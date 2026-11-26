Anayasa Mahkemesi, 6222 sayılı Kanun'da yer alan seyirden yasaklama tedbirine ilişkin iki düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal gerekçesinde, kamusal yarar ile kişilerin menfaatleri arasında makul denge kurulamadığına dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri ile yasaklı kişilerin maç günlerinde kolluk birimine başvurma yükümlülüğünü düzenleyen hükümleri iptal etti. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemelerin "kamusal yarar" ile "kişilerin menfaatleri" arasında makul dengeyi sağlamadığına hükmetti. İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarının iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.

Başvurularda, belirli suçlardan soruşturma başlatılmasıyla seyirden yasaklama tedbirinin herhangi bir yargı kararına ihtiyaç duyulmadan uygulanabildiği, kararın adli merci yerine kolluk tarafından verildiği belirtildi. Ayrıca düzenlemelerin seyahat özgürlüğünü sınırladığı ve kişilere suç için öngörülen cezadan daha ağır bir külfet yükleyebildiği ileri sürüldü.

AYM'DEN YARGISAL DENETİM VURGUSU

AYM'nin kararında, kanun koyucunun kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, sporda şiddeti önlemek amacıyla tedbir alabileceği belirtildi. Ancak bu yetkinin kullanılması sırasında anayasal hüküm ve ilkelerin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, soruşturmanın başlamasıyla derhal uygulamaya konulan seyirden yasaklama tedbirinin, savcı veya mahkeme tarafından kaldırılmadığı sürece devam edebildiği hatırlatıldı. Bu süreçte kişilerin tedbirin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla hakimliğe veya mahkemeye başvurmasına imkan tanınmadığı ifade edildi.

AYM, düzenlemede keyfiliği önleyecek elverişli ve etkili bir yargısal mekanizmanın bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ GÜNÜ KOLLUK BİRİMİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU DA İPTAL EDİLDİ

Kanun'un 18. maddesinin 8. fıkrasında yer alan düzenleme ise seyirden yasaklanan kişilerin maç günü müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulundukları yere en yakın genel kolluk birimine başvurmasını öngörüyordu.

AYM kararında, bu yükümlülüğün kişinin aile, sosyal ve mesleki hayatında olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Düzenlemenin, kişinin özel ve aile hayatını kendi tercihleri doğrultusunda sürdürmesini kısıtlayabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Kararda ayrıca, tedbirin uzun süre devam edebilmesine rağmen kişinin mesleği, çalışma hayatı, özel yaşamı ve ailevi koşulları dikkate alınarak kolluğa başvurma yükümlülüğünün hafifletilmesini veya kaldırılmasını talep etmesine imkan tanınmadığına dikkat çekildi.

İPTAL KARARLARI 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarının iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme, iptal hükümlerinin 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinde, düzenlemelerin kamusal yarar ile kişilerin menfaatleri arasında makul dengeyi sağlamadığı ve bu nedenle Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.