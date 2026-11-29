Uşak'ta paramotor kazası! Uçuş sırasında gölete düştü: Kurtarılan ismin kimliği belli oldu
Uşak'ta paramotorla uçuş yapan bir kişinin gölete düştüğünü gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin sudan çıkardığı kişinin Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı Salim Gören olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Gören'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Uşak'ta paramotorla yapılan uçuş sırasında kaza meydana geldi. Merkeze bağlı Yeşilkaraağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne paramotorla uçan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖLETTEN ÇIKARILAN İSMİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ekipler tarafından göletten çıkarılan kişinin Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören olduğu belirlendi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.