15 bin öğretmen adayı için branş bazlı kontenjan dağılımı ve başvuru takvimi açıklandı
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.
Buna göre 2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.
Başvurular, 9 Aralık'ta başlayacak, 15 Aralık salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.
Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.
Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.