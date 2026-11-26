Fon soruşturmasında isim listesi açıklanacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında merak edilen isim listelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve şirketlere ilişkin sürecin ay sonuna kadar tamamlanacağını belirten Yılmaz "İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve kurumlara ilişkin sürecin ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Yılmaz, suç duyurusunda bulunulmasının kişilerin kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve nihai kararı bağımsız yargının vereceğini vurguladı.
İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları:
LİSTE PAYLAŞILACAK MI?
Hukuk çerçevesinde listeden ne anladığımı ifade edebilirim. Birincisi, SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişilerin veya şirketlerin isimleridir. Bu isimler, SPK'nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruluyor ve ilgili adli makamlara iletiliyor. Dolayısıyla hukuki açıdan baktığımızda SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve kurumların yer aldığı liste önemlidir. Bu süreç devam ediyor ve bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Herkesin kendine göre bir listesi var. Süreç devam ediyor bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacak. Merak edenler, SPK'nın internet sitesinden bu duyuruları ve duyurularda yer alan kişi ve şirketlerin isimlerini görebilir.
"İKİNCİ LİSTE YARGI SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKACAK"
İkinci bir hukuki liste oluşacaktır. Bu liste henüz oluşmuş değil. Az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği yargı süreçlerinde ortaya çıkacak listeyi kastediyorum. Şu anda başsavcılığımız tarafından soruşturma yürütülüyor. Sonuçta bir yargı süreci olacak.
"NİHAİ KARARI BAĞIMSIZ YARGI VERECEK"
SPK'nın suç duyurusunda bulunmuş olması, o kişinin veya kurumun kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Buna karar verecek olan bağımsız yargıdır. İster SPK ister başka kanallar aracılığıyla haklarında suç duyurusunda bulunulmuş olsun, bağımsız yargı bu kişilerle ilgili süreci sürdürecek ve sonuçta suçlu olup olmadıklarına karar verecektir.