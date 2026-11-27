Yargıtay'da 5 yeni üye! Karar Resmi Gazete'de
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Yargıtay'da boş bulunan 5 üyelik kadrosu için Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca 25 Kasım'da gerçekleştirilen seçim sonuçları, 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 5 üyelik için gerçekleştirilen seçimde 5 yeni isim belirlenirken, karar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YARGITAY'A SEÇİLEN 5 İSİM BELLİ OLDU
HSK Genel Kurulunun 25 Kasım 2026 tarihli kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:
Mehmet Beşir Güven: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
Murat Öztürkten: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Leyla Taşkoparan: Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı
Doç. Dr. Barış Duman: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Tuncer: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi
Seçimlerin, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.