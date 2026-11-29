Sarıyer'de dönerciye silahlı saldırı! Siyah kasklı iki şüpheli 19 yaşındaki genci yaraladı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde plakasız motosikletle gelen siyah kasklı iki kişi, bir dönerciye silahlı saldırı düzenledi. Restoranda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Ali A. yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve daha önce 15 kez emniyete geliş kaydının olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında plakasız motosikletle gelen siyah kasklı iki kişi, bir dönerciye silahla ateş açtı.
19 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
Saldırı sırasında restoranda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Ali A. yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Muhammet Ali A., ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
POLİS İNCELEMESİNDE 15 KAYIT ORTAYA ÇIKTI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iki boş kovan buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, saldırganların plakasız motosikletle kaçtığını belirledi.
Saldırıda yaralanan Muhammet Ali A.'nın daha önce 15 kez emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.