İBB Meclisi'nde CHP ve Yeni Parti'den 4 üye AK Parti'ye katıldı: Üye sayısı 15 oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'den ayrılan 3, Yeni Parti'den ayrılan 1 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Katılımların ardından AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 135 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde CHP'den ayrılan 3, Yeni Parti'den ayrılan 1 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Dört yeni katılımın ardından AK Parti'nin İBB Meclisindeki üye sayısı 135'e yükseldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısında CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Silivri Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş'e rozetlerini taktı.
CHP'den ayrılan Sultangazi Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Cansel Armutlu ile Yeni Parti'den ayrılan Maltepe Belediye Meclisi ve İBB Meclisi üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti'ye katıldı.
AK PARTİ'NİN İBB MECLİSİ'NDEKİ ÜYE SAYISI 135 OLDU
AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2019'dan bu yana İBB'nin Silivri'de ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yeterli çalışma yürütmediğini savundu.