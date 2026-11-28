Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli test seçimleri yaptıklarını ve siber saldırı senaryoları oluşturup sistemlerini denetlediklerini açıkladı. Mutta, “Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla siber saldırı senaryoları oluşturup sistemlerini düzenli olarak test ediyor. YSK Başkanı Serdar Mutta, seçim güvenliğine yönelik kontrollerin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmadığını belirterek sürekli test seçimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Dijitalleşen dünyada seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanması için teknolojik altyapıdan yararlandıklarını belirten Mutta, bu sürecin siber saldırı, manipülasyon ve dezenformasyon gibi yeni riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) Seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Mutta, YSK'nin SEÇSİS adı verilen kapsamlı bir dijital altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Seçim takviminin başlamasıyla seçmen kütüklerinin oluşturulduğunu aktaran Mutta, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalıştıklarını kaydetti. Mutta, 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan vatandaşların seçmen kütüklerine kaydedildiğini, siyasi partilerin de bu kütükleri eş zamanlı kontrol edebildiğini bildirdi.