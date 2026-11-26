İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları:

LİSTE PAYLAŞILACAK MI?

Hukuk çerçevesinde listeden ne anladığımı ifade edebilirim. Birincisi, SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişilerin veya şirketlerin isimleridir. Bu isimler, SPK'nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruluyor ve ilgili adli makamlara iletiliyor. Dolayısıyla hukuki açıdan baktığımızda SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve kurumların yer aldığı liste önemlidir. Bu süreç devam ediyor ve bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Herkesin kendine göre bir listesi var. Süreç devam ediyor bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacak. Merak edenler, SPK'nın internet sitesinden bu duyuruları ve duyurularda yer alan kişi ve şirketlerin isimlerini görebilir.