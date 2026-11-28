Hatay'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen firarinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A.'nın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 10 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU! Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda hırsızlık ve 2 ayrı "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın izini süren ekipler, firari hükümlünün yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.

(Foto: DHA) Farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 dolandırıcılık, 3 hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayı olmak üzere toplam 8 olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.