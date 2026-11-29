Uşak'ta paramotorla yapılan uçuş sırasında kaza meydana geldi. Merkeze bağlı Yeşilkaraağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne paramotorla uçan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Uşak'taki Karaağaç Göleti'nde yaşanan paramotor kazasının ardından ekipler harekete geçti.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖLETTEN ÇIKARILAN İSMİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler tarafından göletten çıkarılan kişinin Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören olduğu belirlendi.