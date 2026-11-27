Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan, Büşra Özdemir'e bir anne olarak seslenmek istediğini belirterek, "Siz de yıllarca bu mücadelelerin içinde olduğunuzu söylediniz. Ben o sözlere inandım. Benim gibi nice insan inandı. Bizler yeri geldi sizler için mücadele ettik. Çünkü sizinle aynı geleceği düşündüğümüze inandık. Tüm bu mücadelenin ardından bu ülkede her gün evlatlarının geleceğinden endişe eden anneler adına tek bir soru sormak istiyorum. Cevabı vicdanınızda vermeniz benim açımdan kafidir. Bugün sizden bir tek cevap bekliyorum. Vicdanınız rahat mı? Evlatlarımıza karşı vicdanınız rahat mı?" ifadelerini kullandı.

Gülen Ercan'ın sorusunu yanıtlayan Büşra Özdemir, "Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır bu görevi yerine getiriyorum. Bu görevim bir gün sonlandığında bana koltukta ne kadar güzel poz vermişsin diye sormayacaklar. Hangi siyasi söylemleri ürettin diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Antalya'nın da arkadan bir desteğe, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyaseti değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk." sözleriyle parti değişikliği kararını savundu.

"ANTALYA BU ÜLKENİN VİTRİNİ"

Antalya'nın sıradan bir kent olmadığını vurgulayan Özdemir, 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan kentin, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin dünyaya açılan ikinci kapısı olduğunu söyledi.

Özdemir, "Antalya bu ülkenin vitrini. Sizler bana 11 Temmuz 2025'te bir görev verdiniz. Türkiye'de çok da yaşanmayan bir şekilde, mecliste ilk turda nitelikli çoğunlukla bir görev verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar aynı çatı altında mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum her birine. Ben siyasette nezaketimi hiçbir zaman kaybetmedim. Siyaset elbette vardır ama bizim öncelikli görevimiz bu şehre hizmet etmek." dedi.

"ÖNCELİĞİM ŞEHRİN GELECEĞİ"

Siyasi kariyerinde makam beklentisiyle hareket etmediğini belirten Özdemir, "Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum. Ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda bu şehrin yarınları için neler yaptığımı anlatabilmek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var. 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.