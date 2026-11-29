Sarıyer'de dönerciye silahlı saldırı! Siyah kasklı iki şüpheli 19 yaşındaki genci yaraladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde plakasız motosikletle gelen siyah kasklı iki kişi, bir dönerciye silahlı saldırı düzenledi. Restoranda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Ali A. yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve daha önce 15 kez emniyete geliş kaydının olduğu öğrenildi.