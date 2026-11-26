İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki kararına sert tepki gösterdi. Kararı hukuki dayanaktan yoksun ve yetki aşımı olarak nitelendiren Duran, "İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini gölgeleyemez" diyerek Avrupa Parlamentosu'na net mesaj verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun kararına sert tepki gösterdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA SERT TEPKİ

Türkiye ile Libya'nın egemen iradesiyle imzaladığı mutabakatın siyasi kararlarla tartışmaya açılmasına tepki gösteren Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında bugün kabul ettiği karar, hukuki dayanaktan yoksun, iyi niyetten uzak, kendi yetkisinde olmayan siyasi bir davranışın tezahürüdür."

"TÜRKİYE VE LİBYA'NIN HAKLARI GÖLGELENEMEZ"

Avrupa Parlamentosu'nun kararının iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını etkileyemeyeceğini vurgulayan Duran, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye ile Libya'nın egemen iradeleriyle imzaladıkları mutabakatı hedef alan bu tür çözümler, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini gölgeleyemez."

DOĞU AKDENİZ İÇİN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın siyasi dayatmalarla değil, uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanabileceğinin altını çizen Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın gelişimi, tek taraflı siyasi çözümlerle değil, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde geliştirilecek bölgesel iş birliğiyle mümkündür."