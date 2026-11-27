Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül'den itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci, 27 Kasım 2026'da yapılan ödemelerle tamamlandı.

Fon Koordinasyon Kurulu, ara ödeme sürecinin tamamlandığını duyurdu. (ahaber.com.tr)

97 FONDA ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENDİ Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapıldı. 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamı ödendi.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 121,15 MİLYAR TL ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamında 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar TL'si nakdi, 3,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapıldı.

Bu kapsamda 34 fonun 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.