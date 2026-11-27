Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı. Öte yandan, Kamu Gözetimi Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Adli Tıp Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığında önemli görevlendirmeler yapıldı. Toplam 9 karar kapsamında çok sayıda kurumda başkan, başkan yardımcısı, kurul üyesi ve bölge müdürü düzeyinde yeni isimler göreve getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

BDDK'DA YENİ BAŞKAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır, kurul üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA İKİ KRİTİK ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Ertuğrul Örnek getirildi.

ADLİ TIP'TA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek atandı. Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu getirildi. Ayrıca Adli Tıp'ın yedinci ve sekizinci ihtisas kurullarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA ÜÇ BÖLGE MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Ticaret Bakanlığında Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Olgun Toprakçı atandı.

DİYANET'TE ÜÇ YENİ ÜYE

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik getirildi.

KAMU GÖZETİMİ KURULU'NDA YENİ BAŞKAN

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik atandı. Kurul üyeliklerine ise Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı getirildi.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Dr. Yusuf Kenan Bağır, Haziran 2021'den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü, Mart 2024'ten itibaren ise Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Daha önce TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde ekonomist, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde uzman ve ABD'de Syracuse Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim ve araştırma asistanı olarak görev yapan Bağır, ABD'de Syracuse Üniversitesinde 2016 yılında iktisat alanında doktora, 2012 yılında kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecelerini aldı. Lisans eğitimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Bağır, TCMB'deki yöneticilik görevi kapsamında finansal ve ekonomik istatistiklerin geliştirilmesi, veri yönetişimi altyapısının güçlendirilmesi, yeni veri kaynaklarının ve analitik yöntemlerin karar alma süreçlerine kazandırılması ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etti.

BKM Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'de kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesine ve ödeme ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan Bağır, merkez bankacılığı, bankacılık ve finans, finansal piyasalar ile reel sektör arasındaki etkileşim, ekonomik büyüme ve verimlilik alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Özellikle finansmana erişim, kredi faizlerinin firmaların finansal sağlığı üzerindeki etkileri ve firma verimliliği konularında araştırmalar yapan Bağır'ın akademik çalışmaları, uluslararası hakemli dergilerin yanı sıra OECD ve TCMB yayınlarında yayımlandı.