acı bıraktı.
Yaşanan afette 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 binden fazla kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yakınlarını kaybedenler acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken, Gölcük'te depremin 27. yılında deprem şehitleri düzenlenen anma programlarıyla dualarla yad edildi.
1999 DEPREMİNİN 27. YIL DÖNÜMÜNDE ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
KURTULMUŞ: GEÇEN YILLARA RAĞMEN UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
ÇELİK: KAYBETTİĞİMİZ AZİZ CANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
AFAD: HATIRLAMAK VE HAZIRLIKLI OLMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.
Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.