Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı: O anlar kamerada
Hatay'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen firarinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Farklı suçlardan 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A.'nın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda hırsızlık ve 2 ayrı "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın izini süren ekipler, firari hükümlünün yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi.
Farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 dolandırıcılık, 3 hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayı olmak üzere toplam 8 olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN SAHTE DOLAR VE CAPTAGON ÇIKTI
M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 7 captagon hap, sahte olduğu belirtilen 13 bin 900 Amerikan doları ve başka kişilere ait 3 banka kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A. cezaevine gönderildi. Firari hükümlünün yakalandığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.