YSK'dan seçim güvenliği için siber saldırı testi: Sistemler düzenli olarak denetleniyor
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli test seçimleri yaptıklarını ve siber saldırı senaryoları oluşturup sistemlerini denetlediklerini açıkladı. Mutta, “Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla siber saldırı senaryoları oluşturup sistemlerini düzenli olarak test ediyor. YSK Başkanı Serdar Mutta, seçim güvenliğine yönelik kontrollerin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmadığını belirterek sürekli test seçimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Dijitalleşen dünyada seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanması için teknolojik altyapıdan yararlandıklarını belirten Mutta, bu sürecin siber saldırı, manipülasyon ve dezenformasyon gibi yeni riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.
Seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Mutta, YSK'nin SEÇSİS adı verilen kapsamlı bir dijital altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Seçim takviminin başlamasıyla seçmen kütüklerinin oluşturulduğunu aktaran Mutta, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalıştıklarını kaydetti.
Mutta, 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan vatandaşların seçmen kütüklerine kaydedildiğini, siyasi partilerin de bu kütükleri eş zamanlı kontrol edebildiğini bildirdi.
"SİBER ATAKLARI KENDİMİZ OLUŞTURUYORUZ"
Dijital güvenliği sağlamak için mühendislerden oluşan bir ekiple çalıştıklarını belirten Mutta, HAVELSAN ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Sistemlerin siber güvenlik şirketleri ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından da denetlendiğini aktaran Mutta, kontrollerin sürekli yapıldığını vurguladı.
"5 yılda bir akla gelmesin diye sürekli bir şekilde test seçimleri yapıyoruz" diyen Mutta, güvenlik çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Siber güvenlik alanında çalışan şirketlerle çalışıyor ve kontrollerimizi yaptırıyoruz. 5 yılda bir akla gelmesin diye sürekli bir şekilde test seçimleri yapıyoruz. Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz."