Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük ağırlığı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan ANTIDOT 2ES, başta hava savunma sistemlerinin radarları olmak üzere radar sistemlerinin operasyon ortamındaki hassas konumlarının belirlenmesi amacıyla geliştirildi.

İnsansız hava araçlarına (İHA) kolayca entegre edilebilen sistem, radarların hassas yönünü ve parametrelerini, uygun uçuş profiliyle birlikte ise konumunu tespit ediyor.

Entegre edildiği İHA'yı tehdit eden radar sistemlerini tespit eden ANTIDOT, tehditlerin hassas konumlarını belirleyerek imha edilmelerine imkan sağlıyor. Sistem, İHA'lara tehditlere karşı farkındalık kazandırırken diğer dost hava unsurları için de güvenli bir hava sahası oluşturulmasına katkıda bulunuyor.