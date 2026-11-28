(Foto: AA) Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde Silivri'ye yapılan hizmetleri hatırlatan Özdemir, 2019'dan bu yana Büyükşehir Belediyesi adına hizmet kuraklığı yaşandığını belirtti. Kentsel dönüşüm alanında kendi başlattıkları projeler dışında Silivri'de yeni bir çalışma ve adım göremediklerini dile getiren Özdemir, İstanbul genelinde de bu açıdan büyük bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

(Foto: AA) ÖZDEMİR'DEN YENİ KATILAN ÜYELERE MESAJ Bakanlıklar ve AK Partili belediyelerle İstanbul'a yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Özdemir, partiye katılan meclis üyelerine ilişkin şunları söyledi: "Hizmet konusunda geceyle gündüz gibi farklılıklarımız var. İnşallah aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte bu hizmet yolculuğunu daha da büyüterek devam edeceğiz." Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri de katıldı.