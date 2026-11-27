Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi üzerinden yöneltilen eleştirilere sert sözlerle karşılık verirken, Özgür Özel’i de hedef aldı. “Deprem bölgesinde onca hizmeti hayal etseniz yapamazsınız” diyen Kurum, “Biz Antalya’da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu sonuna kadar savunduk” sözleriyle muhalefete rest çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'ne yönelik eleştirilere tepki gösteren Bakan Kurum, Türkiye'nin uluslararası müzakerelerde milli menfaatlerinden taviz vermediğinin altını çizdi. "TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ" Kurum, muhalefetin eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi: "Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik, çok net söylüyorum. Devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere her kim ne söylerse söylesin bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNDEN MUHALEFETE YANIT Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin eleştirilere de sert çıkan Kurum, tamamlanan konut sayısına ve hak sahipliği sürecine dikkat çekti. Muhalefetin sahadaki çalışmalardan habersiz olduğunu savunan Kurum, 455 bin konutun AFAD tarafından belirlenen hak sahipliği doğrultusunda tamamlandığını vurguladı. Kurum, muhalefete şu sözlerle yüklendi: "455 bin konutumuzu geçtiğimiz yıl bitirdik, vatandaşımıza söz verdiğimiz çerçevede konutlarımızı teslim ettik. 455 bin sayısı AFAD'ın belirlediği hak sahipliği doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Daha orada kaç hak sahibi var bundan dahi haberiniz yok."

"HAYAL ETSENİZ YAPAMAZSINIZ!" Deprem konutlarının maket üzerinden değil, alın teri ve emekle inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, muhalefete sahaya inme çağrısı yaptı. Kurum, "25 yıldır eleştiriyorsunuz, 25 yıldır algı yönetiyorsunuz, hiç yorulmadınız. Biraz da sahaya gelin. Sahada neler oluyor, neler yapılıyor, orada milletin ne isteği var ne arzusu var, buna ilişkin ne yapılmış gelin birlikte gezelim. Hayal etseniz yapamazsınız. Böyle maketten değil bunlar, gerçek. Hepsi emekle, alın teriyle orada işçi kardeşlerimizle birlikte yapıldı" ifadelerini kullandı.