Fon Koordinasyon Kurulu duyurdu! 199,55 milyar TL ödeme yapıldı
Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin ara ödeme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Sürecin başından bu yana 131 fonun 122'sinde 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapıldığı açıklanırken kamu kaynağı kullanılmadığı vurgulandı.
Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül'den itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci, 27 Kasım 2026'da yapılan ödemelerle tamamlandı.
97 FONDA ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENDİ
Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapıldı. 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamı ödendi.
OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 121,15 MİLYAR TL ÖDEME
Olağanüstü tasfiye kapsamında 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar TL'si nakdi, 3,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapıldı.
Bu kapsamda 34 fonun 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.
KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI
Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapıldı. Ödemelerde, tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan 47,3 milyar TL'yi aşan varlıklar kullanıldı. Süreçte herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadı.
HAK SAHİPLERİNE ÖDEMELER DEVAM EDECEK
27 Kasım itibarıyla süreç, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecek. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüştürülmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla oluşacak tutar, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edecek.