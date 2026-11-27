



EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN 5 ALAN



Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi.



Bu kapsamda en fazla kontenjan ayrılan ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.



Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek.



Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.