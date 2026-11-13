Sanat camiasını sarsan olay! Başkemancı, Fazıl Say nedeniyle istifa etti

Sanat direktörlüğünü Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, projeden ayrıldığını açıkladı. Küden, Fazıl Say'ın kendisine yönelik tavrına tepki göstererek, "Beni aşağılayan biriyle çalışmam!" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyası bu şok ayrılığı konuşuyor! Sanat direktörlüğünü dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, projeden ayrıldığını duyurarak gündeme bomba gibi düştü.

PROVADA KRİZ ÇIKTI, İLK KONSERİN ARDINDAN İSTİFA GELDİ! Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre; dünyanın en prestijli müzik topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın da üyesi olan başarılı keman sanatçısı Hande Küden, orkestranın provalarında Fazıl Say ile gerilim yaşadı.

"BENİ AŞAĞILAYAN BİRİYLE ÇALIŞMAM!" Küden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fazıl Say'ın kendisine yönelik aşağılayıcı tavırlar sergilediğini ileri sürdü. Yaşananların ardından ünlü sanatçıyla bir daha çalışmayacağını belirten Küden'in açıklamaları klasik müzik dünyasında gündem oldu.

Fazıl Say ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmedi. Ünlü piyanist, şu ifadeleri kullandı: "Hande Küden'in dile getirdiği iddialar gerçek değildir. Yapılan açıklamalar bizi derinden üzmüştür. Sadece provalarda kendi eserime ilişkin isteklerimi dile getirdim. Bu sırada mesleki saygı ve profesyonellik sınırlarını korudum."